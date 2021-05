Lotto, estrazione 22 maggio 2021: tutti i numeri fortunati

Il weekend si apre con il concorso numero 61 delle estrazioni del Lotto di sabato 22 maggio. Tutti i numeri estratti.

Anche questa terza settimana di maggio è arrivata alla fine con il concorso numero 61 del Lotto che apre questo weekend. Il Lotto per migliaia di italiani è diventato un appuntamento imperdibile per tutti coloro che tre volte a settimana ovvero il martedì, il giovedì e il sabato rimangono in attesa di scoprire chi sarà il prossimo fortunato a portare a casa il ricco bottino messo in palio.

Secondo quanto riportato dai dati diffusi dal Lotto aggiornati a giovedì 20 maggio, sono state oltre 11 milioni e 400 mila le giocate vincenti dal primo gennaio 2021, mentre sempre dal primo gennaio 2021 sono state distribuite vincite per oltre 460 milioni di euro.

La vincita più alta dell’estrazione di martedì 18 maggio è arrivata invece a Vailate in provincia di Cremona dove sono stati vinti 26.700 euro puntando sulla ruota di Napoli.

Ricordiamo inoltre che le top tre vincite di questo 2021 sono arrivate nei comuni di Erice (Trapani) il 4 febbraio, Spoleto (Perugia) il 28 gennaio e Ardea (Roma) il 23 marzo dove sono stati vinti rispettivamente 623.750 euro giocando sulla ruota di Palermo, 612.450 euro giocando su tutte le ruote e 369 mila euro giocando sulla ruota di Roma.

I numeri più giocati dell’estrazione di giovedì 20 maggio sono stati invece: 90 – 66 – 5 – 9 – 19

Lotto 22 maggio 2021, l’estrazione

Rivediamo quali sono stati i numeri vincenti estratti giovedì 20 maggio:

BARI: 18 – 28 – 45 – 62 – 58

18 – 28 – 45 – 62 – 58 CAGLIARI: 57 – 88 – 70 – 15 – 87

57 – 88 – 70 – 15 – 87 FIRENZE: 86 – 30 – 5 – 58 – 52

86 – 30 – 5 – 58 – 52 GENOVA: 9 – 81 – 5 – 20 – 35

9 – 81 – 5 – 20 – 35 MILANO: 67 – 47 – 52 – 13 – 5

67 – 47 – 52 – 13 – 5 NAPOLI: 11 – 56 – 37 – 3 – 84

11 – 56 – 37 – 3 – 84 PALERMO: 51 – 71 – 10 – 25 – 60

51 – 71 – 10 – 25 – 60 ROMA: 7 – 71 – 90 – 35 – 77

7 – 71 – 90 – 35 – 77 TORINO: 67 – 58 – 31 – 29 – 4

67 – 58 – 31 – 29 – 4 VENEZIA: 19 – 35 – 55 – 5 – 63

19 – 35 – 55 – 5 – 63 NAZIONALE: 30 – 70 – 61 – 7 – 4

Ricapitoliamo invece quali sono stati i simboli estratti nel Simbolotto giovedì 20 maggio:

23 = amo ; 27 = scala ; 20 = festa ; 15 = ragazzo ; 44 = prigione

Segnaliamo inoltre che la ruota in promozione abbinata gratuitamente al Simbolotto è la ruota di Milano, infine a Ostellato in provincia di Ferrara è 15 maggio 2021 è stata totalizzata la centesima cinquina.

Lotto 22 maggio 2021, come si gioca

Abbiamo parlato di numeri e vincite. Proseguiamo parlando di alcuni dettagli, curiosità e aspetti caratteristici che riguardano questo amatissimo gioco a premi ad iniziare dalle undici ruote legate ad alcune delle più belle città d’Italia da nord a sud. Solo per citarne qualcuna: Roma, Milano, Genova, Venezia, Cagliari, Bari, Napoli, Firenze e naturalmente la ruota Nazionale. Sono cinque invece le cifre estratte da ciascuna ruota, infine ricordiamo che sale estrazionali sono tre vale a dire Napoli, Milano e la storica sala Belli di Roma.

Aggiungiamo che proprio come per il SuperEnalotto, le cifre totali presenti sulla schedina sono 90, distinguendosi dunque dal Million Day dove i numeri sulla schedina sono 55. Ricordiamo infine che si possono “scegliere le sorti su cui puntare: numero estratto, estratto determinato (ovvero sulla posizione di estrazione), sull’ambo, sull’Ambetto, sul terno, sulla quaterna e sulla cinquina” (da Lotto – Italia).

Segnaliamo inoltre che si può giocare al Lotto scegliendo tra tre modalità ovvero:

Ricevitoria – Una modalità classica quanto amata. Disponibile in vari tagli, ricordiamo che non la schedina non è nominativa.

– Una modalità classica quanto amata. Disponibile in vari tagli, ricordiamo che non la schedina non è nominativa. App My Lotteries – Versatile, utile e completa, App My Lotteries ti fornisce molte informazioni interessanti oltre che permetterti di preparare la tua giocata in tranquillità.

– Versatile, utile e completa, App My Lotteries ti fornisce molte informazioni interessanti oltre che permetterti di preparare la tua giocata in tranquillità. Online – Anche sul portale Online è possibile accedere a molte informazioni utili come le statistiche sempre aggiornate. Su YouTube e sul portale del Lotto vengono trasmesse tutte le estrazioni.

Si consiglia inoltre di verificare lo scontrino solo quando la commissione validerà tutti i numeri. Non ultimo, si può giocare soltanto quando si raggiungerà la maggiore età.

Lotto 22 maggio 2021, i numeri ritardatari

Scopriamo quali sono i numeri con i maggiori ritardatari del Lotto. Al primo posto troviamo Il numero 66 (Nazionale) che manca da 127 concorsi. Segue il numero 24 (Firenze) assente da 106 concorsi. I numeri 22, 20 e 59 che non escono rispettivamente da 94, 92 e 88 estrazioni. I numeri 12 (Genova) e 19 (Roma) che mancano rispettivamente da 84 e 81 concorsi. I numeri 34 (Napoli) e 74 (Nazionale) sono assenti da 79 estrazioni. Infine il numero 60 (Nazionale) manca da 77 estrazioni.

Lotto 22 maggio 2021, i numeri frequenti

Terminiamo con le cifre frequenti del Lotto. Al primo posto con una presenza di 20 volte troviamo il numero 63 (Firenze), segue il numero 15 (Milano) presente 19 volte nelle ultime estrazioni. Sono usciti 18 volte i numeri 47 (Genova), 65 (Palermo) e 10 (Nazionale). Infine i numeri 81 (Cagliari), 35 (Firenze) e 31 (Napoli).