Lotto, estrazione 23 novembre 2021: tutti i numeri fortunati

Con l'estrazione del Lotto di martedì 23 novembre 2021, prende il via l'ultima settimana di novembre 2021. Tutti i numeri fortunati.

L’ultima settimana di novembre ha ormai preso il via con l’estrazione del Lotto di martedì 23 novembre 2021. Il mese si sta avviando ormai verso la sua conclusione, ma le sorprese non mancano. A questo proposito segnaliamo che la top vincita del concorso di giovedì 18 novembre è arrivata a Spezzano della Sila in provincia di Cosenza dove sono stati vinti 64.625,00 euro giocando sulla ruota di Milano.

Tornando a parlare ancora di vincite record, ricordiamo che il primato appartiene ad Atessa in provincia di Chieti dove lo scorso 29 luglio è stato vinto 1.297.000 euro giocando sulla ruota di Genova.

La seconda vincita più alta del 2021 è stata raggiunta invece lo scorso 4 febbraio a Erice in provincia di Trapani dove sono stati vinti 623.750,00 euro giocati sulla ruota di Palermo. Infine a Spoleto in provincia di Perugia, lo scorso 28 gennaio è arrivata invece la terza vincita del 2021 grazie a 612.450,00 euro vinti giocando su tutte le ruote. Dal primo gennaio 2021 sono stati vinti in totale quasi un miliardo di euro su un totale di oltre 26 milioni di scontrini.

Lotto 23 novembre 2021, l’estrazione

Rivediamo quali sono stati i numeri vincenti estratti sabato 20 novembre:

BARI: 83 – 33 – 23 – 90 – 32

Ricapitoliamo invece quali sono stati i simboli estratti nel Simbolotto:

24 = pizza ; 45 = rondine ; 27 = scala ; 37 = piano ; 36 = nacchere

Nel frattempo la ruota di Roma ha fatto spazio in questo novembre alla ruota di Torino che per tutto il mese sarà la ruota in promozione abbinata al Simbolotto.

Segnaliamo infine che il 6 novembre a Ferrara sono stati vinti 50.000 euro.

Lotto 23 novembre 2021, come si gioca

Il gioco del Lotto, grazie alla sua modalità collaudata capace di superare le prove del tempo, è riuscito a ritagliarsi un suo ruolo privilegiato tra i molti giochi a premi ad oggi disponibili. Non possiamo tuttavia parlare del Lotto senza citare le ruote, legate ad alcune delle più rappresentative città italiane, tra le quali si citano Roma, Milano, Venezia, Bari, Napoli, Cagliari e la ruota Nazionale.

Queste ultime, per l’esattezza undici in totale, sono ubicate in tre sale dove avviene l’estrazione delle cinquine vincenti. Si tratta nello specifico della storica Sala Belli di Roma, della sala estrazionale di Napoli e della sala estrazionale di Milano.

Ricordiamo infine che è possibile “scegliere le sorti su cui puntare: numero estratto, estratto determinato (ovvero sulla posizione di estrazione), sull’ambo, sull’Ambetto, sul terno, sulla quaterna e sulla cinquina” – riporta Lotto – Italia.

Questo gioco a premi consente inoltre di scegliere tra tre diverse opzioni:

Ricevitoria – una modalità che ha imparato a presentarsi da sola. Recandosi in ricevitoria è possibile scegliere tra schedine di diverse taglie. Le schedine non sono inoltre nominative.

– una modalità che ha imparato a presentarsi da sola. Recandosi in ricevitoria è possibile scegliere tra schedine di diverse taglie. Le schedine non sono inoltre nominative. App My Lotteries – soluzione ideale sia per chi è sempre in movimento, sia per chi vuole giocare comodamente da casa. Grazie a questa App dedicata è possibile preparare la propria giocata in pochi passi.

– soluzione ideale sia per chi è sempre in movimento, sia per chi vuole giocare comodamente da casa. Grazie a questa App dedicata è possibile preparare la propria giocata in pochi passi. Online – in questo terzo e ultimo caso, è possibile accedere ad un elenco completo di rivenditori online autorizzati.

Raccomandiamo a questo proposito di attendere che la commissione validi tutti i numeri prima di procedere con la verifica dello scontrino.

Lotto 23 novembre 2021, i numeri ritardatari

Ecco quali sono i numeri con i maggiori ritardatari del Lotto. Al primo posto troviamo il numero 16 (Venezia) che non esce da 147 estrazioni, seguito dal numero 57 (Venezia) che non appare da 127 concorsi. Segue il numero 45 (Cagliari) che non esce da 115 concorsi. Il numero 49 (Genova) non esce da 103 concorsi, mentre il numero 70 (Torino) non appare da 102 concorsi. I numeri 8 e 23 sulla ruota di Napoli non escono da 91 estrazioni. Infine i numeri 88 e 71 (Cagliari) mancano da 79 e 78 concorsi, mentre il numero 59 (Milano) non esce da 75 estrazioni.

Lotto 23 novembre 2021, i numeri frequenti

Terminiamo svelando quali sono i numeri più frequenti del Lotto. Il primato spetta al numero 77 (Milano) apparso in 20 estrazioni. Seguono i numeri 56 (Bari) e 38 (Milano) apparsi 19 volte. I numeri 63 (Firenze), 4 (Napoli), 50 (Roma), 53 (Venezia) e 7 (Nazionale) sono usciti 17 volte. Infine sono usciti 16 volte i numeri 15 e 47 (Bari), 63 (Cagliari), 46 e 35 (Firenze), 30 (Palermo) e 31 e 55 (Nazionale).