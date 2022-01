Lotto, estrazione 13 gennaio 2022: tutti i numeri fortunati

Nuovo appuntamento della settimana per questa estrazione del Lotto di giovedì 13 gennaio 2022. Scopriamo quali sono i numeri fortunati.

Siamo quasi arrivati al tanto atteso fine settimana, ma come sempre le estrazioni del Lotto non si fermano e sono pronte a ripartire con l’appuntamento di giovedì 13 gennaio 2022. Ci sono buone nuove sul fronte delle vincite. Nell’ultimo concorso di martedì 11 gennaio, si apprende da Agipronews a Serina in provincia di Bergamo, un fortunato (o una fortunata) ha portato a casa una vincita di 62.500 euro grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna.

Sabato 8 gennaio a Scano di Montiferro di Oristano sono stati vinti 15.250 euro giocando sulla ruota Nazionale. Nella prima settimana del 2022 inoltre, le giocate vincenti sono state 608.839. Sempre dal primo gennaio ha quasi raggiunto invece i 20 milioni di euro.

Lotto 13 gennaio 2022, l’estrazione

Rivediamo quali sono stati i numeri vincenti estratti martedì 11 gennaio 2022:

BARI: 39 – 40 – 44 – 58 – 10

39 – 40 – 44 – 58 – 10 CAGLIARI: 1 – 62 – 88 – 75 – 81

1 – 62 – 88 – 75 – 81 FIRENZE: 58 – 8 – 90 – 80 – 33

58 – 8 – 90 – 80 – 33 GENOVA: 28 – 62 – 79 – 77 – 31

28 – 62 – 79 – 77 – 31 MILANO: 4 – 55 – 46 – 72 – 25

4 – 55 – 46 – 72 – 25 NAPOLI: 79 – 23 – 72 – 35 – 21

79 – 23 – 72 – 35 – 21 PALERMO: 4 – 60 – 79 – 24 – 25

4 – 60 – 79 – 24 – 25 ROMA: 7 – 64 – 29 – 61 – 47

7 – 64 – 29 – 61 – 47 TORINO: 12 – 1 – 35 – 90 – 9

12 – 1 – 35 – 90 – 9 VENEZIA: 19 – 64 – 87 – 78 – 2

19 – 64 – 87 – 78 – 2 NAZIONALE: 14 – 11 – 73 – 62 – 80

Ricapitoliamo invece quali sono stati i simboli estratti nel Simbolotto:

26 = elmo ; 33 = elica ; 16 = naso ; 31 = anguria ; 11 = topi

Ricordiamo a questo proposito che la ruota di Venezia ha ufficialmente fatto posto in questo gennaio 2022 alla ruota di Bari che sarà dunque abbinata in promozione al Simbolotto.

Lo scorso 4 gennaio inoltre a Monzambano in provincia di Mantova sono stati vinti 10mila euro.

Lotto 13 gennaio 2022, ancora vincite e curiosità

Vediamo ora alcune curiosità sul gioco del Lotto a cui va prestata particolare attenzione. Tornando infatti a parlare infatti ancora di vincite, oltre a Bergamo a Oristano c’è stata festa grande anche ad Alessandria dove sono stati vinti oltre 50mila euro. Piatto ricco anche a Verona dove la vincita è stata addirittura doppia per un ammontare di 48.500 euro.

A Pesaro infine un fortunato ha portato a casa 33.750 euro

Ricordiamo naturalmente che le “regine” di questo gioco a premi sono le undici ruote dalle quali vengono estratte le cinquine vincenti e che sono legate ad alcune delle città simbolo della nostra penisola tra le quali si segnalano Roma, Milano, Bari, Venezia, Genova o ancora la ruota Nazionale. Ciascuna urna è ubicata in una delle tre sale estrazionali a Nord, centro e sud – Italia: si tratta nello specifico della della storica Sala Belli di Roma, la sala estrazionale di Milano e la sala estrazionale di Milano.

Lotto 13 gennaio 2022, le tre modalità di gioco

Facciamo infine un ultimo passo avanti illustrando le tre modalità di gioco del Lotto e tra le quali è possibile scegliere:

Ricevitoria – è il modo più tradizionale di giocare al Lotto e che riesce a mettere d’accordo tutti. Ricordiamo che recandosi presso la propria ricevitoria di fiducia è possibile scegliere tra schedine di diverse taglie.

– è il modo più tradizionale di giocare al Lotto e che riesce a mettere d’accordo tutti. Ricordiamo che recandosi presso la propria ricevitoria di fiducia è possibile scegliere tra schedine di diverse taglie. App My Lotteries – scaricando l’App My Lotteries, è possibile fare la propria giocata comodamente da casa, ma non solo. Il tutto in pochi semplici passi.

– scaricando l’App My Lotteries, è possibile fare la propria giocata comodamente da casa, ma non solo. Il tutto in pochi semplici passi. Online – infine in questo terzo e ultimo caso, visitando il portale dedicato è possibile accedere ad un elenco completo di rivenditori online autorizzati.

Raccomandiamo a questo proposito di attendere che la commissione validi tutti i numeri prima di procedere con la verifica dello scontrino.

Lotto 13 gennaio 2022, i numeri ritardatari

Ecco quali sono i numeri con i maggiori ritardatari del Lotto. Al primo posto troviamo il numero 8 (Napoli) che non esce da 113 estrazioni. Il numero 71 (Cagliari) manca da 100 concorsi, mentre il numero 67 (Firenze) non esce da 96 estrazioni. I numeri 6 (Bari) e 82 (Milano) mancano da 92 estrazioni, seguiti dal numero 89 (Palermo) che non esce da 91 concorsi. I numeri 11 (Napoli) e 13 (Venezia) sono assenti da 90 concorsi, mentre il numero 53 (Roma) manca da 89 estrazioni. Infine il numero 67 (Palermo) non esce da 83 concorsi.

Lotto 13 gennaio 2022, i numeri frequenti

Terminiamo svelando quali sono i numeri più frequenti del Lotto. Il primato spetta ai numeri 38 (Milano) e 77 (Napoli), apparsi 20 volte nelle ultime estrazioni, seguito dal numero 56 (Bari) che ha segnato 19 presenze. Con 18 presenze troviamo i numeri 53 (Venezia) e 31 (Nazionale). I numeri 53 (Bari), 4 (Napoli), 50 (Roma) e 7 (Nazionale) sono usciti 17 volte. Sono apparsi infine 16 volte i numeri 86 (Bari), 56 e 25 (Cagliari), 35 (Firenze), 74 e 82 (Torino) e 34 (Venezia).