Lotta all'obesità, a Milano apre la palestra impossibile

Milano, 1 apr. (askanews) – Favorire una miglior conoscenza dell’obesità, una malattia cronica con cui fanno i conti circa 6 milioni di italiani, e combattere lo stigma sociale relativo a questa patologia. Sono questi i principali obiettivi di “The Impossible Gym”, un’installazione temporanea aperta al pubblico in via Capelli a Milano dal 27 marzo al 1° aprile. L’iniziativa è della casa farmaceutica Lilly, che ha lanciato la campagna informativa “Perdere peso non dipende solo da te. Il tuo corpo può fare resistenza”, realizzata con il patrocinio dell’associazione pazienti Amici Obesi Onlus.

“L’obesità deve essere riconosciuta come patologia perché è causata da una serie di fattori di tipo biologico, genetico e ambientale, pensate per esempio alle condizioni socio-economiche che possono favorire l’insorgenza dell’obesità – sostiene la dottoressa Nadia Cerutti, direttrice SC Nutrizione clinica, Diabetologia e Malattie endocrine ASST Pavia -. Oggi abbiamo ad esempio strumenti efficaci per il percorso di cura contro l’obesità: sicuramente l’attività fisica abbinata a una dieta corretta sul modello mediterraneo, ma anche alcune terapie farmacologiche estremamente efficaci e sicure, perché hanno effetti collaterali assolutamente contenuti o quasi inesistenti”.

“The Impossible Gym” è una rappresentazione visiva delle sfide quotidiane affrontate da chi convive con l’obesità. All’interno dei locali, attrezzi da palestra resi inutilizzabili da elastici gialli simboleggiano la “resistenza” del corpo al calo ponderale, un fenomeno biologico che rende particolarmente difficile perdere peso.

“È estremamente importante l’aiuto degli stakeholder che ci aiutano a parlare dell’obesità come di un problema di salute complesso che non è semplicemente un tema estetico. Avere la collaborazione di associazioni di pazienti, di aziende e di strutture sanitarie ci aiuta a trattare questo tema nel modo più giusto – spiega Laura Molteni, responsabile Obesity Care Centre dell’ospedale di Erba -. Le nuove terapie farmacologiche stanno dando veramente risposte importanti a tutti quei pazienti che non riescono a combattere la patologia obesità solo con un cambio di stile di vita”.

Per tutta la durata dell’iniziativa, dietisti qualificati rispondono alle domande dei visitatori, che possono calcolare il proprio Indice di Massa Corporea (BMI).

Previsto anche un fitto calendario di incontri informativi con medici specialisti e rappresentanti dell’Associazione Amici Obesi Onlus, per approfondire le tematiche legate alla gestione della patologia.