Lotto, estrazione 26 agosto 2021: tutti i numeri fortunati

Secondo appuntamento della settimana per queste estrazioni del Lotto di giovedì 26 agosto 2021. Tutti i numeri fortunati.

Secondo appuntamento della settimana per queste estrazioni del Lotto di giovedì 26 agosto 2021. Questo gioco a premi ha regalato, in vista del concorso n. 102,molte soddisfazioni. Sabato 21 agosto a Napoli sono stati vinti 50.596,00 euro giocando sulla ruota omonima.

Ricordiamo inoltre che la top vincita di questo 2021, è arrivata ad Atessa in provincia di Chieti dove giovedì 29 luglio sono stati vinti 1.297.500,00 euro giocando sulla ruota di Genova.

La seconda vincita più alta del 2021 è arrivata invece a Erice dove lo scorso 4 febbraio sono stati vinti 623.750,00 euro. Lo scorso 28 gennaio invece a Spoleto in provincia di Perugia è arrivata la terza vincita più alta di questo 2021 grazie ai 612.450,00 euro vinti giocando su tutte le ruote. Aggiungiamo infine che a sabato 21 luglio sono stati vinti oltre 741.796.000 euro su un totale di oltre 19 milioni di scontrini.

Lotto 26 agosto 2021, l’estrazione

Rivediamo quali sono stati i numeri vincenti estratti di martedì 24 agosto:

BARI: 31 – 32 – 78 – 47 – 66

Ricapitoliamo invece quali sono stati i simboli estratti nel Simbolotto:

26 = elmo ; 2 = mela ; 18 = cerino ; 33 = erica ; 1 = Italia

Inoltre anche per tutto il mese di agosto, la ruota in promozione abbinata al gioco del Simbolotto sarà quella Nazionale, mentre lo scorso sabato 31 luglio a Rizziconi in provincia di Reggio Calabria sono stati vinti 20 mila euro.

Lotto 26 agosto 2021, come si gioca

Parlando ora di dettagli e curiosità legati a questo gioco a premi segnaliamo alcune curiosità che possono rivelarsi utili specie si ha poca esperienza con questo gioco a premi, a cominciare dalle undici ruote che sono legate ad alcune delle più importanti città italiane tra cui citiamo Palermo, Napoli, Bari, Torino, Venezia, Milano, Roma. Genova e naturalmente la ruota Nazionale. Ricordiamo inoltre che ogni ruota è posizionata in una delle tre sale estrazionali presenti sul territorio italiano.

Si tratta della storica Sala Belli di Roma, la sala estrazionale di Napoli, e la sala estrazionale di Milano.

Aggiungiamo infine che è possibile “scegliere le sorti su cui puntare: numero estratto, estratto determinato (ovvero sulla posizione di estrazione), sull’ambo, sull’Ambetto, sul terno, sulla quaterna e sulla cinquina” – riporta Lotto – Italia.

Infine segnaliamo che è possibile scegliere tra tre diverse opzioni di gioco:

Ricevitoria – in questo primo caso non c’è bisogno di presentazioni. Si tratta infatti di una modalità collaudata e da sempre molto gettonata. Recandosi presso la propria ricevitoria di fiducia è possibile scegliere tra diversi tagli di schedine disponibili.

– in questo primo caso non c’è bisogno di presentazioni. Si tratta infatti di una modalità collaudata e da sempre molto gettonata. Recandosi presso la propria ricevitoria di fiducia è possibile scegliere tra diversi tagli di schedine disponibili. App My Lotteries – Grazie ad App My Lotteries è possibile preparare la propria giocata in tutta tranquillità non solo in movimento anche a casa, comodamente seduti sul divano. Possibile inoltre verificare lo scontrino in caso di vincita.

– Grazie ad App My Lotteries è possibile preparare la propria giocata in tutta tranquillità non solo in movimento anche a casa, comodamente seduti sul divano. Possibile inoltre verificare lo scontrino in caso di vincita. Online – Ultimo, ma non meno importante, grazie al portale dedicato è possibile accedere ad un elenco completo di rivenditori online autorizzati.

Si consiglia infine di attendere che la commissione validi tutti i numeri prima di procedere con la verifica dello scontrino.

Lotto 26 agosto 2021, i numeri ritardatari

Ecco quali sono i numeri con i maggiori ritardatari del Lotto. Al primo posto troviamo il numero 16 (Venezia) che non esce da 109 estrazioni, seguito dal numero 48 (Torino) che manca da 108 concorsi. I numeri 69 e 90 sulla ruota di Milano mancano da 98 e 94 estrazioni, mentre il numero 79 (Nazionale) è assente da 92 concorsi. I numeri 57 (Venezia) e 40 (Bari) sono assenti rispettivamente da 89 e 88 estrazioni, mentre il numero 89 (Firenze) manca da 87 concorsi. Infine i numeri 87 (Roma) e 83 (Torino) non escono da 86 e 80 estrazioni.

Lotto 26 agosto 2021, i numeri frequenti

Terminiamo svelando quali sono i numeri più frequenti del Lotto. Il primato spetta al numero 63 (Firenze) apparso 21 volte nelle ultime estrazioni, seguiti dai numeri 56 (Bari), 35 e 46 (Firenze), 77 (Napoli) e 29 (Venezia) sono apparsi 17 volte. Infine sono usciti 16 volte i numeri 71 (Palermo) e 30 (Torino) e 83 (Venezia).