Lotto, estrazione 3 aprile 2021: tutti i numeri vincenti

Terzo appuntamento della prima settimana di aprile per questo concorso del Lotto. Scopriamo tutti numeri vincenti di questa estrazione.

Non si ferma la ricerca del prossimo vincitore del Lotto, il tradizionale gioco di Lottomatica diventato ormai un appuntamento fisso per tre volte a settimana il martedì, giovedì e sabato a partire dalle ore 20. Lo scopo di questo concorso a premi è ormai noto: una cifra da capogiro messa in palio ad ogni estrazione, undici ruote legate alle principali città italiane (Roma, Torino, Firenze, Napoli o ancora Palermo) e fino ad un massimo di 10 numeri su una massimo di 90 presenti sulla schedina.

Altra regola importante del gioco del Lotto e riportata dal sito web di Lotto-italia è quello di poter “scegliere le sorti su cui puntare: numero estratto, estratto determinato (ovvero sulla posizione di estrazione), sull’ambo, sull’Ambetto, sul terno, sulla quaterna e sulla cinquina”. Un aspetto che rende questo tradizionale gioco a premi un vero must per tutti gli appassionati.

Lotto, estrazione del tre aprile 2021

Come di consueto, in attesa di rivelarvi quali saranno i prossimi numeri estratti, ricordiamo quali sono stati quelli estratti nell’ultimo concorso del primo aprile 2021:

NAPOLI: 21-47-27-88-58

MILANO: 89-80-56-53-43

ROMA: 33-32-15-44-55

CAGLIARI: 58-47-89-23-70

PALERMO: 61-51-45-18-23

BARI: 30-50-89-51-31

GENOVA: 30-74-70-36-8

FIRENZE: 10-57-9-40-33

TORINO: 9-78-24-53-86

VENEZIA: 78-33-79-56-53

NAZIONALE: 68-10-86-70-43

Per ciò che riguarda il simbolotto i cinque simboli estratti subito dopo quelli del Lotto vi riportiamo quali sono:

32 = disco – 30 = cacio – 27 = scala – 20 = festa – 5 = mano

Parliamo ora della domanda che sicuramente in molti si sono fatti.

Quanto si può vincere al gioco del Lotto? A differenza del SuperEnalotto la quota che si può vincere al Lotto è fissa pur variando dai numeri puntati dal giocatore e naturalmente quante ne vengono indovinati ogni volta.

Come si gioca al Lotto

Dove e come si può giocare al Lotto? Oltre all’ormai collaudata giocata in ricevitoria, è possibile giocare in ogni momento della giornata anche comodamente da casa da pc o da App.

Online è possibile trovare facilmente quali sono i rivenditori autorizzati, nonchè la ricevitoria più vicina a te.

Ricevitoria: Su questa prima modalità c’è poco da dire se non che rimane ancora quella più amata nonostante il passare degli anni. In questo primo caso viene rilasciato uno scontrino del valore non nominale. Molto importante dunque non perdere il tagliando pena la mancata possibilità di non poter riscuotere il premio.

Su questa prima modalità c’è poco da dire se non che rimane ancora quella più amata nonostante il passare degli anni. In questo primo caso viene rilasciato uno scontrino del valore non nominale. Molto importante dunque non perdere il tagliando pena la mancata possibilità di non poter riscuotere il premio. App My Lotteries: Giocare comodamente da smartphone è diventato semplice e intuitivo grazie all’App My Lotteries. Da mobile oltre che effettuare le giocate è possibile fare molte altre cose, tra cui consultare le statistiche o ancora verificare gli scontrini giocati. Ultimo ma non meno importante la possibilità di poter effettuare la giocata con la massima tranquillità il tutto a portata di mano.

Giocare comodamente da smartphone è diventato semplice e intuitivo grazie all’App My Lotteries. Da mobile oltre che effettuare le giocate è possibile fare molte altre cose, tra cui consultare le statistiche o ancora verificare gli scontrini giocati. Ultimo ma non meno importante la possibilità di poter effettuare la giocata con la massima tranquillità il tutto a portata di mano. Da pc e mobile: Oltre alla già citata App My Lotteries, è possibile consultare comodamente i principali rivenditori autorizzati come ad esempio Sisal, Lottomatica o ancora Snai. Sul sito internet Lotto-Italia, potrai trovare tutte le informazioni di cui avrai bisogno.

Non bisogna infine dimenticare che si deve giocare solo se maggiorenni ed in ogni caso in modo responsabile al limite delle proprie possibilità.

Le statistiche, i ritardatari

Vi illustriamo adesso quali sono i 10 numeri ritardatari in assoluto secondo le statistiche del Lotto. Il primato spetta al numero 80 sulla ruota di Genova assente da ben 116 estrazioni e seguito dal numero 73 sulla ruota di Firenze che manca all’appello da ben 109 estrazione. Assente da più 100 estrazioni troviamo il numero 66 sulla ruota Nazionale che manca da 106 estrazioni. Altri numeri infine che mancano da più di 80 estrazioni sono il numero 92 sulla ruota di Venezia che manca da 92 estrazioni, mentre chiudono il cerchio i numeri 24 (Firenze) e 4 (Bari) assenti rispettivamente da 85 e 81 estrazioni.

Le statistiche, i numeri frequenti

Vediamo adesso invece quali sono i numeri ad essere comparsi maggiormente sulle ruote nazionali. Ad essere comparsi nelle ultime 18 volte troviamo i numeri 63 sulla ruota di Firenze, il numero 10 sulla ruota nazionale e il numero 65 sulla ruota di Palermo. Seguono infine i numeri 15 sulla ruota di Milano e il numero 18 sulla ruota di Firenze comparsi rispettivamente le ultime 17 volte sulla ruota di Firenze.