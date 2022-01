Lotto, estrazione 25 gennaio 2022: tutti i numeri fortunati

Questa ultima settimana è pronta ad iniziare con l’estrazione del Lotto di martedì 25 gennaio 2022. Scopriamo quali sono i numeri fortunati.

Archiviato il fine settimana, tutto è pronto a ripartire con l’estrazione del Lotto di martedì 25 gennaio 2022. A poche settimane dall’inizio del nuovo anno questo gioco a premi non smette di stupire. La città di Milano – rende noto Agipronews – è stata raggiunta in particolare da una top vincita di ben 600 mila grazie ad una quaterna sulla ruota di Bari e realizzata grazie ad una giocata dell’importo da 5 euro.

Secondo invece i dati aggiornati a giovedì 20 gennaio dal primo gennaio 2022 sono stati giocati oltre un milione e 600 mila scontrini, mentre l’ammontare delle vincite realizzate ha superato i 66 milioni di euro.

Lotto 25 gennaio 2022, l’estrazione

Rivediamo quali sono stati i numeri vincenti estratti sabato 22 gennaio 2022:

55 – 1 – 68 – 6 – 17 CAGLIARI: 33 – 29 – 19 – 28 – 44

73 – 88 – 56 – 14 – 89 GENOVA: 68 – 32 – 13 – 76 – 3

17 – 30 – 19 – 4 – 40 NAPOLI: 68 – 84 – 14 – 72 – 56

14 – 22 – 84 – 68 – 20 ROMA: 47 – 37 – 81 – 50 – 59

88 – 34 – 13 – 31 – 65 VENEZIA: 88 – 30 – 77 – 85 – 83

Ricapitoliamo invece quali sono stati i simboli estratti nel Simbolotto:

44 = prigione ; 23 = amo ; 1 = Italia ; 4 = maiale ; 20 = festa

Ricordiamo a questo proposito che la ruota di Venezia ha ufficialmente fatto posto in questo gennaio 2022 alla ruota di Bari che sarà dunque abbinata in promozione al Simbolotto.

Lo scorso 18 gennaio inoltre a Biella sono stati vinti 25mila euro.

Lotto 25 gennaio 2022, ancora vincite e curiosità

Parlando ancora di numeri e vincite del Lotto, vale la pena ricordare che nella estrazione di sabato 22 gennaio la Lombardia è stata premiata con altre vincite. Anche in questo caso la provincia baciata dalla fortuna è Milano. In particolare a Pioltello sono stati vinti 25.950 euro, mentre a San Giuliano Milanese un fortunato o una fortunata ha portato a casa 13.500 euro.

A Roma infine sono stati vinti ben 36.475 euro.

A ciò dobbiamo infine aggiungere uno degli aspetti ai quali prestare maggiormente l’attenzione sono proprio le ruote del Lotto, vero simbolo di questo gioco a premi e dalle quali vengono estratte le cinquine fortunate. Ogni ruota, come è noto, è legata ad una delle principali città italiane tra le quali sono incluse Roma, Milano, Bari, Venezia, Genova o ancora la ruota Nazionale.

Non ultimo, ricordiamo che ogni urna è posizionata in una delle tre ruote dislocate sul suolo italiano: si tratta della storica Sala Belli di Roma, della sala estrazionale di Napoli e della sala estrazionale di Milano.

Lotto 25 gennaio 2022, le tre modalità di gioco

Ultimo, ma non per importanza vediamo in che modo è possibile tentare la fortuna:

Ricevitoria – una modalità inconfondibile, quanto tradizionale e in grado di mettere d’accordo tutti. Recandosi presso la propria ricevitoria di fiducia è possibile infatti scegliere tra schedine di diverse taglie.

– una modalità inconfondibile, quanto tradizionale e in grado di mettere d’accordo tutti. Recandosi presso la propria ricevitoria di fiducia è possibile infatti scegliere tra schedine di diverse taglie. App My Lotteries – scaricando App My Lotteries, non solo è possibile tentare la fortuna in pochi e semplici passi, ma anche accedere a molte altre funzionalità, come ad esempio verificare lo scontrino in caso di vincita.

– scaricando App My Lotteries, non solo è possibile tentare la fortuna in pochi e semplici passi, ma anche accedere a molte altre funzionalità, come ad esempio verificare lo scontrino in caso di vincita. Online – Non ultimo, visitando il portale dedicato è possibile accedere ad un elenco completo di rivenditori online autorizzati.

Raccomandiamo a questo proposito di attendere che la commissione validi tutti i numeri prima di procedere con la verifica dello scontrino.

Lotto 25 gennaio 2022, i numeri ritardatari

Ecco quali sono i numeri con i maggiori ritardatari del Lotto. Al primo posto troviamo il numero 8 (Napoli) che non esce da 118 estrazioni. Il numero 71 (Cagliari) manca da 105 concorsi, mentre il numero 67 (Firenze) non esce da 101 estrazioni. Il numero 82 (Milano) manca da 97 estrazioni, seguito dai numeri 11 (Napoli) e 13 (Venezia) che sono assenti da 95 concorsi. Il numero 53 (Roma) manca da 94 estrazioni. Il numero 67 (Palermo) non esce da 88 concorsi, mentre il numero 75 (Napoli) non esce da 86 estrazioni. Infine il numero 50 (Venezia) ,manca da 84 concorsi.

Lotto 25 gennaio 2022, i numeri frequenti

Terminiamo svelando quali sono i numeri più frequenti del Lotto. Il primato spetta ai numeri 38 (Milano) e 77 (Napoli), apparsi 20 volte nelle ultime estrazioni, seguito dai numeri 56 (Bari) e 50 (Roma) che hanno segnato 19 presenze. Con 18 presenze troviamo i numeri 53 (Venezia) e 31 (Nazionale). I numeri 53 (Bari) e 7 (Nazionale) sono usciti 17 volte. Sono apparsi infine 16 volte i numeri 86 (Bari), 56 e 25 (Cagliari), 35 (Firenze), 59 (Roma), 82 (Torino), e 29, 76 e 34 (Venezia).