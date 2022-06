Lory Del Santo si elogia da sola: la terribile gaffe sui social

Lory Del Santo ha commesso una terribile gaffe: ha scritto dei messaggi in sua difesa ma ha dimenticato di non autoidentificarsi.

Lory Del Santo è finita nell’occhio del ciclone sui social dopo aver commesso una terribile gaffe: dopo l’addio all’Isola dei Famosi l’attrice si è “elogiata” da sola attraverso alcuni commenti sui social.

Lory Del Santo: la gaffe social

Lory Del Santo o chi gestisce per lei i suoi account social, ha commesso una terribile gaffe: in queste ore infatti sull’account dell’attrice sono apparse decine e decine di messaggi in suo sostegno, peccato che fossero tutti scritti dall’account appartenente alla stessa Del Santo. “Ciao Lori ti ho amato all’interno dell’Isola”, si legge in uno dei messaggi, e ancora: “Ti ammiro tantissimo” oppure “Ti temevano perciò di hanno buttato fuori”.

Uno dei post incriminati è persino indirizzato contro Ilary Blasi e gli opinionisti dell’Isola dei Famosi, il programma tv da cui Lory è appena stata eliminata.

“Indegno programma! Indegno per una conduzione di basso livello, per un ‘opinionista’ non pervenuto come Savino, per un signor Vladimir Guadagno irrispettoso e irriverente a cospetto di una grande professionista come te!”. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? Al momento l’attrice non ha commentato l’accaduto e i suoi messaggi sono ancora tutti sui social.

Nelle scorse ore anche il manager di Lory Del Santo ha scritto un lungo sfogo via social in difesa dell’attrice e la vicenda non ha mancato di generare polemiche sui social.