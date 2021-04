Lotto, estrazione 6 aprile 2021: tutti i numeri estratti

Da anni il Lotto è un appuntamento molto atteso da tantissimi italiani. Scopriamo i numeri vincenti dell’estrazione del 6 aprile 2021.

Chi saranno i prossimi a vincere un premio al gioco del Lotto? Questa è una domanda che gli appassionati spesso si pongono. Per tre volte a settimana il martedì, giovedì e sabato a partire dalle ore 20 moltissimi italiani tentano la fortuna per scoprire se riescono a portare a casa un premio importante.

La modalità di gioco del Lotto è ormai nota. Ad ogni concorso viene messa in palio una cifra da capogiro messa che può essere vinta se si indovina la giusta combinazione estratta da undici ruote legate ad alcune delle più importanti città italiane tra cui Roma, Torino, Firenze, Napoli o ancora Palermo.

Si può inoltre giocare fino ad un massimo di 10 numeri che vanno scelti su un totale di 90 presenti sulla schedina.

Oltre a ciò è possibile “scegliere le sorti su cui puntare: numero estratto, estratto determinato (ovvero sulla posizione di estrazione), sull’ambo, sull’Ambetto, sul terno, sulla quaterna e sulla cinquina” (dal sito di Lotto – Italia). Questa caratteristica rende il Lotto un gioco molto dinamico.

Lotto, estrazione del 6 aprile 2021

In attesa di scoprire quali saranno le combinazioni vincenti estratte nell’estrazione del 6 aprile 2021, ricordiamo quali sono stati i numeri estratti durante il concorso numero 40 dello scorso 3 aprile 2021:

ROMA: 51 – 10 – 37 – 59 – 38

NAPOLI: 31 – 41 – 86 – 29 – 77

MILANO: 15 – 44 – 73 – 63 – 65

GENOVA: 40 – 44 – 33 – 62 – 10

BARI: 15 – 78 – 49 – 19 – 12

CAGLIARI: 5 – 87 – 25 – 71 – 39

FIRENZE: 35 – 13 – 51 – 1 – 21

PALERMO: 75 – 40 – 18 – 27 – 3

TORINO: 23 – 17 – 56 – 4 – 37

VENEZIA: 38 – 24 – 39 – 89 – 15

NAZIONALE: 50 – 40 – 84 – 73 – 38

Ecco invece qual è stata la combinazione vincente del Simbolotto che vi ricordiamo per tutto il mese di aprile sarà abbinato alla ruota di Genova:

39 = forbici , 21 = lupo , 28 = ombrello , 40 = quadro , 18 = cerino

Infine l’ammontare della vincita che viene messa in palio ogni settimana.

La quota che si può vincere ad ogni concorso. Ciò lo distingue dal SuperEnalotto dove il montepremi cambia di volta in volta.

Lotto, come si gioca

Specie per chi è meno pratico è bene ricordare alcuni aspetti legati al Lotto come la modalità di gioco e dove si può giocare. Non solo la classica schedina in ricevitoria, ma in qualunque momento da mobile o ancora da pc. In particolare Lotto – Italia segnala quali sono le ricevitorie più vicine a te.

Ricevitoria: La modalità più classica e tradizionale. Si gioca tramite schedina che non ha valore nominale. Attenzione dunque a smarrire il tagliando altrimenti non si potrà riscuotere la vincita.

La modalità più classica e tradizionale. Si gioca tramite schedina che non ha valore nominale. Attenzione dunque a smarrire il tagliando altrimenti non si potrà riscuotere la vincita. App My Lotteries: Giocare al Lotto in qualunque momento è possibile grazie all’App My Lotteries che ti permetterà anche di consultare le statistiche, assistere alla diretta o ancora verificare lo scontrino giocato.

Giocare al Lotto in qualunque momento è possibile grazie all’App My Lotteries che ti permetterà anche di consultare le statistiche, assistere alla diretta o ancora verificare lo scontrino giocato. Da pc e mobile: Non solo da Mobile. Si può giocare al Lotto anche online consultando rivenditori speciali come Lottamatica, Snai o ancora Sisal. Sul portale Lotto – Italia viene fornito un elenco con un con tutti principali operatori.

Ora una raccomandazione anche se appare quasi scontata. Il gioco al Lotto è consentito solo a chi ha raggiunto la maggiore età ed in ogni caso è fortemente raccomandato giocare in modo responsabile.

Lotto, i numeri ritardatari

Scopriamo quali sono i numeri da tenere d’occhio e da diverso tempo sono ritardatari. Il record spetta ancora al numero 80 sulla ruota di Genova assente da ben 117 estrazioni. Il secondo numero ritardatario secondo le statistiche rimane il numero 73 sulla ruota di Firenze che manca all’appello da ben 110 concorsi. Altro numero che manca da più di 100 estrazioni è il numero 66 sulla ruota nazionale con 107 assenze al Lotto. Chiudiamo infine con i numeri 9 (Venezia), 24 (Firenze) e 4 (Bari) che mancano da oltre 80 estrazioni e rispettivamente da 93, 86 e 82 estrazioni.

Lotto, i numeri frequenti

Ultimo, ma non importante i numeri più frequenti nelle statistiche del Lotto. Tra i numeri che sono comparsi nelle ultime 18 volte troviamo il 63 (Firenze), il 15 (Milano), il 65 (Nazionale) e il 10 Nazionale. Ad essere comparsi nelle ultime 17 volte troviamo invece i numeri 18 (Firenze) e il 31 (Napoli).