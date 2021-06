Lotto, estrazione 17 giugno 2021: tutti i numeri fortunati

Secondo appuntamento della settimana con le estrazioni del Lotto di giovedì 17 giugno. Tutti i numeri estratti.

La terza settimana di giugno prosegue con il concorso numero 72 del Lotto di giovedì 17 giugno. Il Lotto è un gioco classico e iconico che da sempre riesce a mettere d’accordo tutti grazie anche alle modalità divertenti e dinamiche proposte.

Sono sempre di più gli italiani che tentano la fortuna alla ricerca degli importanti premi che vengono messi in palio ad ogni concorso.

Segnaliamo inoltre che la vincita più alta del concorso di sabato 12 giugno è arrivata ad Alia in provincia di Palermo dove sono stati vinti 21.150,00 euro giocando sulla ruota di Cagliari. Dal primo gennaio del 2021 sono state inoltre distribuite vincite per oltre 530 milioni di euro su un totale di oltre 13 milioni di scontrini totalizzati.

Parlando ancora di vincite ricordiamo che le top 3 vincite di questo 2021 sono arrivate a Erice il 4 febbraio, Spoleto il 28 gennaio e a Montalto Uffugo il 5 giugno dove sono stati vinti rispettivamente 623.750,00 euro, 612.450,00 euro e 369.250,00 euro. I numeri più giocati dell’estrazione di sabato 12 giugno sono stati: 90 – 66 – 9 – 5 – 6.

Lotto 17 giugno 2021, l’estrazione

Rivediamo quali sono stati i numeri vincenti estratti martedì 15 giugno:

BARI: 88 – 81 – 53 – 41 – 90

CAGLIARI: 2 – 56 – 59 – 9 – 11

FIRENZE: 13 – 77 – 62 – 12 – 31

GENOVA: 28 – 44 – 6 – 85 – 10

MILANO: 8 – 53 – 1 – 75 – 18

NAPOLI: 89 – 14 – 60 – 11 – 16

PALERMO: 9 – 38 – 50 – 3 – 79

ROMA: 66 – 71 – 24 – 62 – 36

TORINO: 58 – 81 – 17 – 60 – 18

VENEZIA: 83 – 30 – 13 – 6 – 66

NAZIONALE: 37 – 27 – 30 – 87 – 65

Ricapitoliamo invece quali sono stati i simboli estratti nel Simbolotto:

36 = nacchere ; 42 = caffè ; 5 = mano ; 20 = festa ; 37 = piano

Inoltre per tutto il mese di giugno, la ruota in promozione abbinata al gioco del Simbolotto sarà quella di Napoli,mentre lo scorso 8 giugno a Procida sempre in provincia di Napoli sono stati vinti 10 mila euro indovinando i seguenti simboli:

19 = risata ; 26 = elmo ; 14 = baule ; 25 = Natale ; 23 = amo

Lotto 17 giugno 2021, come si gioca

Torniamo a parlare di vincite e curiosità che potrebbero essere particolarmente interessanti specie per chi ha poca esperienza con questo gioco a premi a cominciare dalle undici ruote che sono legate alle principali città italiane tra cui citiamo Bari, Milano, Genova, Palermo, Venezia, Napoli, Roma, Palermo e la ruota Nazionale.

Da ciascuna ruota vengono estratti cinque numeri. Le sale estrazionali nelle quali sono ubicate le urne sono invece tre. Nello specifico parliamo della storica Sala Belli di Roma, la sala estrazionale di Napoli, e la sala estrazionale di Milano.

Ricordiamo inoltre proprio come per il SuperEnalotto i numeri totali presenti sulla schedina sono 90. Le estrazioni hanno luogo ogni martedì, giovedì e sabato a partire dalle ore 20. In aggiunta si segnala che è possibile “scegliere le sorti su cui puntare: numero estratto, estratto determinato (ovvero sulla posizione di estrazione), sull’ambo, sull’Ambetto, sul terno, sulla quaterna e sulla cinquina” – spiega Lotto – Italia.

Aggiungiamo infine che il gioco del Lotto consente di scegliere tra diverse modalità:

Ricevitoria – una modalità classica che non ha bisogno di presentazioni. Le schedine del Lotto sono disponibili inoltre in vari tagli.

– una modalità classica che non ha bisogno di presentazioni. Le schedine del Lotto sono disponibili inoltre in vari tagli. App My Lotteries – uno strumento interessante che permette di giocare sia in mobilità, sia comodamente da casa. App My Lotteries permette inoltre di accedere a molte funzionalità.

– uno strumento interessante che permette di giocare sia in mobilità, sia comodamente da casa. App My Lotteries permette inoltre di accedere a molte funzionalità. Online – Anche in questo terzo caso è possibile accedere a molte funzionalità proposte dal sistema. Disponibile infine un elenco di rivenditori online autorizzati.

Si consiglia caldamente infine di attendere che la commissione validi tutti i numeri prima di procedere con la verifica dello scontrino.

Lotto 17 giugno 2021, i numeri ritardatari

Ecco quali sono i numeri con i maggiori ritardatari del Lotto. Al primo posto troviamo il numero 66 (Nazionale) che manca da 138 estrazioni. Lo segue il numero 24 (Firenze) che manca all’appello da 117 estrazioni. I numeri 22 e 59 sulla ruota Nazionale mancano rispettivamente da 105 e 99 concorsi, mentre il numero 12 (Genova) è assente da 95 estrazioni. Il numero 19 (Roma) è assente da 92 estrazioni, mentre i numeri 49 (Torino) e 16 (Venezia) mancano rispettivamente da 88 e 79 estrazioni. Infine i numeri 16 (Bari) e 48 (Torino) mancano da 78 concorsi.

Lotto 17 giugno 2021, i numeri frequenti

Terminiamo svelando quali sono i numeri più frequenti del Lotto. Il primato spetta al numero 63 (Firenze) apparso 21 volte nelle ultime estrazioni. Segue il numero 65 (Palermo) apparso 19 volte nelle ultime estrazioni. Sono apparsi invece 17 volte nelle ultime estrazioni i numeri 35 (Firenze), 15 (Milano), 30 (Palermo) e 29 (Venezia).