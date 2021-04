Lotto, estrazione 20 aprile 2021: tutti i numeri fortunati

L’estrazione del Lotto di martedì 20 aprile 2021 apre la quarta settimana del mese. Tutti i numeri estratti.

Si apre anche questa quarta settimana di aprile 2021 che lentamente si è avviata verso la seconda parte, con l’estrazione di martedì 20 aprile 2021 del Lotto, il gioco a premi che per tre volte a settimana il martedì, il giovedì e il sabato permette a migliaia di italiani di vincere ricchi premi.

Dall’inizio del 2021, sono state infatti distribuite vincite per oltre 343 milioni di euro. Per ciò che riguarda l’ultima estrazione datata sabato 17 aprile, la vincita più alta è arrivata a Saint Vincent in Valle d’Aosta dove sono stati vinti 46.250 euro puntando sulla ruota di Torino.

Per ciò che riguarda le tre maggiori vincite del 2021, segnaliamo il primato arrivato il 4 febbraio 2021 dove sono stati vinti 623.750 euro giocando sulla ruota di Palermo.

La terza maggiore vincita e anche la più recente è invece arrivata ad Ardea in provincia di Roma dove il 23 marzo sono stati vinti 369.000 euro. Infine a Spoleto in provincia di Perugia lo scorso 28 gennaio la vincita è stata pari 612.450 euro. Infine i cinque numeri più giocati nel concorso di giovedì 15 aprile sono stati 90 – 9 – 4 – 5 – 73.

Lotto, estrazione del 20 aprile 2021

Scopriamo quali sono i numeri estratti di martedì 20 aprile 2021:

MILANO: 84 – 56 – 20 – 7 – 5

84 – 56 – 20 – 7 – 5 ROMA: 50 – 57 – 21 – 69 – 17

50 – 57 – 21 – 69 – 17 NAPOLI: 89 – 8 – 10 – 69 – 77

89 – 8 – 10 – 69 – 77 CAGLIARI: 72 – 80 – 64 – 55 – 30

72 – 80 – 64 – 55 – 30 GENOVA: 47 – 35 – 52 – 89 – 18

47 – 35 – 52 – 89 – 18 BARI: 48 – 4 – 61 – 77 – 26

48 – 4 – 61 – 77 – 26 FIRENZE: 34 – 87 – 46 – 4 – 28

34 – 87 – 46 – 4 – 28 PALERMO: 28 – 43 – 75 – 23 – 10

28 – 43 – 75 – 23 – 10 TORINO: 39 – 43 – 66 – 41 – 85

39 – 43 – 66 – 41 – 85 VENEZIA: 21 – 7 – 48 – 12 – 80

21 – 7 – 48 – 12 – 80 NAZIONALE: 81 – 72 – 39 – 18 – 37

Come sempre ricordiamo quali sono stati i numeri estratti dell’ultimo concorso datato sabato 17 aprile 2021:

BARI: 59 – 61 – 41 – 4 – 32

59 – 61 – 41 – 4 – 32 CAGLIARI: 10 – 68 – 19 – 11 – 85

10 – 68 – 19 – 11 – 85 FIRENZE: 41 – 1 – 13 – 73 – 47

41 – 1 – 13 – 73 – 47 GENOVA: 44 – 30 – 39 – 88 – 90

44 – 30 – 39 – 88 – 90 MILANO: 67 – 88 – 33 – 13 – 32

67 – 88 – 33 – 13 – 32 NAPOLI: 44 – 41 – 79 – 80 – 66

44 – 41 – 79 – 80 – 66 PALERMO: 15 – 59 – 4 – 31 – 21

15 – 59 – 4 – 31 – 21 ROMA: 46 – 68 – 56 – 78 – 58

46 – 68 – 56 – 78 – 58 TORINO: 9 – 15 – 84 – 17 – 32

9 – 15 – 84 – 17 – 32 VENEZIA: 81 – 4 – 84 – 42 – 35

81 – 4 – 84 – 42 – 35 NAZIONALE: 52 – 16 – 63 – 62 – 46

Scopriamo quali sono stati i simboli estratti del Simbolotto, il divertente gioco ispirato alla smorfia napoletana che ogni mese è abbinato ad una ruota diversa e che questo aprile è abbinato alla ruota di Genova:

35 = uccello ; 34 = testa ; 45 = rondine ; 11 = topi ; 27 = scala

Proprio a proposito del Simbolotto vale la pena segnalare l’ultima vincita che è arrivata il 15 aprile 2021 a Roma indovinando i seguenti simboli:

30 = cacio ; 34 = testa ; 5 = mano ; 35 = uccello ; 22 = balestra

Come si gioca Lotto

In cosa consiste il Lotto? Quanto si vince esattamente? Molte sono le curiosità e gli aspetti che ruotano attorno al Lotto uno dei giochi a premi da sempre più amati. Partiamo con quello quello che è l’aspetto più caratteristico ovvero le ruote che sono 11 e sono legate ad alcune delle più importanti città italiane come Roma, Napoli, Milano, Firenze, Palermo, Bari o ancora Genova compresa naturalmente la ruota Nazionale. Da ogni ruota i numeri estratti sono cinque. Le estrazioni hanno inoltre luogo da tre sale estrazionali ovvero Milano, Roma con la storica Sala Belli e Napoli.

Più numeri saranno indovinati, più alto sarà l’importo vinto. Nello specifico le fasce di premio sono ambo, ambetto, terno, quaterno e la cinquina. Non ultimo con il Lotto è possibile “scegliere le sorti su cui puntare: numero estratto, estratto determinato (ovvero sulla posizione di estrazione), sull’ambo, sull’Ambetto, sul terno, sulla quaterna e sulla cinquina” (da Lotto – Italia).

Sono ben tre inoltre le modalità alle quali possibile partecipare:

Ricevitoria: Nulla da dire se non che è da sempre la modalità di gioco più amata e anche quella più classica. Fondamentale non smarrire la schedina in caso di vincita altrimenti non sarà possibile riscuoterla.

Nulla da dire se non che è da sempre la modalità di gioco più amata e anche quella più classica. Fondamentale non smarrire la schedina in caso di vincita altrimenti non sarà possibile riscuoterla. App My Lotteries: Uno strumento versatile che permette di fare la propria giocata ovunque anche fuori casa. Possibile non solo verificare lo scontrino, ma anche guardare l’estrazione in diretta e consultare le statistiche.

Uno strumento versatile che permette di fare la propria giocata ovunque anche fuori casa. Possibile non solo verificare lo scontrino, ma anche guardare l’estrazione in diretta e consultare le statistiche. Online: Come da mobile, anche dal proprio PC è possibile fare la propria giocata o ancora verificare il proprio scontrino. Su YouTube nel canale Lotto in diretta alle ore 19.55 vanno in onda le estrazioni che ogni giovedì sono condotte da Serena Garitta.

Non ultimo quello di ricordare che giocare al Lotto deve essere prima di tutto un piacere e non un vizio. Fondamentale dunque non esagerare e naturalmente quello di avere raggiunto la maggiore età.

Lotto, i numeri ritardatari

Riportiamo quali sono i numeri ritardatari del Lotto segnalati da Lotto – Italia. Con un’assenza di oltre 113 concorsi il numero 66 (Nazioale) è ancora primo, mentre lo segue per secondo con quasi 100 ritardi il numero 9 (Venezia). Il numero 24 (Firenze) manca all’appello da 92 concorsi. Infine superano gli 80 ritardi i numeri 4 (Cagliari), 46 (Cagliari) 83 (Nazionale) assenti rispettivamente da 85, 83 e 81 concorsi. Chiude infine il numero 22 (Nazionale) che manca da 80 concorsi.

Lotto, i numeri frequenti

Chiudiamo con i numeri usciti più di frequente nel Lotto ad iniziare dai numeri 63 (Firenze) e 15 (Milano) usciti nelle ultime estrazioni del Lotto 19 volte. Seguono con 18 volte i numeri 65 (Palermo) e 10 (Nazionale). Sono usciti infine 17 volte negli ultimi concorsi i numeri 31 (Napoli) e 18 (Firenze).

LEGGI ANCHE: Lotto, estrazione 15 aprile 2021: tutti i numeri fortunati