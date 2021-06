Lory Del Santo ha svelato dettagli e retroscena di una notte di passione da lei trascorsa con Roberto Mancini.

Lory Del Santo ha svelato che in passato, durante una cena, sarebbe stata corteggiata dal ct della Nazionale Roberto Mancini, che all’epoca giocava nella Sampdoria, e da Gianluca Vialli.

L’attrice e personaggio tv ha confessato che avrebbe “optato” per trascorrere una notte di passione con Mancini e ha anche rivelato particolari e retroscena inediti della loro serata:

“Avevo due possibilità. Potevo scegliere tra lui e Vialli. Sapevo che era solo per una volta. Ero capitata per caso ad una cena, non mi ricordo neanche chi mi avesse invitato. Era finita tardi, non sapevo dove andare a dormire, quindi ero rimasta in questo posto.

Avevo capito che tutti e due erano interessati a me, dovevo scegliere con chi dormire, poi la mattina sarei partita”, ha dichiarato Lory Del Santo, e ancora: “Ho scelto Mancini anche se Vialli era bellissimo, ma mi sembrava più playboy. Mancini mi sembrava più dolce, forse ho scelto l’uomo della sicurezza. Si è dimostrato un uomo di una dolcezza incredibile. Ha un suo mondo interiore particolare”.

Lory Del Santo: i retroscena shock

Lory Del Santo ha svelato dettagli e retroscena a dir poco scioccanti della sua vita privata, senza dimenticare di menzionare alcuni dei suoi famosi amanti e dei suoi flirt del passato (uno su tutti Eric Clapton, da cui ha avuto il suo primo figlio, Conor, deceduto tragicamente nel 1991). L’attrice ha persino dichiarato che alcuni uomini le avrebbero promesso del denaro per far finta di essere a loro legata sentimentalmente: “Ci sono stati uomini che mi hanno offerto uno stipendio mensile per essere la loro fidanzata. Mi hanno detto se tu stai con me ogni mese ti do tot. Delle cifre enormi, che mi avrebbero sistemato per un po’ di tempo. Ma non ce l’ho fatta. Alcuni ci hanno provato a stare con me per avere visibilità e ci sono anche riusciti.”

Lory Del Santo: la morte di due figli

Lory Del Santo ha avuto una vita privata a dir poco travagliata e in passato a ha avuto due figli, Conor e Loren, entrambi morti in maniera tragica. Il piccolo Conor è caduto da un grattacielo nel 1991 mentre Loren si è tolto la vita a causa della sua depressione.