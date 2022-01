Lotto, estrazione 22 gennaio 2022: tutti i numeri fortunati

Con l’estrazione del Lotto di sabato 22 gennaio 2022, volge a conclusione anche questa settimana. Scopriamo quali sono i numeri fortunati.

Il weekend è finalmente arrivato e con esso è giusta una nuova estrazione del Lotto che prosegue con il concorso di sabato 22 gennaio 2022. Come sempre le soddisfazioni non mancano. A questo proposito, informa Agipronews, a Vibo Valentia sono raggiunte ben due vincite dell’importo di 90 mila euro ciascuna.

Stando a quanto rendono invece noto i dati aggiornati a martedì 18 gennaio, dal primo gennaio 2022 sono stati giocati oltre un milione e mezzo di scontrini, mentre l’ammontare delle vincite realizzate hanno superato i 61 milioni di euro.

Lotto 22 gennaio 2022, l’estrazione

Rivediamo quali sono stati i numeri vincenti estratti giovedì 20 gennaio 2022:

BARI: 83 – 10 – 63 – 25 – 23

Ricapitoliamo invece quali sono stati i simboli estratti nel Simbolotto:

40 = quadro ; 22 = balestra ; 11 = topi ; 7 = vaso ; 19 = risata

Ricordiamo a questo proposito che la ruota di Venezia ha ufficialmente fatto posto in questo gennaio 2022 alla ruota di Bari che sarà dunque abbinata in promozione al Simbolotto.

Lo scorso 18 gennaio inoltre a Biella sono stati vinti 25mila euro.

Lotto 22 gennaio 2022, ancora vincite e curiosità

Torniamo a parlare ancora di vincite legate a questo gioco a premi. Segnaliamo infatti che anche Castel San Giorgio in provincia di Sanremo è stata baciata dalla fortuna. Un fortunato o una fortunata ha portato a casa 28.500 euro grazie ad una giocata realizzata sulla ruota di Genova.

Proprio a proposito di ciò, segnaliamo che tra gli aspetti a cui prestare attenzione vi sono le ruote del Lotto.

Vero e proprio simbolo indiscusso di questo gioco a premi è proprio da queste ultime che vengono estratte le cinquine fortunate. Ciascuna ruota è inoltre legata ad una delle principali città italiane tra le quali citiamo Roma, Milano, Bari, Venezia, Genova o ancora la ruota Nazionale.

Non ultimo segnaliamo che ciascuna urna è ubicata in una delle tre sale estrazionali posizionate a nord, centro e sud – Italia vale a dire la storica Sala Belli di Roma, la sala estrazionale di Napoli e la sala estrazionale di Milano.

Lotto 22 gennaio 2022, le tre modalità di gioco

Ultimo, ma non per importanza vediamo in che modo è possibile tentare la fortuna:

Ricevitoria – questa prima modalità non ha bisogno di presentazioni. Recandosi presso la propria ricevitoria di fiducia è possibile infatti scegliere tra schedine di diverse taglie.

– questa prima modalità non ha bisogno di presentazioni. Recandosi presso la propria ricevitoria di fiducia è possibile infatti scegliere tra schedine di diverse taglie. App My Lotteries – questa applicazione è uno strumento versatile che permette di tentare la fortuna sia in viaggio che comodamente da casa, ma non solo. Sono inoltre disponibili molte altre funzioni come ad esempio la verifica dello scontrino in caso di vincita.

– questa applicazione è uno strumento versatile che permette di tentare la fortuna sia in viaggio che comodamente da casa, ma non solo. Sono inoltre disponibili molte altre funzioni come ad esempio la verifica dello scontrino in caso di vincita. Online – in questo ultimo caso, ma non per importanza, visitando il portale dedicato da PC o browser, è possibile accedere ad un elenco completo di rivenditori online autorizzati.

Raccomandiamo a questo proposito di attendere che la commissione validi tutti i numeri prima di procedere con la verifica dello scontrino.

Lotto 22 gennaio 2022, i numeri ritardatari

Ecco quali sono i numeri con i maggiori ritardatari del Lotto. Al primo posto troviamo il numero 8 (Napoli) che non esce da 117 estrazioni. Il numero 71 (Cagliari) manca da 104 concorsi, mentre il numero 67 (Firenze) non esce da 100 estrazioni. I numeri 6 (Bari) e 82 (Milano) mancano da 96 estrazioni, seguiti dai numeri 11 (Napoli) e 13 (Venezia) che sono assenti da 94 concorsi. Il numero 53 (Roma) manca da 93 estrazioni. Infine il numero 67 (Palermo) non esce da 87 concorsi, mentre il numero 75 (Napoli) non esce da 85 estrazioni.

Lotto 22 gennaio 2022, i numeri frequenti

Terminiamo svelando quali sono i numeri più frequenti del Lotto. Il primato spetta ai numeri 38 (Milano) e 77 (Napoli), apparsi 20 volte nelle ultime estrazioni, seguito dal numero 56 (Bari) che ha segnato 19 presenze. Con 18 presenze troviamo i numeri 50 (Roma), 53 (Venezia) e 31 (Nazionale). I numeri 53 (Bari) e 7 (Nazionale) sono usciti 17 volte. Sono apparsi infine 16 volte i numeri 15 e 86 (Bari), 56 e 25 (Cagliari), 35 (Firenze), 82 e 74 (Torino), e 29, 76 e 34 (Venezia).