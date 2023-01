Lotteria Italia 2022-2023, annunciati i premi di questa sera. 400mila biglietti venduti in meno

Il 6 di gennaio è diventato oramai un appuntamento importantissimo per molti italiani.

Tutto pronto per l’estrazione dei biglietti della lotteria Italia e come avviene da tradizione, la trasmissione scelta per l’occasione è “I Soliti Ignoti” che è andata in onda a partire dalle 20.30 su Rai Uno. Il primo premio annunciato fa particolarmente gola: si parla infatti di ben 5 milioni di euro.

Lotteria Italia 2023, le estrazioni in diretta: annunciati i premi di categoria

Di seguito scopriamo quali sono i premi di prima categoria:

Primo premio: 5 milioni di euro

5 milioni di euro Secondo premio: 2,5 milioni di euro

2,5 milioni di euro Terzo premio: 2 milioni di euro

2 milioni di euro Quarto premio: 1,5 milioni di euro

1,5 milioni di euro Quinto premio: 1 milione di euro

Da segnalare che la concorrente di questa sera è Antonella Clerici.

Presenti anche Gigi D’Alessio, Max Tortora, Stefano Fresi, Paolo Fox, Lillo, Pierpaolo Spollon, Alessia Marcuzzi e Francesca Chillemi. Scopo del gioco è quello di condurre l’indagine durante la quale verranno identificati cinque VIP. Questi ultimi li vedremo nel gioco decisivo “Gli insoliti noti”. Sulla base del loro piazzamento verrà anche detrminata l’entità del primo premio.

Scopriamo quali sono i vip e i simboli a loro abbinati:

Gigi D’Alessio – impronta digitale Francesca Chillemi – cappello di Sherlock Holmes Alessia Marcuzzi – lente d’ingrandimento Max Tortora – torcia Lillo – occhiali

Sono stati inoltre resi noti i numeri di serie dei biglietti fortunati appartenenti alla prima categoria e non ancora abbinati: