Lotto, estrazione 11 maggio 2021: tutti i numeri fortunati

La seconda settimana di maggio inizia con le estrazioni del Lotto di martedì 11 maggio. Tutti i numeri estratti.

Con l’estrazione del Lotto di martedì 11 maggio ha inizio anche questa seconda settimana del mese. Il gioco del Lotto, da sempre tra i più amati, è diventato ormai un appuntamento fisso per molti italiani che ogni martedì, giovedì e sabato a partire dalle ore 20 rimangono nell’attesa di scoprire se saranno proprio loro a portare a casa il ricco premio messo in palio.

Secondo i dati diffusi da Lotto – Italia e aggiornati a sabato 8 maggio, il numero di giocate vincenti dal primo gennaio 2021 ha superato le 10mila unità. Sempre dall’inizio dell’anno sono state distribuite vincite per oltre 422 milioni. La vincita più alta del concorso di giovedì 6 maggio è arrivata invece in Sicilia, a Messina dove sono stati vinti 12.500 euro giocando sulla ruota di Roma.

Rimanendo in tema di vincite ricordiamo che la vincita più alta di questo 2021 è arrivata a Erice in provincia di Trapani dove sono stati vinti 623.750 euro puntando sulla ruota di Palermo.

A Spoleto in provincia di Perugia, il 28 gennaio sono stati vinti 612.450 euro giocando su tutte le ruote. Il 23 marzo è arrivata ad Ardea in provincia di Roma la terza vincita più alta dell’importo di 369.000 euro. I numeri più alti giocati giovedì 6 maggio sono stati il 90 – 9 – 66 – 5 – 8.

Lotto 11 maggio 2021 – l’estrazione

Vediamo quali sono i numeri estratti nel concorso di martedì 11 maggio:

BARI: 77 – 67 – 73 – 28 – 63

CAGLIARI: 19 – 90 – 43 – 50 – 31

FIRENZE: 31 – 6 – 41 – 47 – 56

GENOVA: 38 – 86 – 53 – 26 – 10

MILANO: 59 – 54 – 68 – 86 – 18

NAPOLI: 20 – 85 – 57 – 49 – 37

PALERMO: 74 – 11 – 17 – 63 – 55

ROMA: 60 – 33 – 28 – 51 – 15

TORINO: 73 – 65 – 35 – 82 – 36

VENEZIA: 71 – 76 – 28 – 53 – 59

71 – 76 – 28 – 53 – 59 NAZIONALE: 4 – 84 – 70 – 31 – 15

Scopriamo quali sono stati i numeri estratti nell’ultimo concorso di sabato 8 maggio:

BARI: 68 – 5 – 34 – 17 – 43

CAGLIARI: 58 – 67 – 4 – 53 – 82

FIRENZE: 35 – 25 – 9 – 60 – 3

GENOVA: 30 – 52 – 41 – 78 – 83

MILANO: 65 – 37 – 45 – 70 – 42

NAPOLI: 45 – 22 – 88 – 25 – 75

PALERMO: 53 – 18 – 58 – 16 – 7

ROMA: 42 – 36 – 88 – 67 – 59

TORINO: 25 – 13 – 20 – 77 – 30

VENEZIA: 46 – 35 – 11 – 17 – 14

46 – 35 – 11 – 17 – 14 NAZIONALE: 28 – 27 – 57 – 25 – 42

Ricapitoliamo invece quali sono stati i simboli estratti nel Simbolotto di martedì 11 maggio:

45 = rondine ; 15 = ragazzo ; 32 = disco ; 35 = uccello ; 9 = culla

Ricordiamo invece che per tutto il mese di maggio la ruota abbinata al Simbolotto sarà quella di Roma.

Inoltre il 15 aprile a Roma sono stati vinti 25 mila euro indovinando i seguenti simboli:

30 = cacio ; 34 = testa ; 5 = mano ; 35 = uccello ; 22 = balestra

Lotto 11 maggio 2021 – come si gioca

Raccontiamo adesso ancora dettagli e curiosità sul gioco del Lotto. Iniziamo dall’aspetto più caratteristico di questo gioco ovvero le ruote che nello specifico sono 11 e sono legate ad alcune delle più importanti città d’Italia quali ad esempio Roma, Firenze, Napoli, Cagliari, Palermo, Venezia, Genova o ancora Firenze. Da ogni ruota vengono estratti cinque numeri. Le estrazioni hanno luogo inoltre da tre sale estrazionali vale a dire la storica Sala Belli di Roma, la Sala estrazionale di Milano e la Sala di Napoli.

Come per il SuperEnalotto inoltre i numeri totali sulla schedina sono 90, infine bisogna tenere a mente che è possibile “scegliere le sorti su cui puntare: numero estratto, estratto determinato (ovvero sulla posizione di estrazione), sull’ambo, sull’Ambetto, sul terno, sulla quaterna e sulla cinquina” – riporta il sito di Lotto – Italia.

Non ultimo segnaliamo che è possibile scegliere tra tre modalità di giocoi:

Ricevitoria – Una modalità molto amata e molto gettonata. Da ricordare che la schedina rilasciata in ricevitoria non è nominativa.

– Una modalità molto amata e molto gettonata. Da ricordare che la schedina rilasciata in ricevitoria non è nominativa. App My Lotteries – Ideale per giocare in movimento, ma anche in tutta tranquillità da casa. Possibile avere accesso a statistiche sempre aggiornate o ancora verificare la vincita.

– Ideale per giocare in movimento, ma anche in tutta tranquillità da casa. Possibile avere accesso a statistiche sempre aggiornate o ancora verificare la vincita. Online – Come da App, anche da PC è possibile accedere a informazioni quali un elenco di rivenditori autorizzati, o ancora le statistiche aggiornate. Possibile inoltre assistere alla diretta.

Infine non bisogna dimenticare la regola d’oro ovvero giocare in modo responsabile, senza esagerare e solo se maggiorenni.

Lotto 11 maggio 2021, i numeri ritardatari

Scopriamo quali sono i numeri ritardatari del Lotto. Al primo posto troviamo il numero 66 (Nazionale) che manca da 122 concorsi. Segue il numero 24 (Firenze) assente da 101 estrazioni. I numeri 22 (Nazionale). 9 (Genova) e 20 (Nazionale), mancano rispettivamente da 89, 88 e 87 concorsi. Il numero 59 (Nazionale) manca all’appello 83 estrazioni, mentre i numeri 12 (Genova) e 52 (Firenze) sono assenti da 79 concorsi. Infine i numeri 19 e 35 entrambi sulla ruota di Roma mancano da 76 estrazioni.

Lotto 11 maggio 2021, i numeri frequenti

Infine per ciò che riguarda i numeri frequenti del Lotto non assistiamo a particolari novità. I numeri 63 (Firenze), 15 (Milano) e 65 (Palermo) hanno totalizzato una presenza di 19 volte nelle ultime estrazioni. Il numero 10 (Nazionale) è stato presente per 18 volte. Infine i numeri 53 (Torino), 31 (Napoli) e 18 (Firenze), sono stati presenti per 17 volte.