Lotto, estrazione 13 maggio 2021: tutti i numeri fortunati

Proseguono le estrazioni del Lotto con il concorso di giovedì 13 maggio 2021. Quali sono i numeri estratti.

Non si fermano le estrazioni del Lotto che sono arrivate al secondo appuntamento per questa settimana con l’estrazione di martedì 11 maggio. Il gioco del Lotto, uno dei più amati e apprezzati dal pubblico, è diventato un appuntamento irrinunciabile per tantissimi italiani che, per tre volte a settimana ovvero il martedì, il giovedì e il sabato a partire dalle ore 20 vanno alla ricerca di ricchi premi.

Secondo i dati diffusi dal Lotto aggiornati a martedì 11 maggio, sono state oltre 10 milioni le giocate nel 2021, mentre sempre dal primo gennaio 2021 sono state distribuite vincite per oltre 428 milioni di euro. Segnaliamo invece che la vincita più alta del concorso di sabato 8 maggio è arrivata a Napoli dove sono stati vinti 45mila euro giocando sulla ruota di Palermo. Le tre vincite più alte sono arrivate invece a Erice (Trapani), Spoleto (Perugia) e Ardea (Roma), dove sono stati vinti rispettivamente 623.750 euro il 4 febbraio, 612.450 euro il 28 gennaio e 369mila euro il 23 marzo.

I numeri più giocati di sabato 8 maggio sono stati: 90 – 9 – 66 – 5 – 8.

Lotto 13 maggio 2021 – l’estrazione

Ecco quali sono i numeri estratti giovedì 13 maggio:

BARI: 23 – 13 – 56 – 9 – 71

70 – 73 – 5 – 8 – 66 FIRENZE: 58 – 17 – 47 – 64 – 22

68 – 43 – 9 – 2 – 19 MILANO: 32 – 38 – 89 – 47 – 80

53 – 29 – 42 – 44 – 47 PALERMO: 79 – 20 – 54 – 15 – 90

50 – 38 – 72 – 41 – 26 TORINO: 56 – 18 – 27 – 75 – 41

62 – 76 – 41 – 63 – 44 NAZIONALE: 90 – 24 – 38 – 37 – 55

Rivediamo quali sono stati i numeri vincenti estratti martedì 11 maggio:

BARI: 77 – 67 – 73 – 28 – 63

19 – 90 – 43 – 50 – 31 FIRENZE: 31 – 6 – 41 – 47 – 56

38 – 86 – 53 – 26 – 10 MILANO: 59 – 54 – 68 – 86 – 18

20 – 85 – 57 – 49 – 37 PALERMO: 74 – 11 – 17 – 63 – 55

60 – 33 – 28 – 51 – 15 TORINO: 73 – 65 – 35 – 82 – 36

71 – 76 – 28 – 53 – 59 NAZIONALE: 4 – 84 – 70 – 31 – 15

Ricapitoliamo invece quali sono stati i simboli estratti del Simbolotto giovedì 13 maggio:

14 = baule ; 7 = vaso ; 20 = festa ; 22 = balestra ; 28 = ombrello

Ultimo, ma non meno importante vale la pena ricordare che per tutto il mese di maggio, la ruota abbinata al gioco del simbolotto è quella di Milano.

Segnaliamo infine che il 15 aprile a Roma sono stati vinti 25 mila euro indovinando i seguenti simboli:

30 = cacio ; 34 = testa ; 5 = mano ; 35 = uccello ; 22 = balestra

Lotto 13 maggio 2021 – come si gioca

Ma come si gioca al Lotto esattamente? Soprattutto per chi ha poca dimestichezza con questo tipo di gioco è opportuno tenere bene a mente alcune accortezze e dettagli che permetteranno ai giocatori di non farsi trovare impreparati. Iniziamo dall’aspetto più riconosciuto e caratteristico di questo gioco a premi ovvero le ruote. Sono in tutto 11 compresa la ruota Nazionale e sono legate alle principali città italiane come Roma, Milano, Cagliari, Venezia, Genova o ancora Firenze. Da ciascuna ruota vengono estratte 5 cifre, mentre le sale estrazionali dalle quali hanno luogo le estrazioni sono in tutto 3 ovvero la Sala estrazionale di Napoli, quella di Milano e la storica Sala Belli di Roma.

Come accade per il SuperEnalotto, anche nel gioco del Lotto i numeri presenti sulla schedina sono 90. Un aspetto particolarmente interessante è quello di poter “scegliere le sorti su cui puntare: numero estratto, estratto determinato (ovvero sulla posizione di estrazione), sull’ambo, sull’Ambetto, sul terno, sulla quaterna e sulla cinquina” – riporta il sito di Lotto – Italia.

Ricordiamo infine che viene offerta la possibilità di scegliere tra tre diverse modalità:

Ricevitoria – Una modalità classica in grado di mettere d’accordo tutti. Molto importante tenere a mente che la schedina rilasciata in ricevitoria non è nominativa, pertanto è bene prestare attenzione e non perderla in caso di vincita.

– Una modalità classica in grado di mettere d’accordo tutti. Molto importante tenere a mente che la schedina rilasciata in ricevitoria non è nominativa, pertanto è bene prestare attenzione e non perderla in caso di vincita. App My Lotteries – uno strumento versatile che permette, oltre che preparare la propria giocata, anche di verificare lo scontrino o di ancora consultare le statistiche.

– uno strumento versatile che permette, oltre che preparare la propria giocata, anche di verificare lo scontrino o di ancora consultare le statistiche. Online – Come da mobile è possibile accedere a moltissime informazioni. Segnaliamo inoltre che su YouTube nel canale “il Lotto in diretta” vengono trasmesse le estrazioni ogni martedì, giovedì e sabato a partire dalle ore 19.50 e fino alle 20.20 circa.

Ricordiamo infine che, prima di verificare lo scontrino vincente è opportuno attendere che i numeri estratti siano validati dalla commissione. Non ultimo bisogna ricordare che è obbligatorio giocare solo se maggiorenni e comunque in modo responsabile.

Lotto 13 maggio 2021 – i numeri ritardatari

Parliamo infine di statistiche svelando quali sono i numeri più frequenti del Lotto segnalati da Lotto – Italia. Al primo posto troviamo il numero 66 (Nazionale) che manca da 123 concorsi. Al secondo posto troviamo invece il numero 24 (Firenze) che non esce da 102 concorsi. Seguono i numeri 22 (Nazionale) e 9 (Genova) che non escono rispettivamente da 90 e 89 concorsi. Il numero 20 (Nazionale) manca da 88 concorsi. I numeri 59 (Nazionale) manca all’appello da 84 concorsi. I numeri 12 (Genova) e 52 (Firenze) non escono da 80 estrazioni. I numeri 19 e 35 entrambi sulla ruota di Roma non escono da 77 estrazioni.

Lotto 13 maggio 2021 – i numeri frequenti

Segnaliamo infine quali sono i numeri più frequenti del gioco del Lotto. Iniziamo dai numeri 63 (Firenze), 15 (Milano) e 65 (Palermo) che sono usciti 19 volte nelle ultime estrazioni. Il numero 10 sulla ruota Nazionale è uscito 18 volte negli ultimi concorsi. Infine i numeri 18 (Firenze), 31 (Napoli) e 53 (Torino) sono usciti 17 volte nelle ultime estrazioni.