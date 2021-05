Lotto, estrazione 4 maggio 2021: tutti i numeri fortunati

Secondo appuntamento della settimana per questa estrazione del Lotto di martedì 4 maggio. Quali sono le combinazioni vincenti estratte.

Le estrazioni del Lotto riprendono con l’appuntamento di martedì 4 maggio 2021, dopo lo stop di sabato 1 maggio e l’appuntamento straordinario di lunedì 3 maggio 2021. Sono sempre di più infatti gli italiani che vengono richiamati da questo tradizionale appuntamento che per tre volte a settimana ovvero ogni martedì, giovedì e sabato a partire dalle ore 20 permette di vincere ricchi premi.

Secondo i dati diffusi da Lotto – Italia aggiornati a martedì 3 maggio 2021, dall’inizio dell’anno sono stati vinti oltre 402 milioni di euro. La vincita più alta invece dell’ultimo concorso di giovedì 29 aprile 2021 è arrivata questa volta a Bergamo nel comune di Surisio dove sono stati vinti 124.750 euro.

Parlando ancora di vincite, ricordiamo quali sono state le tre vincite top di questo 2021. Segnaliamo che la vincita da battere è ancora quella raggiunta a Erice in provincia di Trapani dove sono stati vinti 623.750 euro lo scorso 4 febbraio giocando sulla ruota di Palermo.

Il 28 gennaio invece sono stati vinti a Spoleto 612.450 euro, mentre il 23 marzo è arrivata ad Ardea in provincia di Roma una vincita di ben 369.000 euro. I numeri più giocati del concorso di giovedì 29 aprile sono stati i seguenti: 90 – 9 – 66 – 5 – 4.

Lotto 4 maggio 2021 – l’estrazione

Scopriamo quali sono i numeri estratti martedì 4 maggio 2021:

BARI: 30 – 10 – 84 – 47 – 64

CAGLIARI: 17 – 25 – 88 – 85 – 63

FIRENZE: 81 -15 – 86 – 80 – 11

GENOVA: 67 – 37 – 23 – 24 – 64

MILANO: 53 – 87 – 28 – 3 – 48

NAPOLI: 53 – 79 – 77 – 76 – 83

PALERMO: 21 – 26 – 4 – 65 – 76

ROMA: 31 – 6 – 65 – 40 – 62

TORINO: 82 – 87 – 21 – 53 – 79

VENEZIA: 88 – 58 – 75 – 15 – 83

NAZIONALE: 63 – 90 – 5 – 11 – 68

Vediamo di seguito quali sono state combinazioni vincenti estratte da ciascuna ruota lunedì 3 maggio:

BARI: 42 – 57 – 78 – 18 – 43

CAGLIARI: 17 – 52 – 50 – 63 – 38

FIRENZE: 70 – 21 – 50 – 5 – 2

GENOVA: 23 – 26 – 62 – 83 – 86

MILANO: 36 – 12 – 76 – 57 – 8

NAPOLI: 57 – 83 – 30 – 56 – 63

PALERMO: 66 – 49 – 40 – 87 – 28

ROMA: 63 – 49 – 83 – 58 – 59

TORINO: 4 – 3 – 79 – 68 – 51

VENEZIA: 50 – 29 – 2 – 89 – 11

NAZIONALE: 47 – 76 – 5 – 19 – 62

Scopriamo invece qual è stata la combinazione estratta del simbolotto nell’estrazione di martedì 4 maggio:

33 = elica ; 17 = sfortuna ; 43 = funghi ; 1 = Italia ; 9 = culla

Ultimo, ma non meno ricordiamo ancora una volta che per il mese di maggio il gioco del simbolotto sarà abbinato alla ruota di Milano e che lo scorso 15 aprile a Roma è stato vinto l’importo di 25 mila euro indovinando i seguenti simboli:

30 = cacio ; 34 = testa ; 5 = mano ; 35 = uccello ; 22 = balestra

Lotto 4 maggio 2021 – come si gioca

Facciamo un ulteriore passo in avanti parlando di alcune regole base e dettagli da non perdere soprattutto se è la prima volta che ci si approccia al gioco del Lotto. Iniziamo dal massimo di cifre che si può giocare ad ogni giocata che è di 10. Sono cinque invece i numeri che vengono estratti da ogni singola ruota. Le ruote sono undici compresa la ruota nazionale e sono strettamente legate ad alcune tra le principali città della penisola come Roma, Milano, Genova, ma anche Bari, Genova, Napoli, Firenze e Venezia. Le estrazioni hanno luogo da tre sale estrazionali dislocate da Nord a Sud e sono nello specifico la storica Sala Belli di Roma, la Sala di Milano e quella di Napoli.

Aggiungiamo inoltre che è possibile – spiega Lotto – Italia – “scegliere le sorti su cui puntare: numero estratto, estratto determinato (ovvero sulla posizione di estrazione), sull’ambo, sull’Ambetto, sul terno, sulla quaterna e sulla cinquina”.

Oltre alla tradizionale ricevitoria è possibile scegliere tra altre due opzioni ovvero la modalità online e da mobile:

Ricevitoria – La modalità più classica, amata e che mette d’accordo tutti. molto importante tenere a mente che la schedina rilasciata dalla ricevitoria non è nominativa.

– La modalità più classica, amata e che mette d’accordo tutti. molto importante tenere a mente che la schedina rilasciata dalla ricevitoria non è nominativa. App My Lotteries – Un’alternativa versatile perfetta sia per chi ha poco tempo, sia per chi vuole giocare in tutta tranquillità. Possibile avere accesso alle statistiche, alla diretta delle estrazioni o ancora verificare lo scontrino.

– Un’alternativa versatile perfetta sia per chi ha poco tempo, sia per chi vuole giocare in tutta tranquillità. Possibile avere accesso alle statistiche, alla diretta delle estrazioni o ancora verificare lo scontrino. Online: Come da Lotto è una modalità interessante e da tenere d’occhio. Sul portale Lotto – Italia si può accedere ad un elenco completo dei più noti rivenditori autorizzati. Ne citiamo alcuni: Sisal, Lottomatica o ancora Snai.

Ricordiamo infine di giocare in modo responsabile, senza esagerare e comunque solo se maggiorenni.

Lotto 4 maggio 2021 – i numeri ritardatari

Parliamo infine dei numeri che non escono da più tempo nel Lotto. Il numero 66 (Nazionale) detiene questo primato con un’assenza di 119 concorsi. Segue il numero 24 (Firenze) che manca all’appello da 98 concorsi, mentre il numero 22 (Nazionale) manca all’appello da 86 estrazioni. I numeri 9 (Genova), 20 (Nazionale) e 63 (Bari) non escono rispettivamente da 85, 84 e 83 estrazioni. Il numero 59 (Nazionale) non compare da 80 estrazioni, mentre il numero 77 (Torino) manca da 79 estrazioni. Infine i numeri 43 (Napoli) e 52 (Firenze) mancano all’appello da 76 estrazioni.

Lotto 4 maggio 2021 – i numeri frequenti

Chiudiamo parlando invece dei numeri con la frequenza più alta. Questo primato attualmente detiene ai numeri 63 (Firenze) e 15 (Milano), apparsi in 19 estrazioni. I numeri 65 (Palermo) e 10 (Nazionale) sono apparsi invece in 18 estrazioni. Infine sono apparsi in 17 estrazioni i numeri 18 (Firenze) e 31 (Napoli).