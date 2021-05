Lotto, estrazione 29 maggio 2021: tutti i numeri fortunati

Ultimo appuntamento del mese per l’estrazione del Lotto di sabato 29 maggio. Tutti i numeri dell’estrazione.

Siamo arrivati alla fine di questo mese di maggio con il terzo appuntamento della settimana e l’ultimo del mese per questa estrazione del Lotto di sabato 29 maggio. Inutile dire che questo classico gioco a premi è da sempre uno dei più amati.

Sono infatti migliaia gli italiani che tre volte a settimana ovvero ogni martedì, giovedì e sabato vanno alla caccia dei ricchi premi messi in palio ad ogni concorso.

Stando a quanto riportano i dati diffusi da “Il Lotto in diretta” aggiornati a martedì 25 maggio, dal primo gennaio del 2021 sono state distribuite vincite per oltre 476 milioni di euro su un totale di oltre 11 milioni e 800 mila giocate vincite.

Ricordiamo inoltre che le top tre vincite di questo 2021 sono arrivate a Erice (Trapani) il 4 febbraio dove sono stati vinti 623.750 euro, a Spoleto (Perugia) il 28 gennaio dove sono stati vinti 612.450 euro e ad Ardea in provincia di Roma dove sono stati vinti 369 mila euro. I numeri più giocati del concorso di martedì 25 maggio sono: 90 – 66 – 5 – 9 e 19.

Lotto 29 maggio 2021, l’estrazione

Rivediamo quali sono stati i numeri vincenti estratti giovedì 27 maggio:

BARI: 38 – 7 – 87 – 3 – 66

38 – 7 – 87 – 3 – 66 CAGLIARI: 75 – 31 – 56 – 32 – 72

75 – 31 – 56 – 32 – 72 FIRENZE: 76 – 83 – 9 – 82 – 52

76 – 83 – 9 – 82 – 52 GENOVA: 74 – 61 – 70 – 5 – 83

74 – 61 – 70 – 5 – 83 MILANO: 27 – 6 – 41 – 13 – 88

27 – 6 – 41 – 13 – 88 NAPOLI: 65 – 12 – 67 – 90 – 72

65 – 12 – 67 – 90 – 72 PALERMO: 22 – 43 – 14 – 58 – 51

22 – 43 – 14 – 58 – 51 ROMA: 69 – 62 – 16 – 60 – 55

69 – 62 – 16 – 60 – 55 TORINO: 85 – 89 – 72 – 14 – 25

85 – 89 – 72 – 14 – 25 VENEZIA: 52 – 73 – 81 – 76 – 20

52 – 73 – 81 – 76 – 20 NAZIONALE: 51 – 6 – 12 – 46 – 41

Ricapitoliamo invece quali sono stati i simboli estratti nel Simbolotto giovedì 27 maggio:

8 = braghe ; 13 = rana ; 40 = quadro ; 25 = Natale ; 14 = baule

In aggiunta ricordiamo che la ruota in promozione associata al Simbolotto per il mese di maggio è quella di Milano, mentre nel mese di giugno il simbolotto sarà associato alla ruota di Napoli. A Ferrara invece il 15 maggio in provincia di Ferrara a Ostellato è arrivata la centesima cinquina.

Lotto 29 maggio 2021, come si gioca

Raccontiamo adesso ancora curiosità e dettagli su questo gioco a premi. L’aspetto più riconosciuto e caratteristico sono senz’altro le undici ruote legate ad undici tra le più rappresentative città italiane Nord a Sud tra cui citiamo Roma, Milano, Napoli, Cagliari, Genova, Firenze, Bari, Firenze o ancora la ruota Nazionale. Da ciascuna ruota vengono estratti 5 numeri, mentre le estrazioni del Lotto hanno luogo da tre sale estrazionali vale a dire la storica sala Belli di Roma, la sala di Napoli e la sala di Milano.

I numeri presenti sulla schedina, sono 90 proprio come il SuperEnalotto. Altro aspetto molto interessante è quello di poter “scegliere le sorti su cui puntare: numero estratto, estratto determinato (ovvero sulla posizione di estrazione), sull’ambo, sull’Ambetto, sul terno, sulla quaterna e sulla cinquina” (da Lotto – Italia).

Aggiungiamo infine che oltre a recarsi in ricevitoria è possibile giocare da mobile o da PC:

Ricevitoria – una modalità tradizionale che da sempre mette d’accordo tutti. Da tenere a mente che la schedina è disponibile in vari tagli. Non è tuttavia nominativa.

– una modalità tradizionale che da sempre mette d’accordo tutti. Da tenere a mente che la schedina è disponibile in vari tagli. Non è tuttavia nominativa. App My Lotteries – Comodamente dallo smartphone o da tablet è possibile con App preparare in tranquillità del giocate da giocare in ricevitoria o ancora consultare le statistiche sempre aggiornate.

– Comodamente dallo smartphone o da tablet è possibile con App preparare in tranquillità del giocate da giocare in ricevitoria o ancora consultare le statistiche sempre aggiornate. Online – Anche sul portale dedicato del Lotto infine accedere a molte informazioni come le statistiche, verificare la vincita o ancora fruire di un elenco con i rivenditori online autorizzati.

Infine è caldamente consigliato verificare la vincita solo quando la commissione avrà completato la validazione di tutti i numeri. Si può infine giocare soltanto una volta raggiunta la maggiore età.

Lotto 29 maggio 2021, i numeri ritardatari

Ecco quali sono i numeri con i maggiori ritardatari del Lotto. Al primo posto troviamo il numero 66 (Nazionale) che manca da 130 estrazioni. Lo segue il numero 24 (Firenze) che manca all’appello da 109 estrazioni. I numeri 22, 20 e 59 sulla ruota Nazionale mancano rispettivamente da 97, 95 e 91 estrazioni, mentre il numero 12 sulla ruota di Genova è assente da 87 concorsi. I numeri 19 (Roma) e 34 (Napoli) mancano da 84 e 82 estrazioni, mentre i numeri 49 (Torino) e 60 (Nazionale) mancano da 80 concorsi.

Lotto 29 maggio 2021, i numeri frequenti

Terminiamo svelando quali sono i numeri più frequenti del Lotto. Il primato spetta al numero 63 (Firenze) apparso 20 volte nelle ultime estrazioni. A seguire troviamo il numero 15 sulla ruota di Milano apparso in 19 estrazioni. Il numero 65 (Palermo) è apparso 18 volte nelle ultime estrazioni. Sono apparsi infine 17 volte i numeri 81 (Cagliari), 47 e 35 (Firenze), 31 (Napoli) e 10 (Nazionale).