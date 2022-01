Lotteria Italia 2021 – 2022, scopriamo chi sono i vincitori e i biglietti fortunati

Il 6 gennaio 2022 è finalmente arrivato e con esso anche l’estrazione dei biglietti fortunati della Lotteria Italia. Tutti i vincitori.

“L’epifania tutte le feste si porta via” dice un famoso detto, ma nel nostro Paese il 6 gennaio significa anche e soprattutto il giorno nel quale verranno estratti, come da tradizione, i biglietti della Lotteria Italia. Anche in queste festività 2021 – 2022 non sono mancate le sorprese: c’è infatti qualcuno che ha già vinto.

I primi biglietti fortunati sono stati già pubblicati sul sito della Lotteria Italia, ma bando ai convenevoli e sveliamo i dettagli e gli aspetti ai quali prestare attenzione.

Lotteria Italia 2021 – 2022, i premi di prima categoria

Iniziamo con la categoria “più succulenta”. Il primo premio è di ben 5 milioni di euro. Seguono poi premi di fascia minore come quello da 2 milioni di euro, un milione di euro, 500mila euro e così via.

Ecco tutti i vincitori:

(in aggiornamento)

Lotteria Italia 2021 – 2022, i premi di seconda categoria

Non meno importanti sono i premi di questa fascia. I fortunati vincitori nella seconda categoria, potranno accedere a premi del valore di 50mila euro ciascuno:

(in aggiornamento)

Lotteria Italia 2021 – 2022, i premi di terza categoria

Vediamo infine chi ha vinto in terza categoria. Si tratta in questo ultimo caso dei cosiddetti “premi di consolazione”, ma non per questo da sottovalutare.

Ecco chi ha vinto:

(in aggiornamento)

Lotteria Italia 2021 – 2022, chi ha già vinto

Passiamo oltre perché la Lotteria Italia ha già conosciuto i suoi primi vincitori. Più nello specifico sono stati distribuiti 61 premi giornalieri del valore di 10mila euro tra l’11 ottobre e il 10 dicembre e altri 5 premi da 20mila euro ciascuno tra il 20 e il 24 dicembre 2021. L’elenco completo dei biglietti potrà essere visionato nel portale di Lotteria Italia.

Lotteria Italia 2021 – 2022, quando andranno in onda le estrazioni

Anche per quest’anno, la trasmissione associata all’estrazione della Lotteria Italia, sarà “I soliti ignoti – il ritorno”. Quest’ultima andrà in onda giovedì 6 gennaio 2022 alle ore 20.30 dal Teatro delle Vittorie su Rai1 e in streaming su Rai Play. A condurre le danze ci sarà naturalmente l’inossidabile Amadeus che alternerà momenti di intrattenimento all’estrazione dei biglietti.

Lotteria Italia 2021 – 2022, come riscuotere la vincita

Va tenuto presente che, nel caso si risultasse vincitori, sarà necessario riscuotere la propria vincita entro e non oltre 180 giorni dall’estrazione finale. In ogni caso, qualora non si fosse impossibilitati ad assistere alla diretta del 6 gennaio, sarà possibile visionare l’elenco completo dei vincitori in Gazzetta Ufficiale. Il tagliando fortunato potrà essere infine presentato in banca presso gli sportelli di Intesa Sanpaolo o agli Uffici Premi di Lotteria. Il biglietto può essere infine spedito per posta.

Lotteria Italia 2021 – 2022, la vendita dei biglietti è aumentata del 39% rispetto all’edizione precedente

Nel frattempo, stando a quanto si legge da Agipronews, la vendita dei biglietti di Lotteria Italia ha subito un incremento importante del 39% rispetto all’edizione precedente. Basti pensare che in questa annata 2021 – 2022 sono stati ben 6,4 i tagliandi venduti per un incasso totale raggiunto di circa 32 milioni di euro. Nell’edizione del 2020 – 2021 furono invece 4,6 i biglietti venduti su un incasso di 23 milioni.

Lotteria Italia 2021 – 2022, i premi non riscossi

Parliamo infine di un’altra curiosità. In pochi infatti sanno che negli ultimi vent’anni i premi mai riscossi hanno raggiunto un totale di 30 milioni di euro. Solo nell’edizione 2020 – 2021 è ammontato a circa 400mila euro il totale mai riscosso dai cosiddetti “smemorati”.