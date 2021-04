Lotto, estrazione 17 aprile 2021: tutti i numeri fortunati

Terzo e ultimo appuntamento della settimana del Lotto. Quali sono i numeri estratti di di sabato 17 aprile 2021.

Si chiude la terza settimana di aprile 2021 con l’ultimo appuntamento del Lotto di sabato 17 aprile 2021. Ogni martedì, giovedì e sabato sono moltissimi gli italiani che a partire dalle ore 20 rimangono in attesa per sapere se saranno proprio loro a portare l’ambito premio a casa.

Proprio parlando di premi messi in palio ricordiamo che nell’estrazione di martedì 13 aprile 2021 il primato per la vincita più alta è arrivato a Noventa di Piave in provincia di Venezia dove sono stati 10.869,57 euro puntando sulla ruota di Genova. Dall’inizio dell’anno sono stati vinti in totale oltre 334 milioni di euro, mentre il record per la vincita più alta di questo 2021 è arrivato il 4 febbraio 2021 a Erice in provincia di Trapani dove sono stati vinti oltre 623 mila euro puntando sulla ruota di Palermo.

A Spoleto sono stati vinti oltre 612 mila euro lo scorso 28 gennaio. Infine ad Ardea in provincia di Roma il 23 marzo, l’importo vinto è stato pari a 369 mila euro. Ruota puntata quella di Roma.

Lotto, estrazione del 17 aprile 2021

Ecco quali sono stati i numeri estratti sabato 17 aprile 2021:

ROMA: 46 – 68 – 56 – 78 – 58

81 – 4 – 84 – 42 – 35 NAZIONALE: 52 -16 – 63 – 62 – 46

In attesa delle prossime estrazioni, vediamo quali sono state le cinquine estratte da ciascuna ruota giovedì 15 aprile 2021:

BARI: 26- 57- 56 – 51- 6

27 – 4 – 25 – 51 – 37 NAZIONALE: 17 – 30 – 7 – 24 – 49

Per ciò che riguarda il Simbolotto, il gioco a premi che per il mese di aprile 2021 è abbinato alla ruota di Genova, scopriamo quali sono stati i cinque simboli estratti:

38 = pigna ; 36 = nacchere ; 41 = buffone ; 17 = sfortuna ; 13 = rana

Per ciò che riguarda le vincite raggiunte in quest’ultimo gioco, segnaliamo che martedì 13 aprile 2021 a Noventa di Piave (Venezia) sono stati vinti 10.000 euro indovinando tutti e cinque e i simboli.

Come si gioca Lotto

Ma come si gioca al Lotto esattamente? Sveliamo adesso alcune curiosità su questo gioco a premi tanto amato a cominciare dalle ruote che sono ben 11 e che sono legate alle principali città italiane come Napoli, Genova, Roma, Firenze, Torino, ma anche Cagliari e Bari. Le sale estrazionali sono invece tre ovvero la storica sala Belli di Roma, quella di Milano e poi al Sud quella di Napoli. Da ogni ruota inoltre vengono estratti cinque numeri. Più numeri si indovinano, più alto naturalmente sarà il montepremi.

Con il Simbolotto inoltre le possibilità di vincita aumentano ulteriormente. Interessante inoltre la possibilità di “scegliere le sorti su cui puntare: numero estratto, estratto determinato (ovvero sulla posizione di estrazione), sull’ambo, sull’Ambetto, sul terno, sulla quaterna e sulla cinquina”, spiega Lotto – Italia.

Si può partecipare al gioco del Lotto in tre modalità diverse:

Ricevitoria: Su questo primo caso non c’è da dire molto se non chè è la modalità più amata e gettonata. Massima attenzione a non smarrire la schedina. Non ha valore nominativo.

Su questo primo caso non c’è da dire molto se non chè è la modalità più amata e gettonata. Massima attenzione a non smarrire la schedina. Non ha valore nominativo. App My Lotteries: Fare la propria giocata, verificare la vincita, guardare l’estrazione in diretta… sono solo alcune delle cose che è possibile fare con l’App My Lotteries, uno strumento tra i più versatili e interessanti.

Fare la propria giocata, verificare la vincita, guardare l’estrazione in diretta… sono solo alcune delle cose che è possibile fare con l’App My Lotteries, uno strumento tra i più versatili e interessanti. Online: Anche da PC come da mobile è possibile non solo preparare le proprie giocate in tutta tranquillità, ma anche guardare le estrazioni e verificare la vincita. Sul sito Lotto – Italia sono riportati i principali rivenditori online autorizzati.

Infine la regola più importante ovvero quello di giocare in modo responsabile evitando di esagerare Il gioco non rappresenta alcun rischio per la maggior parte delle persone, è semplicemente un’esperienza piacevole e positiva. “Quando giocare non è considerato più un divertimento, esso può generare conseguenze negative nella vita di una persona e dei suoi familiari”, scrive Lotto – Italia.

Lotto, i numeri ritardatari

Ecco quali i sono i numeri che mancano da maggiore tempo nelle estrazioni del Lotto. Con oltre 110 assenze segnaliamo i numeri 73 (Firenze) e 66 Nazionale che non compaiono rispettivamente da 115 e 112 concorsi. Superano invece le 90 assenze i numeri 9 (Venezia) e 24 (Firenze) che mancano rispettivamente da 98 e 91 estrazioni. Hanno superato inoltre gli 80 concorsi di ritardo i numeri 4 (Bari), 4 (Cagliari) e 46 (Cagliari) che non escono rispettivamente da 87, 84 e 82 concorsi. Il numero 80 (Genova) non esce invece da 80 concorsi.

Lotto, i numeri frequenti

Infine riportiamo quali sono i numeri usciti più di frequenti segnalati da Lotto – Italia. Sono usciti 19 volte nelle ultime estrazioni i numeri 63 (Firenze) e 15 (Milano) mentre con 18 presenze troviamo i numeri 65 (Palermo) e 10 (Nazionale). Infine sono usciti 17 volte il numero 31 (Napoli) e 18 (Firenze).