Lotto, estrazione 3 giugno 2021: tutti i numeri fortunati

Secondo appuntamento della settimana per queste estrazioni del Lotto di giovedì 3 giugno 2021. Tutti i numeri estratti.

La prima settimana del mese di giugno prosegue con le estrazione del Lotto di giovedì 3 giugno 2021. Inutile ormai ricordarvi come questo gioco a premi tra i più classici e amati riunisce migliaia di appassionati che ogni martedì, giovedì e sabato a partire dalle ore 20, permette di tentare la fortuna alla ricerca di ricchi premi.

Stando a quanto riportano i dati diffusi da “Il Lotto in diretta” aggiornati a martedì 1 giugno dal primo gennaio del 2021 sono state distribuite vincite per oltre 497 milioni di euro su un totale di oltre 12 milioni e 400 mila giocate vincenti.

La vincita più alta del concorso di sabato 29 maggio è arrivata invece a Como dove sono stati vinti 46.250 euro giocando sulla ruota di Nazionale. Le tre top vincite di questo 2021 sono arrivate a Erice il 4 febbraio, Spoleto il 28 gennaio e Ardea il 23 marzo dove sono stati vinti rispettivamente 623.750 euro sulla ruota di Palermo, 612.450 euro su tutte le ruote e 369.000 euro sulla ruota di Roma.

I numeri più giocati dell’estrazione di sabato 29 maggio sono: 90 – 66 – 5 – 9 – 19.

Lotto 3 giugno 2021, l’estrazione

Rivediamo quali sono stati i numeri vincenti estratti martedì 1 giugno:

BARI: 60 – 46 – 72 – 47 – 9

60 – 46 – 72 – 47 – 9 CAGLIARI : 67 – 70 – 53 – 48 – 5

: 67 – 70 – 53 – 48 – 5 FIRENZE: 67 – 19 – 35 – 36 – 66

67 – 19 – 35 – 36 – 66 GENOVA: 64 – 72 – 55 – 87 – 89

64 – 72 – 55 – 87 – 89 MILANO: 52 – 89 – 50 – 1 – 75

52 – 89 – 50 – 1 – 75 NAPOLI: 36 – 19 – 13 – 4 – 77

36 – 19 – 13 – 4 – 77 PALERMO: 88 – 64 – 22 – 72 – 77

88 – 64 – 22 – 72 – 77 ROMA: 55 – 47 – 11 – 89 – 3

55 – 47 – 11 – 89 – 3 TORINO: 58 – 86 – 12 – 69 – 11

58 – 86 – 12 – 69 – 11 VENEZIA: 29 – 47 – 34 – 76 – 69

29 – 47 – 34 – 76 – 69 NAZIONALE: 48 – 75 – 31 – 3 – 43

Ricapitoliamo invece quali sono stati i simboli estratti nel Simbolotto:

9 = culla ; 39 = forbici ; 38 = pigna ; 19 = risata ; 16 = naso

Ricordiamo che per tutto il mese di giugno la ruota di Napoli sarà associata al Simbolotto.

A Gussago invece in provincia di Brescia il 27 maggio sono stati vinti 25 mila euro indovinando i seguenti simboli:

25 = Natale ; 8 = braghe ; 13 = rana ; 40 = quadro ; 14 = baule

Lotto 3 giugno 2021, come si gioca

Ma come si gioca al Lotto? A quali aspetti dovremo fare attenzione? Specie per i meno esperti vale la pena segnalare alcuni dettagli e curiosità che potrebbero rivelarsi particolarmente utili a cominciare dalle undici ruote dalle quali vengono estratti le cinquine. Nello specifico le ruote del Lotto sono legate ad alcune tra le più rappresentative città italiane come ad esempio Roma, Bari, Firenze, Venezia, Cagliari, Napoli, Milano e la ruota Nazionale. Ogni ruota inoltre è associata ad una sala estrazionale che nel Lotto sono ben tre ovvero la storica sala Belli di Roma, la sala estrazionale di Milano e la sala estrazionale di Napoli.

I numeri che si possono mettere in gioco invece come per il SuperEnalotto sono 90. Ultimo, ma non meno importante ricordiamo che è possibile “scegliere le sorti su cui puntare: numero estratto, estratto determinato (ovvero sulla posizione di estrazione), sull’ambo, sull’Ambetto, sul terno, sulla quaterna e sulla cinquina” (da Lotto – Italia).

Ricordiamo inoltre che il Lotto offre la possibilità di poter scegliere tra diverse modalità di gioco. Vediamole nel dettaglio:

Ricevitoria – Una modalità che non ha bisogno di presentazioni. Le schedine disponibili in diversi tagli sono inconfondibili. Da ricordare però che non sono nominative.

– Una modalità che non ha bisogno di presentazioni. Le schedine disponibili in diversi tagli sono inconfondibili. Da ricordare però che non sono nominative. App My Lotteries – Uno strumento molto utile non solo per giocare in tutta serenità, ma anche in mobilità come ad esempio durante un viaggio. La App è inoltre ricca di funzionalità.

– Uno strumento molto utile non solo per giocare in tutta serenità, ma anche in mobilità come ad esempio durante un viaggio. La App è inoltre ricca di funzionalità. Online – Proprio come da mobile è possibile trovare sul portale dedicato a moltissime informazioni utili e accedere a tante funzionalità. Sul portale è facilmente reperibile l’elenco di rivenditori online autorizzati.

Segnaliamo altresì che è caldamente consigliato attendere la validazione dei numeri da parte della commissione. Giocare solo se maggiorenni.

Lotto 3 giugno 2021, i numeri ritardatari

Ecco quali sono i numeri con i maggiori ritardatari del Lotto. Al primo posto troviamo il numero 66 (Nazionale) che manca da 132 estrazioni. Lo segue il numero 24 (Firenze) che manca all’appello da 111 estrazioni. I numeri 22, 20 e 59 sulla ruota Nazionale mancano rispettivamente da 99, 97 e 93 estrazioni, mentre il numero 12 sulla ruota di Genova è assente da 89 concorsi. I numeri 19 (Roma) e 34 (Napoli) mancano da 86 e 84 estrazioni, mentre i numeri 49 (Torino) e 60 (Nazionale) mancano da 82 concorsi.

Lotto 3 giugno 2021, i numeri frequenti

Terminiamo svelando quali sono i numeri più frequenti del Lotto. Il primato spetta al numero 63 (Firenze) apparso 20 volte nelle ultime estrazioni. A seguire troviamo il numero 15 sulla ruota di Milano apparso in 19 estrazioni. I numeri 35 (Firenze) e 65 (Palermo) sono apparsi 18 volte nelle ultime estrazioni. Infine sono apparsi 17 volte i numeri 81 (Cagliari), 47 (Firenze), 31 (Napoli) e 10 (Nazionale).