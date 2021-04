Lotto, estrazione 27 aprile 2021: tutti i numeri fortunati

La settimana riparte con l’estrazione del Lotto di martedì 27 aprile 2021. Scopriamo la cinquina vincente estratta.

Con l’appuntamento del Lotto di martedì 27 aprile 2021, la settimana è pronta a ripartire. Come sempre moltissimi italiani ogni martedì giovedì e sabato alle ore 20, tentano la fortuna nella speranza di sbancare il bottino messo in palio. Secondo le statistiche aggiornate a giovedì 22 aprile 2021 da Lotto – Italia le vincite distribuite dal 1°gennaio del 2021 sono state di oltre 370 milioni di euro.

Segnaliamo che la vincita più alta del concorso di giovedì 22 aprile è arrivata ad Arezzo dove sono stati vinti 51.900 euro puntando sulla ruota di Venezia.

Sveliamo adesso quali sono state le tre vincite più alte del 2021. Il primato spetta ancora ad Erice in provincia di Trapani dove il 4 febbraio sono stati vinti 623.750 euro giocando sulla ruota di Palermo. La seconda vincita più alta è arrivata a Spoleto in provincia di Perugia dove il 28 gennaio sono stati vinti 612.450 euro, mentre il 23 marzo sono stati vinti 369 mila euro ad Ardea in provincia di Roma.

Infine i numeri più giocati nel concorso di giovedì 22 aprile 2021 sono i seguenti: 90 – 9 – 4 – 5 – 66.

Lotto 27 aprile 2021: l’estrazione

Nell’attesa di scoprire i numeri estratti di martedì 27 aprile 2021, scopriamo quali numeri sono stati estratti nell’ultimo concorso:

BARI: 35 – 10 – 18 – 76 – 54

35 – 10 – 18 – 76 – 54 CAGLIARI: 65 – 71 – 26 – 5 – 31

65 – 71 – 26 – 5 – 31 FIRENZE: 80 – 90 – 7 – 20 – 61

80 – 90 – 7 – 20 – 61 GENOVA: 82 – 80 – 57 – 61 – 54

82 – 80 – 57 – 61 – 54 MILANO: 50 – 67 – 16 – 28 – 9

50 – 67 – 16 – 28 – 9 NAPOLI: 47 – 77 – 36 – 68 – 66

47 – 77 – 36 – 68 – 66 PALERMO: 10 – 71 – 73 – 83 – 43

10 – 71 – 73 – 83 – 43 ROMA: 60 – 78 – 49 – 58 – 82

60 – 78 – 49 – 58 – 82 TORINO: 71 – 81 – 46 – 44 – 23

71 – 81 – 46 – 44 – 23 VENEZIA: 60 – 9 – 90 – 56 – 86

60 – 9 – 90 – 56 – 86 NAZIONALE: 36 – 64 – 35 – 57 – 17

Vediamo ora quali sono stati i cinque simboli estratti nel Simbolotto:

28 = ombrello ; 4 = maiale ; 5 = mano ; 35 = uccello ; 39 = forbici

Ogni mese inoltre il simbolotto viene mese abbinato ad una ruota.

Ad aprile la ruota destinata è quella di Genova. Segnaliamo che il 15 aprile è arrivata a Roma una vincita di 25 mila indovinando i seguenti simboli:

30 = cacio ; 34 = testa ; 5 = mano ; 35 = uccello ; 22 = balestra

Lotto 27 aprile 2021: come si gioca

Raccontiamo adesso ancora curiosità e dettagli da non perdere sul gioco del Lotto. Iniziamo parlando dei numeri estratti che sono 5 su ciascuna ruota. Sono 11 e sono legate alle più importanti città italiane da nord a sud. Tra queste le più note sono Roma, Torino, Milano, Bari, Napoli, Napoli o ancora Firenze. Le varie cinquine vengono inoltre estratte dalle urne posizionate in tre sale estrazionali ovvero la storica sala Belli di Roma, Napoli e Milano.

Si possono giocare un massimo di 10 numeri con la giocata minima che parte da un euro. Molto importante infine tenere a mente è che possibile scegliere “le sorti su cui puntare: numero estratto, estratto determinato (ovvero sulla posizione di estrazione), sull’ambo, sull’Ambetto, sul terno, sulla quaterna e sulla cinquina”, spiega Lotto – Italia.



Si può altresì giocare scegliendo tra tre possibilità. Non solo in ricevitoria, ma anche da mobile e da PC.

Ricevitoria – Quella più nota. Una modalità sempreverde che mette d’accordo tutti. Fondamentale ricordare che la schedina acquistata non è nominativa quindi non deve essere smarrita in caso di vincita.

– Quella più nota. Una modalità sempreverde che mette d’accordo tutti. Fondamentale ricordare che la schedina acquistata non è nominativa quindi non deve essere smarrita in caso di vincita. App My Lotteries – Per giocare al Lotto in movimento, ma anche seduto comodamente sul divano. Possibile anche consultare le molte informazioni utili fornite, ma anche guardare la diretta o verificare lo scontrino.

– Per giocare al Lotto in movimento, ma anche seduto comodamente sul divano. Possibile anche consultare le molte informazioni utili fornite, ma anche guardare la diretta o verificare lo scontrino. Online: Modalità che non si discosta molto da quella da mobile. Segnaliamo che su YouTube nel canale “Il Lotto in diretta” è possibile a partire dalle 19.50 assistere alle estrazioni di Lotto, Simbolotto e 10e Lotto.

Infine la regola d’oro ovvero giocare solo se maggiorenni e comunque in modo responsabile. Giocare deve essere prima di tutto un piacere.

Lotto 27 aprile 2021, i numeri ritardatari

Vediamo quali sono i numeri assenti da maggiore tempo nel Lotto. Il prima spetta ancora al numero 66 sulla ruota nazionale che non esce da 116 concorsi. Segue il numero 24 (Firenze) che non esce da 95 estrazioni, mentre il numero 4 (Cagliari) manca all’appello da 88 concorsi. Seguono i numeri 46 (Cagliari) e 83 (Genova) che non escono rispettivamente da 86 e 84 volte. I numeri 22 (Nazionale) e 9 (Genova) mancano da 83 e 82 concorsi. Infine i numeri 20 (Nazionale) e 63 (Bari) non escono da 81 e 80 concorsi.

Lotto 27 aprile 2021, i numeri frequenti

Infine parliamo dei numeri più frequenti del Lotto. I numeri apparsi più volte rimangono i numeri 63 (Firenze) e 15 (Milano) che sono usciti 19 volte. Sono usciti 18 volte i numeri 65 ( Palermo) e 10 (Nazionale). Seguono infine con 17 volte i numeri 31 (Napoli) e 18 (Firenze).