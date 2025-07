Lotta per contenere gli incendi boschivi nella regione di Tarragona

Tarragona, 8 lug. (askanews) – I vigili del fuoco della Catalogna, in Spagna, stanno lavorando per domare un incendio boschivo che ha bruciato oltre 2.300 ettari nel comune di Pauls, nella regione di Tarragona. Ai residenti di diversi villaggi è stato intimato di rimanere in casa e le vie di comunicazione sono state interrotte, affermano i vigili del fuoco.