Lotto, estrazione 13 aprile 2021: tutti i numeri vincenti

La terza settimana di aprile si apre con le estrazioni del Lotto di martedì 13 aprile 2021. Quali sono i numeri estratti.

Si riapre questa terza settimana di aprile con le estrazioni del Lotto di martedì 13 aprile 2021. Come ormai è noto, le estrazioni del Lotto e del SuperEnalotto sono diventate ormai un appuntamento fisso per moltissimi italiani. Ogni martedì, giovedì e sabato a partire dalle ore 20, sempre più italiani rimangono in attesa di scoprire chi sarà il prossimo fortunato a portare a casa il bottino.

La formula rimane invariata: undici ruote legate ad alcune delle più importanti città italiane tra cui citiamo Roma, ma anche Bari, Torino, Genova o Venezia e cinque numeri estratti da ciascuna ruota.

Si sbanca il jackpot se si indovinano tutti e cinque i numeri. Vale la pena ricordare che è possibile “scegliere le sorti su cui puntare: numero estratto, estratto determinato (ovvero sulla posizione di estrazione), sull’ambo, sull’Ambetto, sul terno, sulla quaterna e sulla cinquina” come ha spiegato il portale Lotto – Italia.

Parliamo infine di vincite importanti. Nell’estrazione dell’8 aprile a Frattamaggiore in provincia di Napoli sono stati vinti 50mila euro con una giocata di 30 euro.

Per ciò che riguarda le tre vincite più corpose dall’inizio del 2021, quella più alta è stata raggiunta a Cesano Boscone (Milano) dove sono stati vinti ben 5 milioni di euro. La seconda vincita più alta è arrivata lo scorso 13 marzo a Motta San Giovanni (Reggio Calabria) dove sono stati vinti 2.500.000,99 euro. Importo simile a San Giuseppe Vesuviano (Napoli) il 14 gennaio.

Lotto, estrazione del 13 aprile 2021

In attesa di scoprire quali saranno i numeri vincenti dell’estrazione del 13 aprile 2021, vi ricordiamo quali sono state le combinazioni estratte nell’ultimo concorso del 10 aprile 2021:

BARI: 56 – 82 – 66 – 18 – 11

56 – 82 – 66 – 18 – 11 CAGLIARI: 49 – 20 – 83 – 38 – 22

49 – 20 – 83 – 38 – 22 FIRENZE: 36 – 68 – 83 – 66 – 32

36 – 68 – 83 – 66 – 32 GENOVA: 42 – 34 – 85 – 17 – 26

42 – 34 – 85 – 17 – 26 MILANO: 53 – 17 – 14 – 80 – 60

53 – 17 – 14 – 80 – 60 NAPOLI: 70 – 85 – 57 – 81 – 90

70 – 85 – 57 – 81 – 90 PALERMO: 82 – 43 – 89 – 85 – 52

82 – 43 – 89 – 85 – 52 ROMA: 30 – 43 – 2 – 61 – 80

30 – 43 – 2 – 61 – 80 TORINO: 51 – 55 – 89 – 81 – 23

51 – 55 – 89 – 81 – 23 VENEZIA: 70 – 29 – 54 – 32 – 27

70 – 29 – 54 – 32 – 27 NAZIONALE: 50 – 21 – 69 – 43 – 73

Scopriamo ora quali sono stati i numeri estratti nel concorso del Simbolotto, il gioco a premi ispirato alla smorfia napoletana che per tutto il mese di aprile è abbinata gratuitamente alla ruota di Genova:

36 = nacchere ; 7 = vaso ; 31 = anguria ; 3 = gatta ; 43 = funghi

Parlando del Simbolotto l’ultima vincita è arrivata a Potenza lo scorso 3 aprile 2021 dove sono stati vinti 50.000 euro indovinando tutti e cinque i simboli. Per quanto riguarda il gioco del Lotto il 23 marzo sono stati vinti 369 mila euro con una quaterna.

Come si gioca Lotto

In che modo è possibile giocare al Lotto? Ricordiamo in quali è modalità è possibile partecipare a questo gioco a premi:

Ricevitoria: Una modalità tanto “antica” quanto amata. Inutile dire che ci riferiamo alla classica schedina che ricordiamo non essere nominativa. Attenzione a smarrirla altrimenti non si potrà riscuotere la vincita.

Una modalità tanto “antica” quanto amata. Inutile dire che ci riferiamo alla classica schedina che ricordiamo non essere nominativa. Attenzione a smarrirla altrimenti non si potrà riscuotere la vincita. App My Lotteries: Ideale per chi si sposta spesso, o semplicemente per ch vorrebbe a portata di mano uno strumento che gli permetta non solo di fare il proprio gioco, ma anche consultare le statistiche, guardare alla diretta delle estrazioni e molto altro.

Ideale per chi si sposta spesso, o semplicemente per ch vorrebbe a portata di mano uno strumento che gli permetta non solo di fare il proprio gioco, ma anche consultare le statistiche, guardare alla diretta delle estrazioni e molto altro. Online: Come da mobile, anche da PC è possibile giocare in modo semplice ed intuitivo consultando dei portali specializzati come Snai, Sisal o ancora Lotto – Italia. Segnaliamo inoltre che le estrazioni saranno trasmesse in streaming anche sul canale YouTube del Lotto.

Da non dimenticare che è obbligatorio partecipare alle estrazioni del Lotto solo se maggiorenni, ma soprattutto giocare responsabilmente.

Lotto, i numeri ritardatari

Segnaliamo quali sono i numeri da tenere d’occhio e che mancano da più tempo secondo le statistiche di Lotto – Italia. Il primato resta saldo al numero 73 (Firenze) assente da 113 estrazioni. Lo segue subito dopo il 66 (Nazionale) che non compare da 110 concorsi. Al terzo posto segnaliamo il 9 (Venezia= che manca all’appello da 96 estrazioni. Superano gli 80 ritardi i numeri 24 (Firenze) con 89 assenze, 4 (Bari) che manca da 85 estrazioni e 4 (Cagliari) assente da 82 concorsi.

Lotto, i numeri frequenti

Infine parliamo di un’altra categoria a cui prestare particolare attenzione ovvero i numeri con le maggiori presenze nelle estrazioni del Lotto. Sono comparsi 18 volte nelle ultime estrazioni i numeri 63 (Firenze), 15 (Milano), 65 (Palermo) e 10 sulla ruota nazionale. Con una frequenza di 17 volte segnaliamo i numeri 31 (Napoli) e 18 (Firenze).