Lotto, estrazione 3 maggio 2021: tutti i numeri fortunati

Primo appuntamento del mese per questa estrazione del Lotto di lunedì 3 maggio 2021. Quali sono le combinazioni estratte.

Le estrazioni del Lotto ripartono dopo lo stop di sabato 1 maggio con l’appuntamento di lunedì 3 maggio 2021, il primo per questo mese appena iniziato. Il Lotto è un appuntamento fisso che da sempre richiama migliaia di italiani e sono sempre più quelli che ogni martedì, giovedì e sabato a partire dalle ore 20 rimangono in attesa di scoprire se riusciranno a portare a casa un ricco premio.

Secondo i dati diffusi da Lotto – Italia aggiornati a martedì 27 aprile 2021, dall’inizio dell’anno sono stati vinti oltre 386 milioni di euro, mentre la vincita di più alta relativa al concorso di sabato 24 aprile è arrivata a Rivalta di Torino dove sono stati vinti 22.500 euro giocando sulla ruota di Venezia, mentre giovedì 29 aprile a Jesolo in provincia di Venezia sono stati vinti 124.750 euro con una quaterna.

Tornando alle vincite ricordiamo che attualmente la vincita da battere rimane quella raggiunta lo scorso 4 febbraio in provincia di Trapani dove sono stati vinti 623.750 euro puntando sulla ruota di Palermo. Le altre due vincite più alte sono arrivate a Spoleto e Ardea dove rispettivamente il 28 gennaio e il 23 marzo sono stati vinti 612.450 euro e 369 euro.

Lotto 3 maggio 2021 – l’estrazione

Vediamo qual è stata la combinazione vincente estratta lunedì 3 maggio:

BARI: 42 – 57 – 78 – 18 – 43

Scopriamo ora quali numeri sono stati estratti nell’ultimo concorso di giovedì 29 aprile 2021:

BARI: 87 – 52 – 49 – 10 – 51

Vediamo ora quali sono stati i cinque simboli estratti nel Simbolotto nell’estrazione di lunedì 3 maggio 2021:

15 = ragazzo ; 9 = culla ; 5 =mano ; 41 =buffone ; 26 = elmo

Segnaliamo che la ruota abbinata al Simbolotto nel mese di maggio sarà quella di Milano.

Ricordiamo inoltre che lo scorso 15 aprile a Roma sono stati vinti 25.000 euro indovinando i seguenti simboli:

30 = cacio ; 34 = testa ; 5 = mano ; 35 = uccello ; 22 = balestra

Lotto 3 maggio 2021 – come si gioca

Raccontiamo ancora curiosità sul Lotto, spiegando come si partecipa e quali sono i dettagli da non perdere a cominciare dai numero massimo di cifre ad ogni giocata che sono 10, con i numeri estratti da ogni ruota che sono 5. Com’è noto sono undici le ruote dalle quali vengono estratte le varie cinquine. Sono legate nello specifico a diverse città d’Italia da nord a sud come Bari, Napoli, Roma, ma anche Firenze, Genova, Venezia, Milano, Torino o ancora Cagliari. Le sale estrazionali dalle quali vengono estratti i numeri sono tre invece e sono la storica Sala Belli, la sala di Napoli e quella di Milano.

Particolarmente interessante risulta poi la possibilità di “scegliere le sorti su cui puntare: numero estratto, estratto determinato (ovvero sulla posizione di estrazione), sull’ambo, sull’Ambetto, sul terno, sulla quaterna e sulla cinquina”, spiega Lotto – Italia.

Infine è possibile giocare al Lotto scegliendo tra tre diverse opzioni, vediamole nel dettaglio:

Ricevitoria – Una modalità che non ha bisogno di presentazioni, ma ancora la più amata. Molto importante ricordare che bisogna fare attenzione a non smarrire la schedina in quanto non è nominativa.

– Una modalità che non ha bisogno di presentazioni, ma ancora la più amata. Molto importante ricordare che bisogna fare attenzione a non smarrire la schedina in quanto non è nominativa. App My Lotteries – Ideale sia per chi ha poco tempo, ma anche per chi non vuole mai perdere un dettaglio di questo gioco come le statistiche o ancora verificare le vincite, il tutto comodamente dallo smartphone.

– Ideale sia per chi ha poco tempo, ma anche per chi non vuole mai perdere un dettaglio di questo gioco come le statistiche o ancora verificare le vincite, il tutto comodamente dallo smartphone. Online: Sul portale Lotto – Italia è disponibile un elenco di rivenditori online autorizzati come Sisal, Lottomatica o Snai che ti permettono di preparare la tua giocata in tutta tranquillità. Sia sul sito che sul canale YouTube “Lotto in diretta” è possibile guardare dalle 19.50, la diretta delle estrazioni in streaming.

Molto importante che è possibile partecipare solo se maggiorenni e comunque in modo responsabile non dimenticando che il gioco del Lotto deve essere prima di tutto un piacere e un divertimento.

Lotto 3 maggio 2021, i numeri ritardatari

Parliamo di statistiche svelando quali sono i numeri ritardatari comunicati da Lotto – Italia. Il numero da tenere d’occhio è il numero 66 (Nazionale) che manca all’appello da 118 concorsi, mentre il numero 24 (Firenze) non appare da 97 estrazioni. Seguono i numeri 83 (Genova), 22 (Nazionale) e 9 (Genova) assenti rispettivamente da 86, 85 e 84 estrazioni. I numeri 20 (Nazionale) e 63 (Bari) mancano invece 83 e 82 concorsi, mentre i numeri 59 (Nazionale) e 77 (Torino) mancano da 79 e 78 concorsi. Infine il numero 52 (Firenze) non compare da 75 concorsi.

Lotto 3 maggio 2021, i numeri frequenti

Torniamo ancora alle statistiche chiudendo con i numeri più frequenti del Lotto con i numeri 63 (Firenze) e 15 (Milano) presenti 19 volte nelle ultime estrazioni. Presenti per 18 volte i numeri 65 (Palermo) e 10 (Nazionale), infine segnaliamo con una presenza di 17 volte i numeri 18 (Firenze) e 31 (Napoli).