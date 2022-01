Lotto, estrazione 15 gennaio 2022: tutti i numeri fortunati

Questa settimana è arrivata alla sua conclusione con l’estrazione del Lotto di sabato 15 gennaio 2022. Scopriamo quali sono i numeri fortunati.

Con l’estrazione del Lotto di sabato 15 gennaio è iniziato finalmente un nuovo e atteso fine settimana. Sul fronte vincite questo gioco a premi non smette di stupire. Nell’ultimo concorso di giovedì 13 gennaio, informa Agipronews, la provincia autonoma di Trento è stata baciata dalla fortuna grazie a ben tre vincite dell’importo di 74 mila euro, per un totale di 224 mila euro.

A martedì 11 gennaio sono state inoltre 924.747 le giocate vincenti, mentre sono stati già distribuiti quasi 40 milioni di euro.

Lotto, estrazione 15 gennaio 2022

Rivediamo quali sono stati i numeri vincenti estratti giovedì 13 gennaio 2022:

BARI: 83 – 90 – 33 – 15 – 84

83 – 90 – 33 – 15 – 84 CAGLIARI: 73 – 86 – 26 – 8 – 87

73 – 86 – 26 – 8 – 87 FIRENZE: 10 – 68 – 47 – 81 – 51

10 – 68 – 47 – 81 – 51 GENOVA: 71 – 49 – 43 – 38 – 61

71 – 49 – 43 – 38 – 61 MILANO: 11 – 55 – 6 – 68 – 85

11 – 55 – 6 – 68 – 85 NAPOLI: 86 – 41 – 74 – 23 – 56

86 – 41 – 74 – 23 – 56 PALERMO: 3 – 86 – 82 – 89 – 10

3 – 86 – 82 – 89 – 10 ROMA: 90 – 25 – 66 – 33 – 79

90 – 25 – 66 – 33 – 79 TORINO: 88 – 78 – 1 – 73 – 37

88 – 78 – 1 – 73 – 37 VENEZIA: 2 – 72 – 65 – 17 – 89

2 – 72 – 65 – 17 – 89 NAZIONALE: 39 – 85 – 58 – 36 – 88

Ricapitoliamo invece quali sono stati i simboli estratti nel Simbolotto:

7 = vaso ; 2 = mela ; 10 = fagioli ; 41 = buffone ; 6 = luna

Ricordiamo a questo proposito che la ruota di Venezia ha ufficialmente fatto posto in questo gennaio 2022 alla ruota di Bari che sarà dunque abbinata in promozione al Simbolotto.

Lo scorso 4 gennaio inoltre a Monzambano in provincia di Mantova sono stati vinti 10mila euro.

Lotto 15 gennaio 2022, ancora vincite e curiosità

Parliamo di numeri legati alle vincite del Lotto, ma anche alcune piccole curiosità. Oltre alle incredibili vincite arrivate in provincia di Trento, si festeggia anche in Lombardia dove sono stati vinti complessivamente oltre 43 mila euro. A Cinisello Balsamo (Milano) sono stati vinti 21.660 euro, mentre a Ispra in provincia di Varese sono stati vinti 12.475 euro.

Infine a Napoli sono stati portati a casa 9.250 euro.

Non va nemmeno dimenticato che il simbolo indiscusso del Lotto sono proprio le undici ruote dalle quali vengono estratte le cinquine fortunate. Ciascuna di queste ruote è legata ad una delle città simbolo della nostra penisola tra le quali si citano Roma, Milano, Bari, Venezia, Genova o ancora la ruota Nazionale. Queste ruote infine sono posizionate nelle tre sale estrazionali a Nord, centro e sud – Italia.

Più nello specifico ci riferiamo alla storica Sala Belli di Roma, la sala estrazionale di Milano e la sala estrazionale di Milano.

Lotto 15 gennaio 2022, le tre modalità di gioco

Vale la pena infine parlare delle tre modalità di gioco del Lotto tra le quali è possibile scegliere. Vediamole nel dettaglio:

Ricevitoria – una modalità da sempre amatissima e versatile. Ricordiamo che recandosi presso la propria ricevitoria di fiducia è possibile scegliere tra schedine di diverse taglie.

– una modalità da sempre amatissima e versatile. Ricordiamo che recandosi presso la propria ricevitoria di fiducia è possibile scegliere tra schedine di diverse taglie. App My Lotteries – che ci si trovi in viaggio o a casa, grazie ad App My Lotteries è possibile realizzare in tutta tranquillità la propria giocata.

– che ci si trovi in viaggio o a casa, grazie ad App My Lotteries è possibile realizzare in tutta tranquillità la propria giocata. Online – ultimo caso, ma non certo per importanza, visitando il portale dedicato da PC o browser, è possibile accedere ad un elenco completo di rivenditori online autorizzati.

Raccomandiamo a questo proposito di attendere che la commissione validi tutti i numeri prima di procedere con la verifica dello scontrino.

Lotto 15 gennaio 2022, i numeri ritardatari

Ecco quali sono i numeri con i maggiori ritardatari del Lotto. Al primo posto troviamo il numero 8 (Napoli) che non esce da 114 estrazioni. Il numero 71 (Cagliari) manca da 101 concorsi, mentre il numero 67 (Firenze) non esce da 97 estrazioni. I numeri 6 (Bari) e 82 (Milano) mancano da 93 estrazioni, seguiti dai numeri 11 (Napoli) e 13 (Venezia) sono assenti da 91 concorsi, mentre il numero 53 (Roma) manca da 90 estrazioni. Infine il numero 67 (Palermo) non esce da 83 concorsi, mentre il numero 75 (Napoli) non esce da 82 estrazioni.

Lotto 15 gennaio 2022, i numeri frequenti

Terminiamo svelando quali sono i numeri più frequenti del Lotto. Il primato spetta ai numeri 38 (Milano) e 77 (Napoli), apparsi 20 volte nelle ultime estrazioni, seguito dal numero 56 (Bari) che ha segnato 19 presenze. Con 18 presenze troviamo i numeri 53 (Venezia) e 31 (Nazionale). I numeri 53 (Bari), 50 (Roma) e 7 (Nazionale) sono usciti 17 volte. Sono apparsi infine 16 volte i numeri 86 e 15 (Bari), 25 e 56 (Cagliari), 35 (Firenze), 4 (Napoli), 82 e 74 (Torino).