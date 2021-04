Lotto, estrazione 24 aprile 2021: tutti i numeri fortunati

Ultimo appuntamento della settimana del Lotto per questo weekend di aprile. Qual è la combinazione vincente di sabato 24 aprile 2021.

Ultimo weekend di aprile 2021 con le estrazioni del Lotto di sabato 24 aprile 2021. Come di consueto sono migliaia gli italiani che ogni martedì, giovedì e sabato a partire dalle ore 20 rimangono in attesa di scoprire chi sarà il prossimo fortunato a portare a casa il ricco montepremi messo in palio.

Dal 1°gennaio del 2021 sono state distribuite vincite per oltre 362 milioni di euro. La vincita più alta dell’estrazione di martedì 20 aprile 2021 è arrivata invece ad Antrodoco in provincia di Rieti dove sono stati vinti 23.750 euro giocando sulla ruota di Roma.

Parlando sempre di vincite segnaliamo che la vincita da battere rimane sempre quella raggiunta ad Erice in provincia di Trapani dove il 4 febbraio sono stati vinti 623.750 euro giocando sulla ruota di Palermo.

Le altre due vincite sono arrivate invece a Spoleto (Perugia) il 28 gennaio e ad Ardea (Roma) il 23 marzo dove sono stati vinti 369.000 euro. Le tre vincite più alte del 2021 sono arrivate ad Erice (Trapani), Spoleto (Perugia) e Ardea Segnaliamo inoltre che i numeri più giocati dell’estrazione di martedì 20 aprile 2021 sono stati 90 – 9 – 4 – 5 – 8.

Lotto, estrazione del 24 aprile 2021

Vediamo quali sono stati i numeri estratti da ciascuna ruota nel concorso di sabato 24 aprile 2021

ROMA : 60 – 78 – 49 – 58 – 82

: 60 – 78 – 49 – 58 – 82 MILANO : 50 – 67 – 16 – 28 – 9

: 50 – 67 – 16 – 28 – 9 NAPOLI : 47 – 77 – 36 – 68 – 66

: 47 – 77 – 36 – 68 – 66 GENOVA : 82 – 80 – 57 – 61 – 54

: 82 – 80 – 57 – 61 – 54 BARI : 35 – 10 – 18 – 76 – 54

: 35 – 10 – 18 – 76 – 54 CAGLIARI : 65 – 71 – 26 – 5 – 31

: 65 – 71 – 26 – 5 – 31 FIRENZE : 80 – 90 – 7 – 20 – 61

: 80 – 90 – 7 – 20 – 61 PALERMO : 10 – 71 – 73 – 83 – 43

: 10 – 71 – 73 – 83 – 43 TORINO : 71 – 81 – 46 – 44 – 23

: 71 – 81 – 46 – 44 – 23 VENEZIA : 60 – 9 – 90 – 56 – 86

: 60 – 9 – 90 – 56 – 86 NAZIONALE: 36 – 64 – 35 – 57 – 17

Ecco invece quali sono state le cinquine estratte da ciascuna ruota di giovedì 22 aprile 2021:

BARI: 60 – 21 – 2 – 8 – 47

60 – 21 – 2 – 8 – 47 CAGLIARI: 61 – 19 – 59 – 69 – 56

61 – 19 – 59 – 69 – 56 FIRENZE: 66 – 3 – 75 – 21 – 51

66 – 3 – 75 – 21 – 51 GENOVA: 2 – 73 – 76 – 6 – 15

2 – 73 – 76 – 6 – 15 MILANO: 70 – 5 – 32 – 64 – 84

70 – 5 – 32 – 64 – 84 NAPOLI: 23 – 26 – 24 – 8 – 29

23 – 26 – 24 – 8 – 29 PALERMO: 32 – 68 – 73 – 48 – 30

32 – 68 – 73 – 48 – 30 ROMA: 50 – 61 – 67 – 24 – 70

50 – 61 – 67 – 24 – 70 TORINO: 1 – 28 – 26 – 67 – 71

1 – 28 – 26 – 67 – 71 VENEZIA: 23 – 86 – 54 – 45 – 90

23 – 86 – 54 – 45 – 90 NAZIONALE: 15 – 40 – 12 – 29 – 46

Per il simbolotto i 5 simboli estratti dell’ultimo concorso sono i seguenti:

28 = ombrello ; 4 = maiale ; 5 = mano ; 35 = uccello ; 39 = forbici

Ricordiamo che il Simbolotto per tutto il mese di aprile è abbinato alla ruota di Genova.

A proposito di vincite segnaliamo che lo scorso 15 aprile a Roma sono stati vinti 25 mila euro indovinando tutti e cinque i simboli che sono stati i seguenti:

30 = cacio ; 34 = testa ; 5 = mano ; 35 = uccello ; 22 = balestra

Come si gioca Lotto

Abbiamo parlato di vincite e cinquine vincenti, ma come si gioca esattamente al Lotto? Vediamo quali sono le curiosità e gli aspetti a cui bisogna fare prestare particolare attenzione a cominciare dalle ruote che sono 11 compresa la ruota Nazionale legate alle principali città italiane come Roma, Firenze, Genova, Venezia, Torino, Cagliari o Bari. Per ciascuna ruota i numeri estratti sono 5 con le estrazioni che avvengono estratte da 3 sale estrazionali ovvero Napoli, Milano e la storica Sala Belli di Roma.

Il numero massimo giocabile di numeri è di 10, mentre la singola giocata parte da un euro su ogni ruota. Si può inoltre scegliere – come spiega Lotto – Italia – “le sorti su cui puntare: numero estratto, estratto determinato (ovvero sulla posizione di estrazione), sull’ambo, sull’Ambetto, sul terno, sulla quaterna e sulla cinquina”.

A loro volta si può giocare al Lotto scegliendo tra tre opzioni:

Ricevitoria – dove si acquista la classica schedina che in questo primo caso non è nominativa. Molto importante fare attenzione a perderla altrimenti la vincita non potrà essere riscossa.

– dove si acquista la classica schedina che in questo primo caso non è nominativa. Molto importante fare attenzione a perderla altrimenti la vincita non potrà essere riscossa. App My Lotteries – da App My Lotteries si può oltre a preparare la giocata, anche assistere alla diretta delle estrazioni, verificare la vincita o ancora consultare le statistiche.

– da App My Lotteries si può oltre a preparare la giocata, anche assistere alla diretta delle estrazioni, verificare la vincita o ancora consultare le statistiche. Online: Come da mobile è possibile fare molte cose tra cui consultare le statistiche o ancora verificare lo scontrino. Sul canale Youtube “Il lotto in diretta” a partire dalle 19.59 vengono trasmesse in streaming le estrazioni che ogni giovedì vengono presentate da Serena Garitta.

Fondamentale tenere a mente che si può giocare solo se maggiorenni e comunque in modo responsabile ricordando che deve essere prima di tutto un divertimento e non un vizio.

Lotto, i numeri ritardatari

Scopriamo quali sono i numeri ritardatari del Lotto. Il numero 66 (Nazionale) è ancora primo con 115 ritardi. Secondo il numero 9 (Venezia) che non esce da 101 concorsi. Terzo invece il numero 24 (Firenze) che non compare da 94 estrazioni con il numero 4 (Cagliari) apparso per l’ultima volta 87 estrazioni fa. Vicini i numeri 46 (Cagliari), 83 (Genova) e 22 (Nazionale) che non appaiono rispettivamente da 85, 83 e 82 estrazioni. Infine i numeri 9 (Genova) e 20 (Nazionale) sono assenti rispettivamente da 81 e 80 estrazioni.

Lotto, i numeri frequenti

Non ci sono infine particolari aggiornamenti per i numeri frequenti del Lotto. Con una presenza di 19 volte i numeri 63 (Firenze) e 15 (Milano) rimangono i più frequenti. Seguono con una presenza di 18 volte i numeri 65 (Palermo) e 10 (Nazionale), Infine troviamo i numeri 31 (Napoli) e 18 (Firenze) che sono apparsi nelle ultime 17 volte.