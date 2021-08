Lotto, estrazione 14 agosto 2021: tutti i numeri fortunati

Terzo e ultimo appuntamento della settimana per queste estrazioni del Lotto che proseguono anche in questo weekend di agosto. Tutti i numeri.

Anche in questo caldo weekend di Ferragosto non si fermano le estrazioni del Lotto che proseguono con il concorso n.97 di sabato 14 agosto. Ricordiamo come sempre che in questo gioco a premi non mancano le ricche vincite come quella arrivata ad Atessa giovedì 29 luglio che ha permesso al fortunato di vincere un montepremi record di ben 1.297.500,00 giocando sulla ruota di Genova.

Con la vincita record di Atessa, Erice rimasta a lungo in testa, è stata scalzata confermandosi tuttavia al secondo posto grazie ad un montepremi di 623.750,00 euro vinto lo scorso 4 febbraio.

La vincita di Spoleto dello scorso 28 gennaio rimane salda al terzo posto grazie ai 612.450,00 euro vinti giocando su tutte le ruote. Segnaliamo inoltre che al 31 luglio sono stati vinti oltre 684.566.000 euro su un totale di quasi 18 milioni di scontrini.

Lotto 14 agosto 2021, l’estrazione

Rivediamo quali sono stati i numeri vincenti estratti di giovedì 12 agosto:

BARI: 53 – 37 – 86 – 32 – 64

CAGLIARI 15 – 60 – 12 – 63 – 75

FIRENZE: 39 – 29 – 25 – 62 – 56

GENOVA: 34 – 88 – 2 – 5 – 30

MILANO: 71 – 26 – 66 – 74 – 1

NAPOLI: 82 – 42 – 44 – 50 – 65

PALERMO: 2 – 30 – 10 – 77 – 82

ROMA: 81 – 9 – 13 – 47 – 73

TORINO: 81 – 6 – 1 – 33 – 58

VENEZIA: 7 – 38 – 56 – 2 – 60

NAZIONALE: 29 – 4 – 17 – 49 – 24

Ricapitoliamo invece quali sono stati i simboli estratti nel Simbolotto:

28 = ombrello ; 29 = culla ; 26 = elmo ; 32 = disco ; 8 = braghe

Inoltre per anche per tutto il mese di agosto, la ruota in promozione abbinata al gioco del Simbolotto sarà quella Nazionale, mentre lo scorso sabato 31 luglio a Rizziconi in provincia di Reggio Calabria sono stati vinti 20 mila euro.

Lotto 14 agosto 2021, come si gioca

Di seguito vediamo alcuni dettagli che potrebbero rivelarsi utili per chi conosce ancora poco questo gioco a premi, a iniziare dalle undici ruote che possono essere considerate l’aspetto più caratteristico e irriconoscibile. Tra queste citiamo la ruota di Bari, Napoli, Firenze, Genova, Milano, Cagliari, Palermo e naturalmente la ruota Nazionale. Segnaliamo che le varie urne a loro volta sono posizionate in tre sale estrazionali vale a dire la storica Sala Belli di Roma, la sala estrazionale di Napoli, e la sala estrazionale di Milano.

Non ultimo aggiungiamo che è possibile “scegliere le sorti su cui puntare: numero estratto, estratto determinato (ovvero sulla posizione di estrazione), sull’ambo, sull’Ambetto, sul terno, sulla quaterna e sulla cinquina” – spiega Lotto – Italia.

Infine segnaliamo che è possibile scegliere tra tre diverse opzioni di gioco:

Ricevitoria – Una modalità da sempre molto amata e che non ha bisogno di presentazioni. Se ci si reca presso la propria ricevitoria di fiducia si possono scegliere tra diversi tagli di schedine disponibili.

– Una modalità da sempre molto amata e che non ha bisogno di presentazioni. App My Lotteries – ideale in questi giorni di vacanza, ma anche a casa ovunque ti trovi per portare il gioco del Lotto sempre con te. Grazie ad App My Lotteries è infatti possibile preparare la propria giocata in pochi semplici passi.

– ideale in questi giorni di vacanza, ma anche a casa ovunque ti trovi per portare il gioco del Lotto sempre con te. Grazie ad App My Lotteries è infatti possibile preparare la propria giocata in pochi semplici passi. Online – Proprio come da App è possibile accedere a moltissime funzionalità. Si può inoltre accedere ad un elenco completo di rivenditori online autorizzati.

Si consiglia infine di attendere che la commissione validi tutti i numeri prima di procedere con la verifica dello scontrino.

Lotto 14 agosto 2021, i numeri ritardatari

Ecco quali sono i numeri con i maggiori ritardatari del Lotto. Al primo posto troviamo il numero 59 (Nazionale) che manca da 124 estrazioni, seguito dal numero 16 (Venezia) che non esce da 104 concorsi, mentre il numero 48 (Torino) è assente da 103 estrazioni. I numeri 69 (Milano) e 33 (Napoli) mancano rispettivamente da 93 e 90 concorsi, mentre i numeri 90 (Milano) e 79 (Nazionale) sono assenti da 88 e 86 estrazioni. Infine i numeri 57 (Venezia) e 40 (Bari) non escono da 83 e 82 concorsi, mentre il numero 89 (Firenze) non esce da 81 estrazioni.

Lotto 14 agosto 2021, i numeri frequenti

Terminiamo svelando quali sono i numeri più frequenti del Lotto. Il primato spetta al numero 63 (Firenze) apparso 21 volte nelle ultime estrazioni, mentre i numeri 35 (Firenze), 77 (Napoli), 30 (Torino), 83 e 29 (Venezia) sono apparsi 17 volte. Infine sono usciti 16 volte i numeri 56 (Bari), 86 e 46 (Firenze) e 71 (Palermo).