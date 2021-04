Lotto, estrazione 29 aprile 2021: tutti i numeri fortunati

Secondo appuntamento della settimana per le estrazioni di giovedi 29 aprile 2021. Scopriamo qual è la combinazione.

Secondo appuntamento della settimana, ma anche l’ultimo per questo mese di aprile con le estrazioni del Lotto di giovedì 29 aprile 2021. Le estrazioni del Lotto sono da sempre un appuntamento fisso per molti italiani che hanno la possibilità di tentare la fortuna tre volte a settimana ovvero ogni martedì, giovedì e sabato a partire dalle ore 20.

Secondo le statistiche aggiornate a martedì 27 aprile 2021, da Lotto – Italia, dal 1° gennaio 2021 sono state distribuite vincite per oltre 386 milioni di euro, mentre la top vincita di sabato 24 aprile è arrivata a Rivalta di Torino dove sono stati vinti 22.500 euro giocando sulla ruota di Venezia.

Parlando ancora di vincite segnaliamo che la vincita più alta del 2021 rimane ancora quella raggiunta a Erice in provincia di Trapani dove lo scorso 4 febbraio sono stati vinti 623.750 euro giocando sulla ruota di Palermo.

Il 28 gennaio a Spoleto in provincia di Perugia sono stati vinti 612.450 euro, mentre il 23 marzo ad Ardea in provincia di Roma sono stati vinti 369.000 euro.I numeri più giocate nel concorso di sabato 24 aprile sono stati 90 – 9 – 4 – 5 – 66.

Lotto 29 aprile 2021 – l’estrazione

Nell’attesa di scoprire i numeri estratti di giovedì 29 aprile 2021, scopriamo quali numeri sono stati estratti nell’ultimo concorso:

BARI: 36 – 50 – 56 – 73 – 41

36 – 50 – 56 – 73 – 41 CAGLIARI: 4 – 34 – 67 – 32 – 46

4 – 34 – 67 – 32 – 46 FIRENZE: 32 – 70 – 40 – 33 – 22

32 – 70 – 40 – 33 – 22 GENOVA: 63 – 47 – 71 – 21 – 38

63 – 47 – 71 – 21 – 38 MILANO: 80 – 7 – 62 – 55 – 88

80 – 7 – 62 – 55 – 88 NAPOLI: 3 – 75 – 20 – 12 – 29

3 – 75 – 20 – 12 – 29 PALERMO: 70 – 64 – 35 – 34 – 54

70 – 64 – 35 – 34 – 54 ROMA: 25 – 89 – 14 – 51 – 77

25 – 89 – 14 – 51 – 77 TORINO: 87 – 74 – 73 – 47 – 60

87 – 74 – 73 – 47 – 60 VENEZIA: 8 – 84 – 9 – 10 – 2

8 – 84 – 9 – 10 – 2 NAZIONALE: 23 – 83 – 1 – 89 – 17

Vediamo ora quali sono stati i cinque simboli estratti nel Simbolotto nell’estrazione di martedì 27 aprile

32 = disco ; 42 = caffè ; 22 = balestra ; 8 = braghe ; 18 = cerino

Da ricordare che il simbolotto per il mese di aprile è associato gratuitamente alla ruota di Genova, mentre da maggio la ruota associata sarà quella di Milano.

Lo scorso 15 aprile a Roma sono stati vinti inoltre 25.000 euro indovinando i seguenti simboli:

30 = cacio ; 34 = testa ; 5 = mano ; 35 = uccello ; 22 = balestra

Lotto 29 aprile 2021 – come si gioca

Facciamo ulteriore passo avanti parlando di come si gioca al Lotto e alcune curiosità da tenere bene a mente ad iniziare dal numero massimo di cifre che sono massimo 10 ad ogni giocata, mentre sono cinque le cifre estratti da ogni ruota. Sono undici per l’esattezza legate alle principali città italiane come Roma, Venezia, Cagliari, Torino, Genova, Napoli o ancora Bari. Le sale estrazionali sono invece tre ovvero la storica Sala Belli, la sala di Napoli e la sala di Milano.

Oltre a ciò è possibile “scegliere le sorti su cui puntare: numero estratto, estratto determinato (ovvero sulla posizione di estrazione), sull’ambo, sull’Ambetto, sul terno, sulla quaterna e sulla cinquina”, spiega Lotto – Italia.

Ultimo, ma non meno importante si possono scegliere tre opzioni di gioco: Si può altresì giocare scegliendo tra tre possibilità. Non solo in ricevitoria, ma anche da mobile e da PC.

Ricevitoria – Ovvero la modalità più tradizionale e tra le più scelte. La schedina rilasciata dalla ricevitoria non è nominativa, quindi bisogna prestare attenzione a non perderla in caso di vincita.

– Ovvero la modalità più tradizionale e tra le più scelte. La schedina rilasciata dalla ricevitoria non è nominativa, quindi bisogna prestare attenzione a non perderla in caso di vincita. App My Lotteries – Ideale per giocare al Lotto fuori casa, ma anche comodamente da casa sul divano. Oltre a preparare la giocata è possibile guardare l’estrazione o consultare molte altre informazioni come la statistiche.

– Ideale per giocare al Lotto fuori casa, ma anche comodamente da casa sul divano. Oltre a preparare la giocata è possibile guardare l’estrazione o consultare molte altre informazioni come la statistiche. Online: Come da App è possibile accedere ad informazioni essenziali come ad esempio la verifica delle vincite. Su YouTube si segnala invece la diretta delle estrazioni nel canale “Il Lotto in diretta”, trasmessa dalle ore 19.50.

Non bisogna tuttavia dimenticare che il Lotto deve essere prima di tutto un gioco e pertanto bisogna prima di tutto divertirsi giocando con responsabilità e comunque solo una volta raggiunta la maggiore età.

Lotto 29 aprile 2021, i numeri ritardatari

Scopriamo adesso quali sono i numeri ritardatari del Lotto, secondo le statistiche aggiornate a martedì 27 aprile. Il numero 66 (Nazionale) si conferma ancora primo con un’assenza di 117 concorsi, mentre il numero 24 (Firenze) manca all’appello da 96 estrazioni. Ravvicinati invece i numeri 83 (Genova) e 22 (Nazionale) che non escono rispettivamente da 85 e 84 estrazioni. I numeri 9 (Genova) e 20 (Nazionale) mancano all’appello da 83 e 82 concorsi. Seguono il numero 63 (Bari) e il numero 59 (Nazionale) che non compaiono da 81 e 78 estrazioni. Chiudono i numeri 77 (Torino) e 52 (Firenze) che mancano da 77 e 74 estrazioni.

Lotto 29 aprile 2021, i numeri frequenti

Chiudiamo il cerchio con i numeri più frequenti del Lotto. I numeri 63 sulla ruota di Firenze e il numero 15 sulla ruota di Milano sono i più frequenti con una presenza di 19 volte. Seguono i numeri 65 sulla ruota di Palermo e 10 sulla ruota Nazionale apparsi 18 volte. Con una frequenza di 17 segnaliamo infine i numeri 18 sulla ruota di Firenze e 31 sulla ruota di Napoli.