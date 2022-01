Lotto, estrazione 29 gennaio 2022: tutti i numeri fortunati

Ultimo appuntamento della settimana per le estrazioni del Lotto di sabato 29 gennaio 2022. Tutti i numeri fortunati.

Il mese di gennaio è ormai arrivato agli sgoccioli, ma c’è ancora tempo per l’ultimo appuntamento della settimana di sabato 29 gennaio 2022. Il mese di gennaio non ha cessato di dare soddisfazioni.

A questo proposito, si apprende da Agipronews, ad essere premiata è stata la Sardegna dove sono arrivate ben due vincite.

In particolare a Sassari sono stati raggiunti ben 12.500 euro, mentre a Quartu sono stati vinti 5 mila euro. Secondo invece i dati aggiornati a martedì 25 gennaio dal primo gennaio 2022 sono stati giocati oltre 2 milioni di scontrini, mentre l’ammontare delle vincite realizzate ha superato gli 81 milioni di euro.

Lotto 29 gennaio 2022, l’estrazione

Rivediamo quali sono stati i numeri vincenti estratti giovedì 27 gennaio 2022:

BARI: 69 – 48 – 71 – 45 – 79

69 – 48 – 71 – 45 – 79 CAGLIARI: 38 – 31 – 73 – 36 – 46

38 – 31 – 73 – 36 – 46 FIRENZE: 89 – 5 – 78 – 69 – 28

89 – 5 – 78 – 69 – 28 GENOVA: 47 – 62 – 59 – 2 – 75

47 – 62 – 59 – 2 – 75 MILANO: 58 – 34 – 23 – 6 – 84

58 – 34 – 23 – 6 – 84 NAPOLI: 31 – 34 – 42 – 75 – 76

31 – 34 – 42 – 75 – 76 PALERMO: 36 – 20 – 51 – 23 – 88

36 – 20 – 51 – 23 – 88 ROMA: 32 – 19 – 7 – 72 – 75

32 – 19 – 7 – 72 – 75 TORINO: 69 – 78 – 17 – 46 – 21

69 – 78 – 17 – 46 – 21 VENEZIA: 59 – 5 – 12 – 47 – 65

59 – 5 – 12 – 47 – 65 NAZIONALE: 31 – 89 – 16 – 62 – 63

Ricapitoliamo invece quali sono stati i simboli estratti nel Simbolotto:

7 = vaso ; 38 = pigna ; 4 = maiale ; 34 = testa ; 39 = forbici

Ricordiamo a questo proposito che la ruota di Venezia ha ufficialmente fatto posto in questo gennaio 2022 alla ruota di Bari che sarà dunque abbinata in promozione al Simbolotto.

Lo scorso 22 gennaio inoltre a Monte Porzio Catone sono stati vinti 10mila euro.

Lotto 29 gennaio 2022, ancora vincite e curiosità

Vale la pena parlare ancora di vincite legate a questo gioco a premi. Oltre alla Sardegna, è stato premiato il Piemonte ed in particolare ad Alba dove sono stati vinti 9.500 euro grazie a tre ambi e un terno sulla ruota di Venezia. A Torino invece sono stati vinti 7.800 euro grazie ad un terno secco sulla ruota locale.

Un’altra regione premiata è stata infine il Lazio dove sono state raggiunte due vincite a Roma e Civitavecchia.

Infine non possiamo non dedicare l’attenzione alle ruote del Lotto, considerate all’unanimità il simbolo indiscusso di questo gioco a premi. Ciascuna urna è legata ad alcune delle città più importanti della nostra penisola, tra le quali vanno citate Roma, Bari, Venezia, Genova, Palermo o ancora la ruota Nazionale. A ciò non va nemmeno dimenticato che ogni urna è ubicata in una delle tre sali estrazionali distribuite sul suolo italiano: si tratta nello specifico della storica Sala Belli di Roma, alla sala estrazionale di Napoli e alla sala estrazionale di Milano.

Lotto 29 gennaio 2022, le tre modalità di gioco

Ultimo, ma non per importanza vediamo in che modo è possibile tentare la fortuna:

Ricevitoria – si tratta nel dettaglio del tradizionale modo di giocare al Lotto. Presso la propria ricevitoria di fiducia è possibile infatti scegliere tra schedine di diverse taglie.

– si tratta nel dettaglio del tradizionale modo di giocare al Lotto. Presso la propria ricevitoria di fiducia è possibile infatti scegliere tra schedine di diverse taglie. App My Lotteries – in questo secondo caso, scaricando l’App dedicata è possibile preparare la giocata in tranquillità sia in viaggio che a casa. Su App My Lotteries è possibile accedere a molte funzionalità tra le quali la possibilità di verificare lo scontrino in caso di vincita.

– in questo secondo caso, scaricando l’App dedicata è possibile preparare la giocata in tranquillità sia in viaggio che a casa. Su App My Lotteries è possibile accedere a molte funzionalità tra le quali la possibilità di verificare lo scontrino in caso di vincita. Online – in questo terzo caso, visitando il portale dedicato è possibile accedere ad un elenco completo di rivenditori online autorizzati.

Raccomandiamo a questo proposito di attendere che la commissione validi tutti i numeri prima di procedere con la verifica dello scontrino.

Lotto 29 gennaio 2022, i numeri ritardatari

Ecco quali sono i numeri con i maggiori ritardatari del Lotto. Al primo posto troviamo il numero 8 (Napoli) che non esce da 120 estrazioni. Il numero 71 (Cagliari) manca da 107 concorsi, mentre il numero 67 (Firenze) non esce da 103 estrazioni. Il numero 82 (Milano) manca da 99 estrazioni, seguito dai numeri 11 (Napoli) e 13 (Venezia) che sono assenti da 97 concorsi. Il numero 53 (Roma) manca da 96 estrazioni. Il numero 67 (Palermo) non esce da 90 concorsi, mentre il numero 50 (Venezia) ,manca da 86 concorsi. Infine il numero 39 (Cagliari) non esce da 78 estrazioni.

Lotto 29 gennaio 2022, i numeri frequenti

Terminiamo svelando quali sono i numeri più frequenti del Lotto. Il primato spetta ai numeri 38 (Milano) e 77 (Napoli), apparsi 20 volte nelle ultime estrazioni, seguito dai numeri 50 (Roma) e 31 (Nazionale) che hanno segnato 19 presenze. Con 18 presenze troviamo i numeri 56 (Bari) e 7 (Nazionale). Il numero 53 (Venezia) è uscito 17 volte. Sono apparsi infine 16 volte i numeri 53 e 86 (Bari), 25 (Cagliari), 89 (Napoli), 59 (Roma), 82 (Torino), e 29, 34 e 76 (Venezia).