Lotto, estrazione 19 agosto 2021: tutti i numeri fortunati

Le estrazioni del Lotto proseguono con il concorso n. 99 del Lotto di giovedì 19 agosto 2021. Tutti i numeri estratti.

Le vacanze estive sono ormai agli sgoccioli, ma le estrazioni del Lotto sono pronte a ripartire con il nuovo concorso di giovedì 19 agosto. Ricordiamo che il gioco del Lotto, anche in vista di questo concorso n.99 non smette di serbarci sorprese come la nuova vincita record di giovedì 29 luglio arrivata ad Atessa in provincia di Chieti che ha permesso al fortunato di vincere ben 1.297.500,00 di euro giocando sulla ruota di Genova.

Con questa ultima vincita la classifica del Lotto diventa ancora più interessante, Erice a lungo la top vincita di questo 2021 è passata ora al secondo posto grazie ad un montepremi di 623.750,00 euro vinto lo scorso 4 febbraio.

La terza vincita di questo 2021 appartiene invece a Spoleto dove sono stati vinti 612.450,00 euro giocando su tutte le ruote. Aggiungiamo infine che al 31 luglio sono stati vinti oltre 684.566.000 euro su un totale di quasi 18 milioni di scontrini.

Lotto 19 agosto 2021, l’estrazione

Rivediamo quali sono stati i numeri vincenti estratti di martedì 17 agosto:

BARI: 84 – 48 – 30 – 61 – 2

Ricapitoliamo invece quali sono stati i simboli estratti nel Simbolotto:

1 = Italia ; 36 = nacchere ; 33 = elica ; 42 = caffè ; 25 = Natale

Inoltre per anche per tutto il mese di agosto, la ruota in promozione abbinata al gioco del Simbolotto sarà quella Nazionale, mentre lo scorso sabato 31 luglio a Rizziconi in provincia di Reggio Calabria sono stati vinti 20 mila euro.

Lotto 19 agosto 2021, come si gioca

Vediamo di seguito alcuni dettagli alle quali prestare attenzione specie se si ha poca esperienza con il gioco del Lotto a cominciare dalle undici ruote dalle quali vengono estratte le cinquine fortunate e che sono legate ad alcune delle principali città italiane tra cui ricordiamo Bari, Napoli, Firenze, Genova, Milano, Cagliari, Palermo e naturalmente la ruota Nazionale. Ogni ruota è posizionata in una delle tre sale estrazionali presenti sul territorio italiano e sono nello specifico la storica Sala Belli di Roma, la sala estrazionale di Napoli, e la sala estrazionale di Milano.

Aggiungiamo infine che è possibile “scegliere le sorti su cui puntare: numero estratto, estratto determinato (ovvero sulla posizione di estrazione), sull’ambo, sull’Ambetto, sul terno, sulla quaterna e sulla cinquina” – spiega Lotto – Italia.

Infine segnaliamo che è possibile scegliere tra tre diverse opzioni di gioco:

Ricevitoria – Una modalità che da sempre riesce a mettere d’accordo tutti. Recandosi la propria ricevitoria di fiducia è possibile scegliere tra diversi tagli di schedine disponibili.

– Una modalità che da sempre riesce a mettere d’accordo tutti. App My Lotteries – giocando da tablet o smartphone è possibile preparare la propria giocata in tutta tranquillità non solo in movimento, ma anche da casa. Grazie ad App My Lotteries è infatti possibile preparare la propria giocata in pochi semplici passi.

– giocando da tablet o smartphone è possibile preparare la propria giocata in tutta tranquillità non solo in movimento, ma anche da casa. Grazie ad App My Lotteries è infatti possibile preparare la propria giocata in pochi semplici passi. Online – Anche in questo ultimo caso è possibile accedere a moltissime funzionalità. Sul portale è stato messo a disposizione un elenco completo di rivenditori online autorizzati.

Si consiglia infine di attendere che la commissione validi tutti i numeri prima di procedere con la verifica dello scontrino.

Lotto 19 agosto 2021, i numeri ritardatari

Ecco quali sono i numeri con i maggiori ritardatari del Lotto. Al primo posto troviamo il numero 59 (Nazionale) che manca da 126 estrazioni, seguito dal numero 16 (Venezia) che non esce da 106 concorsi, mentre il numero 48 (Torino) è assente da 105 estrazioni. I numeri 69 e 90 sulla ruota di Milano mancano da 95 e 91 concorsi, mentre i numeri 79 (Nazionale) e 57 (Venezia) sono assenti da 89 e 86 estrazioni, mentre i numeri 40 (Bari) e 89 (Firenze) mancano da 85 e 84 estrazioni, infine il numero 87 (Roma) non esce da 83 concorsi.

Lotto 19 agosto 2021, i numeri frequenti

Terminiamo svelando quali sono i numeri più frequenti del Lotto. Il primato spetta al numero 63 (Firenze) apparso 21 volte nelle ultime estrazioni, mentre i numeri 35 (Firenze), 77 (Napoli) e 29 (Venezia) sono apparsi 17 volte. Infine sono usciti 16 volte i numeri 56 (Bari), 46 (Firenze), 71 (Palermo) e 30 (Torino) e 83 (Venezia).