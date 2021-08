Lotto, estrazione 3 luglio 2021: tutti i numeri fortunati

Il mese di agosto è pronto a partire con le estrazioni del Lotto di martedì 3 agosto. Tutti i numeri estratti.

Siamo arrivati così al mese di agosto che si apre con le estrazioni del Lotto di martedì 3 agosto 2021. In queste ultime estrazioni non sono mancati ricchi premi. Come di consueto nel gioco del Lotto non sono mancati i ricchi premi.

Dopo la vincita arrivata a Mandello del Lario di martedì 27 luglio dove sono stati vinti 40.057,41 giocando sulla ruota Nazionale, è stata la volta di un nuovo record.

Ad Atessa in provincia di Chieti è arrivata infatti la vincita più alta di questo 2021. Giovedì 29 luglio, è stato infatti vinto 1.297.500,00 euro giocando sulla ruota di Genova. La vincita di 623.750,00 euro arrivata a Erice lo scorso 4 febbraio è stata quindi scalzata e passa al secondo posto, mentre al terzo posto troviamo la vincita di 612.450 arrivata a Spoleto in provincia di Perugia.

Con queste ultime vincite sono stati quindi vinti oltre 679.912,00 euro su un totale di oltre 17 milioni di scontrini. I numeri più giocati del concorso di giovedì 29 luglio sono stati 90 – 24 – 9 – 22 – 7.

Lotto 3 agosto 2021, l’estrazione

Rivediamo quali sono stati i numeri vincenti estratti di sabato 31 luglio:

BARI: 73 – 10 – 19 – 26 – 34

73 – 10 – 19 – 26 – 34 CAGLIARI: 32 – 44 – 13 – 79 – 19

32 – 44 – 13 – 79 – 19 FIRENZE: 49 – 60 – 72 – 31 – 80

49 – 60 – 72 – 31 – 80 GENOVA: 8 – 85 – 70 – 80 – 83

8 – 85 – 70 – 80 – 83 MILANO: 54 – 87 – 85 – 46 – 8

54 – 87 – 85 – 46 – 8 NAPOLI: 14 – 60 – 74 – 81 – 17

14 – 60 – 74 – 81 – 17 PALERMO: 61 – 6 – 42 – 49 – 75

61 – 6 – 42 – 49 – 75 ROMA: 82 – 13 – 58 – 65 – 34

82 – 13 – 58 – 65 – 34 TORINO: 52 – 4 – 71 – 68 – 13

52 – 4 – 71 – 68 – 13 VENEZIA: 80 – 34 – 30 – 84 – 86

80 – 34 – 30 – 84 – 86 NAZIONALE: 18 – 38 – 75 – 68 – 41

Ricapitoliamo invece quali sono stati i simboli estratti nel Simbolotto:

18 = cerino ; 33 = elica ; 9 = culla ; 40 = quadro ; 1 = Italia

Inoltre per anche per tutto il mese di agosto, la ruota in promozione abbinata al gioco del Simbolotto sarà quella Nazionale, mentre lo scorso sabato 31 luglio a Rizziconi in provincia di Reggio Calabria sono stati vinti 20 mila euro:

Lotto 3 agosto 2021, come si gioca

Scopriamo di seguito alcuni aspetti e dettagli da tenere d’occhio specie se si ha poca esperienza con questo gioco a premi. Iniziamo proprio con le estrazioni che proprio come per il SuperEnalotto sono programmate ogni martedì, giovedì e sabato a partire dalle ore 20.00. Altro aspetto da tenere d’occhio L’asono invece le undici ruote che sono considerate l’elemento più caratteristico e riconoscibile di questo gioco a premi. Queste ultime sono legate ad alcune delle principali città italiane tra le quali citiamo Bari, Napoli, Firenze, Genova, Milano, Cagliari, Palermo o ancora la ruota Nazionale.

Ricordiamo inoltre che le ruote sono posizionate in tre sale estrazionali vale a dire la storica Sala Belli di Roma, la sala estrazionale di Napoli, e la sala estrazionale di Milano. Infine è molto importante tenere a mente che è possibile “scegliere le sorti su cui puntare: numero estratto, estratto determinato (ovvero sulla posizione di estrazione), sull’ambo, sull’Ambetto, sul terno, sulla quaterna e sulla cinquina” – spiega Lotto – Italia.

Vediamo di seguito quali sono le tre modalità di gioco proposte dal Lotto:

Ricevitoria – il modo più classico e amato di giocare al Lotto. Se ci si reca presso la propria ricevitoria di fiducia si possono scegliere tra diversi tagli di schedine disponibili.

– il modo più classico e amato di giocare al Lotto. Se ci si reca presso la propria ricevitoria di fiducia si possono scegliere tra diversi tagli di schedine disponibili. App My Lotteries – Una soluzione ideale per chi è sempre in movimento. Grazie ad App My Lotteries è possibile preparare la propria giocata in pochi semplici passi.

– Una soluzione ideale per chi è sempre in movimento. Grazie ad App My Lotteries è possibile preparare la propria giocata in pochi semplici passi. Online – Infine giocando da PC o browser è possibile accedere a moltissime funzionalità. Si può inoltre accedere ad un elenco completo di rivenditori online autorizzati.

Si consiglia infine di attendere che la commissione validi tutti i numeri prima di procedere con la verifica dello scontrino.

Lotto 3 agosto 2021, i numeri ritardatari

Ecco quali sono i numeri con i maggiori ritardatari del Lotto. Rispettivamente al primo e secondo troviamo i numeri 22 e 59 sulla ruota Nazionale che mancano rispettivamente da 125 e 119 concorsi, mentre il numero 16 (Venezia) non compare da 99 concorsi. I numeri 16 (Bari) e 48 (Torino), mancano da 98 estrazioni. I numeri 69 (Milano) e 33 (Napoli) non appaiono da 88 e 86 concorsi. I numeri 90 (Milano) e 79 (Nazionale) non escono da 84 e 82 estrazioni, infine il numero 57 (Venezia) non esce da 79 concorsi.

Lotto 3 agosto 2021, i numeri frequenti

Terminiamo svelando quali sono i numeri più frequenti del Lotto. Il primato spetta al numero 63 (Firenze) apparso 21 volte nelle ultime estrazioni, mentre i numeri 56 (Bari), 35 (Firenze), 77 (Napoli) e 83 (Venezia) sono apparsi 17 volte. Infine sono usciti 16 volte i numeri 86 (Firenze), 15 (Milano), 71 (Palermo) e 29 (Venezia).