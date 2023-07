Lotta allo spreco, Too Good to Go lancia box dispensa

Lotta allo spreco, Too Good to Go lancia box dispensa

Milano, 24 lug. (askanews) – Dopo aver conquistato 7 milioni e mezzo di persone in Italia, salvando oltre 13 milioni di pasti con le sue Surprise Bags, Too Good To Go, l’azienda di impatto sociale dietro il più grande marketplace mondiale di eccedenze alimentari, lancia Box Dispensa: una nuova opportunità per combattere lo spreco alimentare, a disposizione di aziende e utenti.

Una novità questa che interviene direttamente nella fase della produzione della filiera: qui, secondo una ricerca Eurostat, si genera il 18% dello spreco alimentare. Ed è qui che, grazie Box Dispensa, Too Good To Go permette alle aziende di liberare il valore del cibo salvato e ai consumatori di salvare prodotti, non inseriti in negozi o supermercati per motivi operativi, ma perfettamente buoni e consumabili.

Delle nuove Box Dispensa abbiamo parlato con Mirco Cerisola, Italian Country Director di Too Good To Go.

“Ci sono diversi vantaggi che sono legati a questo per i produttori. Il primo riguarda l’impronta ambientale, si interviene sullo spreco in un’ottica positiva per l’ambiente, mentre il secondo aspetto è il valore che viene rilasciato da questo spreco che si evita, generiamo del valore; il terzo vantaggio è quello di avere una visibilità altissima. To Good To Go ha 7,5 milioni di utenti in Italia”.

Le Box Dispensa, ordinabili dagli utenti dall’app di Too Good To Go nella nuova sezione “Consegna”, vengono recapitate all’indirizzo di consegna tramite servizio di corriere espresso “Poste Delivery Business Express” a cura di Poste Italiane; o in alternativa, possono essere ritirate presso un punto di ritiro indicato.

“Immaginatevi una grande scatola all’interno della quale ci sono diversi prodotti, che possono essere visti ed hanno una logica di consumo oppure prodotti singoli. Box Dispensa è la possibilità di andare a salvare tanto cibo con 6kg di cibo, e allo stesso tempo salviamo quei prodotti che di solito restano dentro le proprie dispense”.

Ad oggi grazie a Box Dispensa sono stati salvati prodotti per un valore di 2.6 milioni di euro. Hanno già aderito al progetto 35 delle aziende più importanti nel panorama alimentare italiano ed internazionale come cameo, Elah Dufoùr Novi, Eridania, Frùttagel, F.lli Polli, Gruppo Bauli, Gruppo Montenegro, Mutti, Noberasco, Riso Scotti e Sperlàri.

“In soli due mesi abbiamo raggiunto risultati incoraggianti e importanti. Dal punto di vista delle persone che hanno visitato la sezione della Box Dispensa parliamo di 520 mila persone che sono curiose. Inoltre in due mesi, gli utenti hanno deciso di acquistare 40 mila Box Dispensa”.

Insomma un nuovo modo per aiutare, semplice ma efficace, all’interno di una grande lotta, come quella contro lo spreco alimentare. Per cui Too Good To Go, ancora una volta, è in prima linea.