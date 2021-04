Lotto, estrazione 15 aprile 2021: tutti i numeri fortunati

Secondo appuntamento della settimana del Lotto. Scopriamo quali sono stati i numeri estratti giovedì 15 aprile 2021.

Proseguono le estrazioni del Lotto, il gioco a premi che per tre volte a settimana il martedì, il giovedì e il sabato permette a milioni di italiani di tentare la fortuna per vincere cifre da capogiro. A partire dalle ore 20 infatti sono in migliaia le persone che rimangono in attesa di scoprire chi sarà il prossimo a portare a casa l’intero montepremi messo in palio.

Parlando di vincite segnaliamo che nell’estrazione di sabato 10 aprile 2021 la vincita più alta portata a casa è stata raggiunta a Roma dove il fortunato ha vinto un importo di 63.375 euro puntando sulla ruota nazionale.

La vincita più alta raggiunta dall’inizio del 2021 invece è stata raggiunta a Erice in provincia di Trapani dove lo scorso 4 febbraio sono stati vinti oltre 623 mila euro. A Spoleto in provincia di Perugia il 28 gennaio è arrivata la seconda vincita più alta del 2021 con oltre 612 mila euro vinti, mentre la terza maggiore vincita dell’anno è stata vinta il 23 marzo ad Ardea in provincia di Roma dove il montepremi vinto è di 369 mila euro.

Chiudiamo con il monte totale delle vincite accumulato nel 2021 che ha raggiunto l’importo di 329.909.000 di euro, una cifra che naturalmente è destinata a salire ancora.

Lotto, estrazione del 15 aprile 2021

Come sempre riportiamo quali sono state cinquine estratte dalle undici ruote nell’ultima estrazione di martedì 13 aprile 2021:

BARI: 51 – 83 – 12 – 48 – 64

51 – 83 – 12 – 48 – 64 CAGLIARI: 7 – 47 – 19 – 78 – 34

7 – 47 – 19 – 78 – 34 FIRENZE: 35 – 75 – 2 – 12 – 46

35 – 75 – 2 – 12 – 46 GENOVA: 36 – 48 – 67 – 77 – 87

36 – 48 – 67 – 77 – 87 MILANO: 68 – 49 – 15 – 79 – 73

68 – 49 – 15 – 79 – 73 NAPOLI: 32 – 39 – 60 – 78 – 66

32 – 39 – 60 – 78 – 66 PALERMO: 22 – 75 – 25 – 78 – 82

22 – 75 – 25 – 78 – 82 ROMA: 42 – 49 – 90 – 27 – 84

42 – 49 – 90 – 27 – 84 TORINO: 15 – 85 – 78 – 24 – 44

15 – 85 – 78 – 24 – 44 VENEZIA: 1 – 22 – 82 – 55 – 61

1 – 22 – 82 – 55 – 61 NAZIONALE: 90 – 38 – 27 – 86 – 55

Sveliamo un’altra cinquina estratta durante il concorso del Lotto ovvero il Simbolotto, il gioco a premi che trae spunto dalla tradizionale smorfia napoletana e che per il mese di aprile è abbinato alla ruota di Genova:

13 = rana ; 15 = ragazzo ; 28 = ombrello ; 42 = caffé ; 18 = cerino

Parlando invece di vincite del Simbolotto, ricordiamo che lo scorso 3 aprile a Potenza sono stati vinti 50 mila euro indovinando la cinquina.

Come si gioca al Lotto

Come si gioca al Lotto? Quanto si vince? Queste le domande più gettonate che ruotano attorno a questo gioco a premi. La formula proposta del Lotto è ormai familiare. Ad ogni estrazione cinque numeri vengono estratti da undici ruote legate ad alcune delle più importanti città italiane da nord a sud compresa la ruota Nazionale. Per citarne alcune Roma, Cagliari, Napoli, Venezia, Milano o ancora Bari.

Si vince il montepremi più alto se si totalizza la cinquina, ma è possibile ad accedere a premi “minori” sulla base dei numeri indovinati di volta in volta. Oltre a ciò Lotto – Italia segnala che è possibile “scegliere le sorti su cui puntare: numero estratto, estratto determinato (ovvero sulla posizione di estrazione), sull’ambo, sull’Ambetto, sul terno, sulla quaterna e sulla cinquina”.

Una volta scelto i numeri sui quali puntare è possibile partecipare scegliendo tre diverse modalità:

Ricevitoria: Una modalità che non ha bisogno di ulteriori presentazioni. Da ricordare che la schedina che viene consegnata in ricevitoria non è nominativa. Molta attenzione quindi a smarrire la schedina, altrimenti non si potrà riscuotere l’importo vinto.

Una modalità che non ha bisogno di ulteriori presentazioni. Da ricordare che la schedina che viene consegnata in ricevitoria non è nominativa. Molta attenzione quindi a smarrire la schedina, altrimenti non si potrà riscuotere l’importo vinto. App My Lotteries: Sia che tu sia seduto comodamente sul divano sia che tu viaggi molto, l’App My Lotteries è uno strumento interessante non solo per giocare, ma anche guardare le estrazioni in diretta o ancora consultare le statistiche.

Sia che tu sia seduto comodamente sul divano sia che tu viaggi molto, l’App My Lotteries è uno strumento interessante non solo per giocare, ma anche guardare le estrazioni in diretta o ancora consultare le statistiche. Online: Una modalità che per certi aspetti non si discosta da quella mobile. In questo caso oltre alla giocata, si può assistere alla diretta disponibile in streaming sul canale YouTube, verificare la vincita e altro ancora.

Ricordiamo come sempre la regola più importante: giocare responsabilmente e in ogni caso solo se raggiunto la maggiore età.

Lotto, i numeri ritardatari

Scopriamo quali sono i numeri ritardatari del Lotto. Il numero di 73 (Firenze) rimane primo con 114 assenze. A seguire troviamo il 66 (Nazionale) che manca da 111 concorsi. Superano le 90 assenze i numeri 9 (Venezia) e 24 (Firenze) che mancano rispettivamente da 97 e 90 estrazioni. Da segnalare invece con più di 80 assenze i numeri 4 (Bari), 4 (Cagliari) e 46 (Cagliari) che mancano all’appello rispettivamente da 86, 83 e 81 estrazioni.

Lotto, i numeri frequenti

Vediamo quali sono i numeri presenti da più estrazioni secondo le statistiche di Lotto – Italia. Il primato spetta al numero 15 sulla ruota di Milano apparso 19 volte nelle ultime estrazioni. Con una presenza di 18 volte troviamo i numeri 63 (Firenze), 65 (Palermo) e (Nazionale). Chiudono con 17 volte il numero 31 sulla ruota di Napoli e il 18 su Firenze.