Lotta alla disinformazione all''Internet Governance Forum 2021'

Roma, 5 nov. (Adnkronos/Labitalia) – Il rapporto tra i giovani e il digitale e le sue evoluzioni; come migliorare l'inclusione e ridurre il digital divide; le infrastrutture tecnologiche e la banda ultralarga per Italia 2026; le iniziative della Commissione europea per combattere la disinformazione online; la roadmap per la cooperazione digitale con il segretariato delle Nazioni Unite: sono solo alcune delle tematiche che verranno trattate nella prima giornata dell'Internet Governance Forum (Igf) Italia 2021, la piattaforma di dibattito globale nata per indirizzare le policy di Internet sia nel pubblico che nel privato

Composta da governi, organizzazioni internazionali, industria, società civile, comunità tecnico-scientifica, la piattaforma multi-stakeholder è stata istituita nel 2006 dal Segretario generale dell'Onu e si fonda sui principi di trasparenza, apertura, inclusività, partecipazione egualitaria e dal basso (bottom-up).

Negli anni è diventata un punto di riferimento importante per la discussione globale sui temi della governance di Internet. Anche quest'anno, dopo il successo della scorsa edizione, Igf Italia 2021 si terrà a Cosenza dal 9 all'11 novembre 2021.

Tutti gli eventi si potranno seguire anche in diretta video previa registrazione. L’organizzazione dell’evento recepisce i suggerimenti indicati dai partecipanti nella scorsa edizione e le riflessioni degli scorsi mesi del Comitato di Programma Igf Italia 2020.

Quest’anno sono stati introdotti alcuni elementi tipici delle iniziative regionali EuroDig (il Dialogo europeo sulla governance di Internet) e SeeDig, il Dialogo dell'Europa sudorientale sulla governance di Internet (“Call for issues” e gruppi di lavoro tematici) con l’obiettivo di predisporre un programma che possa essere di stimolo per tutti gli stakeholder: giovani, imprese, cittadini, istituzioni.

Martedì 9 novembre la giornata si aprirà con i saluti del presidente della Camera di commercio di Cosenza, Klaus Algieri, del presidente di InfoCamere, Lorenzo Tagliavanti, e di Mattia Fantinati, presidente di Igf Italia e membro dell'intergruppo parlamentare della trasformazione digitale e dell'Internet Governance.

Ad aprire i lavori saranno il presidente di Unioncamere, Andrea Prete, e Luigi Fiorentino, capo di gabinetto del ministero dell'Istruzione.

Il 10 novembre si aprirà con l'intervento di Renato Brunetta, ministro della Pubblica amministrazione, che farà il punto della situazione sullo stato della digitalizzazione della Pa. Il programma prevede poi una sessione sulla strategia di cybersecurity e il ruolo della nuova Agenzia per la cybersicurezza. Gli altri temi saranno: “La comunicazione digitale per un rapporto di qualità con i cittadini”; “I nuovi spazi per il lavoro da remoto.

Un'infrastruttura sociale per il Sud”; “Il manifesto di Internet per il servizio pubblico”; “La Carta dei diritti di Internet in Europa”; “Le Città e i Territori di nuova generazione: competenze oltre la comfort zone”; “Piattaforme ed algoritmi: analisi, principi e strumenti di tutela”; “Cybersecurity: il lato oscuro del digitale”; “Criteri di applicazione dell'intelligenza artificiale all'ecommerce: fra opportunità, vantaggi ed etica”.

E ancora: “Il valore delle digital skills: come prepararsi alla trasformazione digitale”; “Quantum Security: dalla prima sperimentazione pratica italiana agli scenari applicativi futuri”; “Presenza su Internet della revisione legale delle imprese”; “Presenza su Internet di minoranze linguistiche e culturali – difficoltà e best practices”; “Sicurezza e Cyberbullismo”.

Giovedì 11 novembre si parlerà invece dell'evoluzione di Internet in Italia e delle iniziative legislative in corso e le proposte del G20 digitale, del rapporto tra mondo accademico ed Internet governance e di sostenibilità digitale: idee, metodi e relazioni. Il programma proseguirà con l'assemblea dell'Associazione Igf Italia e il panel dedicato a “L'Italia non cresce se non crescono le Pmi”, con interventi di Giuseppe Tripoli, segretario generale di Unioncamere, Paolo Ghezzi, direttore generale di Infocamere, Danilo Iervolino, presidente di Unimercatorum, Pier Andrea Chevallard, amministratore delegato di Tinnexta, Riccardo Monti, Ceo di Triboo.

Infine, le conclusioni di Mara Carfagna, ministro per il Sud e la coesione territoriale, e di Klaus Algieri, presidente della CdC di Cosenza, con la consegna del premio nazionale Top of the Pid, indetto annualmente dalla rete nazionale dei Punti Impresa Digitale (Pid) delle Camere di commercio.

Previsto anche il messaggio in video per l'educazione digitale del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. Modererà la consegna del premio il segretario generale della Camera di commercio di Cosenza, Erminia Giorno.