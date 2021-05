Lotto, estrazione 20 maggio 2021: tutti i numeri fortunati

Proseguono le estrazioni del Lotto con il concorso numero 60 di giovedì 20 maggio. Tutti i numeri estratti.

Siamo arrivati al secondo appuntamento per questa terza settimana di maggio con le estrazioni del Lotto di giovedì maggio, un gioco a premi diventato ormai un appuntamento irrinunciabile. Sono sempre di più infatti gli italiani che ogni martedì, giovedì e sabato a partire dalle ore 20 hanno l’occasione di andare a caccia di premi importanti.

Secondo quanto riportato dai dati diffusi dal Lotto aggiornati a martedì 18 maggio, sono state oltre 11 milioni e 200 mila le giocate vincenti del 2021, mentre sempre dal primo gennaio 2021 sono state distribuite vincite per oltre 452 milioni di euro. La vincita più alta dell’estrazione di sabato 15 maggio è arrivata invece a Trecate in provincia di Novara dove sono stati vinti 45.250 euro puntando sulla ruota di Torino.

Segnaliamo che il primato per la vincita più alta di questo 2021 spetta a Erice in provincia di Trapani dove il 4 febbraio sono stati vinti 623.750 euro giocando sulla ruota di Palermo. Il 28 gennaio invece a Spoleto in provincia di Perugia sono stati vinti 612.450 euro puntando su tutte le ruote. Ad Ardea in provincia di Roma invece, il 23 marzo sono stati vinti 369 mila euro puntando sulla ruota di Roma.

Lotto 20 maggio 2021, l’estrazione

19 – 35 – 55 – 5 – 63 NAZIONALE: 30 – 70 – 61 – 7 – 4

Rivediamo quali sono stati i numeri vincenti estratti martedì 18 maggio:

4 – 49 – 63 – 10 – 85 NAZIONALE: 83 – 75 – 13 – 44 – 25

Ricapitoliamo invece quali sono stati i simboli estratti nel Simbolotto giovedì 20 maggio:

23 = amo ; 27 = scala ; 20 = festa ; 15 = ragazzo ; 44 = prigione

Ricordiamo che la ruota associata al gioco del Simbolotto è quella di Milano. Inoltre sabato 15 maggio a Ostellato in provincia è stata totalizzata ufficialmente la 100esima cinquina, mentre il 15 aprile a Roma sono stati vinti 25 mila euro indovinando i seguenti simboli:

30 = cacio ; 34 = testa ; 5 = mano ; 35 = uccello ; 22 = balestra

Lotto 20 maggio 2021, alcune curiosità

Se abbiamo già parlato approfonditamente di numeri e curiosità, è bene tenere a mente alcuni aspetti e dettagli particolarmente utili specie se si tratta delle prime volte alle quali ci si approccia a questo gioco. Partiamo dunque da principio ovvero dalle ruote del Lotto considerate l’aspetto più caratteristico e facilmente riconoscibile del gioco.

Nello specifico sono 11 e sono legate alle principali città italiane da nord a sud tra cui citiamo Roma, Venezia, Milano, Cagliari, Firenze, Bari, Torino e la ruota Nazionale. Da ciascuna ruota vengono estratti 5 numeri. Sono inoltre tre le sale estrazionali vale a dire la Storica Sala Belli di Roma, la sala estrazionale di Milano e la sala estrazionale di Napoli.

I numeri presenti sulla schedina invece, proprio come per il SuperEnalotto sono 90, a differenza del Million Day dove le cifre in tutto sono 55. In aggiunta segnaliamo che è possibile “scegliere le sorti su cui puntare: numero estratto, estratto determinato (ovvero sulla posizione di estrazione), sull’ambo, sull’Ambetto, sul terno, sulla quaterna e sulla cinquina” – spiega Lotto – Italia.

Si può giocare inoltre scegliendo tra tre diverse strade che nello specifico sono:

Ricevitoria – Una modalità che mette d’accordo tutti semplice e immediata. Da tenere a mente che la schedina rilasciata in ricevitoria non è nominativa.

– Una modalità che mette d’accordo tutti semplice e immediata. Da tenere a mente che la schedina rilasciata in ricevitoria non è nominativa. App My Lotteries – Uno strumento ideale sia per giocare comodamente da casa che fuori casa. Possibile guardare le estrazioni in real time, ma anche consultare le statistiche aggiornate.

– Uno strumento ideale sia per giocare comodamente da casa che fuori casa. Possibile guardare le estrazioni in real time, ma anche consultare le statistiche aggiornate. Online – Come da app, sul portale si possono trovare molte informazioni utili come ad esempio un elenco di rivenditori online autorizzati. Sul canale Youtube vanno inoltre in diretta tutte le estrazioni che giovedì sono condotte da Serena Garitta.

Si raccomanda infine di verificare la vincita soltanto quando i numeri vengono validati. Fondamentale giocare una volta raggiunta la maggiore età e comunque in modo responsabile.

Lotto 20 maggio 2021, i numeri ritardatari

Vediamo quali sono i numeri ritardatari del Lotto a cominciare dal numero 66 (Nazionale) ancora una volta primo con un ritardo di 126 concorsi. Segue il numero 24 (Firenze) che manca da 105 estrazioni, mentre i numeri 22 e 20 sulla ruota Nazionale sono assenti rispettivamente da 93 e 91 concorsi. Il numero 59 (Nazionale) manca da 87 estrazioni, mentre i numeri 12 (Genova) e 52 (Firenze) mancano 83 concorsi. I numeri 19 e 35 sulla ruota di Roma mancano da 80 estrazioni, mentre il numero 74 (Nazionale) manca da 78 estrazioni.

Lotto 20 maggio 2021, i numeri frequenti

Chiudiamo con i numeri frequenti del Lotto. Iniziamo dai numeri 63 (Firenze) e 65 (Palermo) presenti 19 volte nelle ultime estrazioni. Seguono i numeri 15 (Milano) e 10 (Nazionale) presenti 18 volte. Infine i numeri 81 (Cagliari), 47 e 35 (Firenze) e 31 (Napoli) sono stati presenti 17 volte.