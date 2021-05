Lotto, estrazione 15 maggio 2021: tutti i numeri fortunati

Ultimo appuntamento della settimana per il concorso numero 58 del Lotto di sabato 15 maggio. Tutti i numeri estratti.

Terzo e ultimo appuntamento per questo concorso numero 58 delle estrazioni del Lotto di sabato 15 maggio 2021. Questo gioco a premi da sempre tra i più amati, è diventato ormai un appuntamento attesissimo per tutti quegli italiani che ogni martedì, giovedì e sabato a partire dalle ore 20, vanno a caccia di un ricco bottino.

Secondo quanto riportato dai dati diffusi dal Lotto aggiornati a giovedì 13 maggio, sono state oltre 10 milioni e 800 mila le giocate nel 2021, mentre sempre dal primo gennaio 2021 sono state distribuite vincite per oltre 434 milioni di euro.

La vincita più alta del concorso di martedì 11 maggio 2021 è arrivata invece a S. Felice Circeo in provincia di Latina dove sono stati vinti 45 mila euro puntando sulla ruota di Milano. I numeri più giocati di martedì 11 maggio sono stati: 90 – 66 – 9 – 5 – 8.

La vincita più alta del 2021 è arrivata invece a Erice in provincia di Trapani dove il 4 febbraio sono stati vinti 623.750 euro.

Il 28 gennaio invece a Spoleto in provincia di Perugia sono stati vinti 612.450 euro giocando su tutte le ruote. Infine la terza vincita del 2021 è arrivata ad Ardea in provincia di Roma dove il 23 marzo sono stati vinti 369 mila euro.

Lotto 15 maggio 2021 – l’estrazione

Rivediamo quali sono stati i numeri vincenti estratti giovedì 13 maggio:

BARI: 23 – 13 – 56 – 9 – 71

23 – 13 – 56 – 9 – 71 CAGLIARI: 70 – 73 – 5 – 8 – 66

70 – 73 – 5 – 8 – 66 FIRENZE: 58 – 17 – 47 – 64 – 22

58 – 17 – 47 – 64 – 22 GENOVA: 68 – 43 – 9 – 2 – 19

68 – 43 – 9 – 2 – 19 MILANO: 32 – 38 – 89 – 47 – 80

32 – 38 – 89 – 47 – 80 NAPOLI: 53 – 29 – 42 – 44 – 47

53 – 29 – 42 – 44 – 47 PALERMO: 79 – 20 – 54 – 15 – 90

79 – 20 – 54 – 15 – 90 ROMA: 50 – 38 – 72 – 41 – 26

50 – 38 – 72 – 41 – 26 TORINO: 56 – 18 – 27 – 75 – 41

56 – 18 – 27 – 75 – 41 VENEZIA: 62 – 76 – 41 – 63 – 44

62 – 76 – 41 – 63 – 44 NAZIONALE: 90 – 24 – 38 – 37 – 55

Ricapitoliamo invece quali sono stati i simboli estratti nel Simbolotto giovedì 13 maggio:

14 = baule ; 7 = vaso ; 20 = festa ; 22 = balestra ; 28 = ombrello

Come sempre ricordiamo che per tutto il mese di maggio, la ruota associata al simbolotto sarà quella di maggio, mentre ricordiamo che il 15 aprile a Roma sono stati vinti 25 mila euro indovinando i seguenti simboli:

30 = cacio ; 34 = testa ; 5 = mano ; 35 = uccello ; 22 = balestra

Lotto 15 maggio 2021 – alcune curiosità

Entriamo adesso nel cuore del Lotto raccontando alcuni dettagli e curiosità da tenere a mente, specie se si è alle prime armi. Iniziamo anzitutto da uno degli aspetti più riconoscibili del Lotto ovvero le undici ruote che sono legate ad alcune tra le principali città d’Italia quali Genova, Roma, Cagliari, Milano, Firenze, Bari, Torino, Venezia e naturalmente la ruota Nazionale. Da ciascuna ruota sono 5 i numeri estratti, mentre sono tre le sale estrazionali vale a dire la storica Sala Belli di Roma, la ruota di Milano ed infine quella di Napoli.

Proprio parlando di ruote segnaliamo che viene offerta la possibilità di poter “scegliere le sorti su cui puntare: numero estratto, estratto determinato (ovvero sulla posizione di estrazione), sull’ambo, sull’Ambetto, sul terno, sulla quaterna e sulla cinquina” – Spiega Lotto – Italia. Ricordiamo infine che proprio come accade per il SuperEnalotto, le cifre totali sulla schedina sono in tutto 90, a differenza del Million Day dove sono 55.

L’aspetto probabilmente più interessante del Lotto è quello di scegliere tra tre modalità:

Ricevitoria – La modalità più classica e collaudata. La schedina rilasciata in ricevitoria non ha valore nominativo pertanto è fortemente raccomandato non smarrirla, altrimenti non si potrà riscuotere la vincita.

– La modalità più classica e collaudata. La schedina rilasciata in ricevitoria non ha valore nominativo pertanto è fortemente raccomandato non smarrirla, altrimenti non si potrà riscuotere la vincita. App My Lotteries – La App è uno strumento che, oltre a preparare la giocata, permette di guardare le estrazioni, verificare lo scontrino di vincita o ancora consultare le statistiche.

– La App è uno strumento che, oltre a preparare la giocata, permette di guardare le estrazioni, verificare lo scontrino di vincita o ancora consultare le statistiche. Online – Anche in questo ultimo caso è possibile oltre che preparare la propria giocata anche consultare le statistiche o ancora avere accesso ad un elenco di rivenditori online autorizzato.

Non ultimo ricordiamo che è raccomandato verificare lo scontrino solo una volta validati i numeri dalla commissione. Infine si può giocare solo se maggiorenni.

Lotto 15 maggio 2021 – i numeri ritardatari

Vediamo quali sono i numeri ritardatari del Lotto. Al primo posto troviamo il numero 66 (Nazionale) che non esce da 124 concorsi. Secondo invece il numero 24 (Firenze) che manca da 103 estrazioni. Il numero 22 Nazionale manca da 91 concorsi, mentre il numero 20 (Nazionale) è assente da 89 concorsi. Sempre sulla ruota Nazionale troviamo il numero 59 che non esce da 85 estrazioni. I numeri 12 (Genova) e 52 (Firenze) non escono da 81 estrazioni. I numeri 19 (Roma) e 35 (Roma) mancano da 78 estrazioni. Infine il numero 74 manca da 76 estrazioni.

Lotto 15 maggio 2021 – i numeri frequenti

Chiudiamo con i numeri più frequenti ad iniziare dai numeri 63 (Firenze) e 65 (Palermo) che sono usciti 19 volte nelle ultime estrazioni. I numeri 15 (Milano) e 10 (Nazionale) sono usciti nelle ultime 18 volte. Infine i numeri 81 (Cagliari), 47 e 35 (Firenze) e 31 (Napoli) hanno totalizzato 17 presenze nelle ultime estrazioni.