Lotto, estrazione 22 luglio 2021: tutti i numeri fortunati

Non si fermano le estrazioni del Lotto con l'appuntamento di giovedì 22 luglio 2021. Quali sono i numeri vincenti.

Con le estrazioni del Lotto di giovedì 22 luglio arrivate ormai al concorso numero 87 del 2021, ci avviciniamo lentamente verso la fine di questa penultima settimana di luglio. Tra i giochi a premi, il gioco del Lotto è da sempre uno dei più amati.

Sempre più italiani tentano la fortuna ogni martedì, giovedì e sabato alle ore 20.00 nella speranza di vincere ricchi premi.

Il concorso n. 86 di sabato 17 luglio 2021 è stato particolarmente ricco di sorprese. A Zocca in provincia di Modena sono stati vinti 161.250,00 euro giocando sulla ruota di Milano. A Parabiago in provincia di Milano è arrivata invece la seconda vincita della giornata grazie ad una vincita del valore di 134.000,00 euro.

Infine la terza vincita di sabato 17 luglio è arrivata a Bitonto in provincia di dove sono stati vinti 108.695 giocando sulla ruota Nazionale.

Dal primo gennaio del 2021, sono stati vinti in totale 644 milioni di euro su un totale di oltre 16 milioni di scontrini. Per ciò che riguarda la vincita top del 2021, il primato rimane saldo a Erice dove lo scorso 4 febbraio sono stati vinti 623.750,00 euro giocando sulla ruota di Palermo.

I numeri più giocati del concorso di sabato 17 luglio sono stati 90 – 24 – 9 – 7 – 17.

Lotto 22 luglio 2021, l’estrazione

Rivediamo quali sono stati i numeri vincenti estratti di martedì 22 luglio:

BARI: 27 – 89 – 7 – 65 – 85

CAGLIARI: 32 – 18 – 9 – 1 – 56

FIRENZE: 5 – 3 – 75 – 12 – 90

GENOVA: 10 – 71 – 51 – 17 – 87

MILANO: 38 – 57 – 12 – 52 – 40

NAPOLI: 26 – 28 – 4 – 6 – 45

PALERMO: 13 – 44 – 39 – 87 – 53

ROMA: 50 – 22 – 65 – 41 – 7

TORINO: 56 – 2 – 59 – 64 – 66

VENEZIA: 89 – 56 – 70 – 19 – 85

NAZIONALE: 11 – 35 – 2 – 30 – 58

Ricapitoliamo invece quali sono stati i simboli estratti nel Simbolotto:

29 = diamante ; 16 = naso ; 9 = culla ; 23 = amo ; 3 = gatta

Inoltre per tutto il mese di luglio, la ruota in promozione abbinata al gioco del Simbolotto sarà quella Nazionale, mentre lo scorso sabato 17 luglio a Bitonto in provincia di Bari sono stati vinti 100 mila euro:

Lotto 22 luglio 2021, come si gioca

Cerchiamo adesso di rispondere ad una delle domande più giocate ossia come si gioca al Lotto e quali sono alcuni aspetti ai quali prestare attenzione. Iniziamo proprio con le undici ruote che possono essere considerato l’aspetto più caratteristico di questo gioco a premi. Le ruote dalle quali vengono estratte le varie combinazioni sono legate ad alcune delle più belle città italiane tra le quali sono incluse Bari, Napoli, Firenze, Genova, Milano, Cagliari, Palermo o ancora la ruota Nazionale.

Queste ultime sono posizionate in tre sale estrazionali ovvero la storica Sala Belli di Roma, la sala estrazionale di Napoli, e la sala estrazionale di Milano. In aggiunta ricordiamo che è possibile “scegliere le sorti su cui puntare: numero estratto, estratto determinato (ovvero sulla posizione di estrazione), sull’ambo, sull’Ambetto, sul terno, sulla quaterna e sulla cinquina” – spiega Lotto – Italia.

Da segnalare che è possibile fare il proprio gioco scegliendo tra tre diverse opzioni:

Ricevitoria – La modalità più conosciuta e forse la più gettonata. Recandosi presso la propria ricevitoria di fiducia è possibile scegliere tra i molti tagli di schedine disponibili.

– La modalità più conosciuta e forse la più gettonata. Recandosi presso la propria ricevitoria di fiducia è possibile scegliere tra i molti tagli di schedine disponibili. App My Lotteries – Spesso il tempo che abbiamo a disposizione è poco. Per questo se sei spesso fuori casa, puoi preparare la tua giocata grazie a pochi semplici passaggi.

– Spesso il tempo che abbiamo a disposizione è poco. Per questo se sei spesso fuori casa, puoi preparare la tua giocata grazie a pochi semplici passaggi. Online – Dal portale dedicato è possibile accedere a moltissime funzionalità interessanti. Infine si può accedere ad un elenco completo di rivenditori online autorizzati.

Si consiglia infine di attendere che la commissione validi tutti i numeri prima di procedere con la verifica dello scontrino.

Lotto 22 luglio 2021, i numeri ritardatari

Ecco quali sono i numeri con i maggiori ritardatari del Lotto. Al primo posto troviamo il numero 24 (Firenze) che manca all’appello da 132 estrazioni. Seguono I numeri 22 e 59 sulla ruota Nazionale che mancano rispettivamente da 120 e 114 concorsi, mentre il numero 16 (Venezia) non compare da 94 concorsi. I numeri 16 (Bari) e 48 (Torino), mancano da 93 estrazioni. I numeri 69 (Milano) e 33 (Napoli) non appaiono da 83 e 81 concorsi. Infine i numeri 90 (Milano) e 79 (Nazionale) non escono da 79 e 77 estrazioni.

Lotto 22 luglio 2021, i numeri frequenti

Terminiamo svelando quali sono i numeri più frequenti del Lotto. Il primato spetta al numero 63 (Firenze) apparso 21 volte nelle ultime estrazioni. Il numero 77 (Napoli) è uscito 18 volte. Infine sono apparsi 16 volte 56 (Bari), 46 e 35 (Firenze), 71 e 30 (Palermo) e 83 (Venezia).