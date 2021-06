Lotto, estrazione 26 giugno 2021: tutti i numeri fortunati

Terzo e ultimo appuntamento della settimana per le estrazioni del Lotto di sabato 26 giugno. Tutti i numeri estratti.

L’ultimo weekend di giugno si apre con le estrazioni del Lotto di sabato 26 giugno. Le estrazioni che sono arrivate all’appuntamento numero 76 di questo 2021 sono diventate ormai un appuntamento irrinunciabile per moltissimi italiani che per tre volte alla settimana ovvero ogni martedì, giovedì e sabato vanno alla ricerca di premi importanti.

Segnaliamo inoltre che la vincita più alta del concorso di martedì 22 giugno è arrivata a Busnago in provincia di Monza-Brianza dove sono stati vinti 120.000,00 euro giocando sulla ruota di Nazionale.

Dal primo gennaio del 2021 sono state inoltre distribuite vincite per oltre 566 milioni di euro su un totale di oltre 14 milioni di scontrini totalizzati.

Tornando ancora a parlare di vincite, segnaliamo che il primato per la vincita più alta spetta ancora a Erice dove il 4 febbraio sono stati vinti 623.750,00 euro giocando sulla ruota di Palermo. La seconda vincita più alta di questo 2021 è arrivata invece Il 28 gennaio a Spoleto dove sono stati vinti 612.450,00 euro giocando su tutte le ruote.

La terza vincita più alta è arrivata infine il 5 giugno a Montalto Uffugo in provincia di Cosenza dove sono stati vinti 369.250,00 euro giocando sulla ruota di Cagliari. I numeri più giocati del concorso di martedì 22 giugno sono stati 90 – 66 – 9 – 22 – 5

Lotto 26 giugno 2021, l’estrazione

Rivediamo quali sono stati i numeri vincenti estratti giovedì 24 giugno:

BARI: 43 – 50 – 77 – 49 – 59

43 – 50 – 77 – 49 – 59 CAGLIARI: 86 – 42 – 69 – 70 – 65

86 – 42 – 69 – 70 – 65 FIRENZE: 36 – 33 – 56 – 15 – 6

36 – 33 – 56 – 15 – 6 GENOVA: 12 – 57 – 5 – 58 – 78

12 – 57 – 5 – 58 – 78 MILANO: 13 – 66 – 89 – 55 – 10

13 – 66 – 89 – 55 – 10 NAPOLI: 87 – 61 – 26 – 13 – 15

87 – 61 – 26 – 13 – 15 PALERMO: 8 – 77 – 44 – 73 – 45

8 – 77 – 44 – 73 – 45 ROMA: 23 – 25 – 86 – 48 – 76

23 – 25 – 86 – 48 – 76 TORINO: 22 – 51 – 81 – 3 – 10

22 – 51 – 81 – 3 – 10 VENEZIA: 37 – 59 – 79 – 90 – 42

37 – 59 – 79 – 90 – 42 NAZIONALE: 19 – 77 – 66 – 72 – 82

Ricapitoliamo invece quali sono stati i simboli estratti nel Simbolotto:

33 = erica ; 42 = caffè ; 10 = fagioli ; 16 = naso ; 23 = amo

Inoltre per tutto il mese di giugno, la ruota in promozione abbinata al gioco del Simbolotto sarà quella di Napoli,mentre lo scorso 15 giugno a Rudiano in provincia di Brescia sono stati vinti 10 mila euro indovinando i seguenti simboli:

36 = nacchere ; 37 piano ; 20 = festa ; 5 = mano ; 42 = caffé

Lotto 26 giugno 2021, come si gioca

Rivediamo adesso alcune curiosità del gioco del Lotto che potrebbero rivelarsi interessanti soprattutto per chi è alle prime armi con questo gioco a premi. Iniziamo proprio con le ruote che possono essere considerate l’aspetto più caratteristico e riconoscibile di questo gioco a premi. Nello specifico sono undici e sono legate ad alcune delle più importanti città italiane tra le quali citiamo Palermo, Roma, Cagliari, Napoli, Firenze, Milano o ancora la ruota Nazionale.

Da ciascuna ruota vengono estratti inoltre cinque numeri. Le sale estrazionali nelle quali sono ubicate le urne sono nello specifico tre e parliamo della storica Sala Belli di Roma, la sala estrazionale di Napoli, e la sala estrazionale di Milano.

Ricordiamo che proprio come per il SuperEnalotto è possibile individuare i propri numeri da giocare scegliendo tra 90 numeri. Aggiungiamo Infine che è possibile “scegliere le sorti su cui puntare: numero estratto, estratto determinato (ovvero sulla posizione di estrazione), sull’ambo, sull’Ambetto, sul terno, sulla quaterna e sulla cinquina” – spiega Lotto – Italia.

Il gioco del Lotto infine consente di scegliere tra diverse modalità:

Ricevitoria – Una modalità di gioco da sempre tra le più amate. Le schedine del Lotto sono disponibili inoltre in vari tagli.

– Una modalità di gioco da sempre tra le più amate. Le schedine del Lotto sono disponibili inoltre in vari tagli. App My Lotteries – Una modalità sempre più interessante anche grazie alla possibilità di di giocare sia in mobilità, che comodamente da casa. Possibile accedere inoltre a moltissime funzionalità tutte da provare.

– Una modalità sempre più interessante anche grazie alla possibilità di di giocare sia in mobilità, che comodamente da casa. Possibile accedere inoltre a moltissime funzionalità tutte da provare. Online – Proprio come da App, anche da browser è possibile accedere a molte funzionalità. Disponibile accedere ad un elenco completo di rivenditori online autorizzati.

Molto importante infine tenere a mente che raccomandato attendere che la commissione validi tutti i numeri prima di procedere con la verifica dello scontrino.

Lotto 26 giugno 2021, i numeri ritardatari

Ecco quali sono i numeri con i maggiori ritardatari del Lotto. Al primo posto troviamo il numero 24 (Firenze) che manca all’appello da 121 estrazioni. Seguono I numeri 22 e 59 sulla ruota Nazionale mancano rispettivamente da 109 e 103 concorsi, mentre il numero il numero 19 (Roma) manca da 96 estrazioni. I numeri 49 (Torino) e 16 (Venezia) sono assenti rispettivamente da 92 e 83 concorsi, mentre i numeri 16 (Bari) e 48 (Torino) sono assenti da 82 estrazioni. Il numero 14 (Nazionale) è assente da 80 estrazioni, infine il numero 55 (Firenze) manca da 78 concorsi.

Lotto 26 giugno 2021, i numeri frequenti

Terminiamo svelando quali sono i numeri più frequenti del Lotto. Il primato spetta al numero 63 (Firenze) apparso 21 volte nelle ultime estrazioni. Segue il numero 65 (Palermo) apparso 18 volte nelle ultime estrazioni. Sono apparsi invece 17 volte nelle ultime estrazioni i numeri 35 (Firenze), 30 (Palermo) e 29 (Venezia).