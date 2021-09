Lotto, estrazione 7 settembre 2021: tutti i numeri fortunati

Primo appuntamento della settimana per queste estrazioni del Lotto di martedì 7 settembre 2021. Quali sono i numeri estratti.

Il mese di agosto si è appena concluso, ma le estrazioni proseguono con questo primo appuntamento della settimana di martedì 7 settembre 2021. Come sempre le vincite non mancano. Segnaliamo a tal proposito che giovedì 2 settembre a Manfredonia in provincia di Foggia sono stati vinti 50.596,00 giocando sulla ruota Nazionale.

La vincita record di questo 2021, rimane quella raggiunta giovedì 29 luglio ad Atessa in provincia di Chieti dove sono stati vinti 1.297.500,00 giocando sulla ruota di Genova. Lo scorso 4 febbraio invece, a Erice sono stati vinti 623.750,00 euro giocando sulla ruota di Palermo, infine il 28 gennaio a Spoleto in provincia di Perugia sono stati vinti 612.450,00 giocando su tutte le ruote.

Ricordiamo infine che a giovedì 2 settembre sono stati vinti oltre 773 milioni di euro su un totale di oltre 20 milioni di scontrini.

Lotto 7 settembre 2021, l’estrazione

Rivediamo quali sono stati i numeri vincenti estratti di sabato 4 settembre:

BARI: 57 – 33 – 68 – 25 – 47

CAGLIARI: 47 – 56 – 33 – 63 – 42

FIRENZE: 90 – 10 – 18 – 83 – 32

GENOVA: 16 – 65 – 1 – 19 – 15

MILANO: 20 – 48 – 75 – 17 – 47

NAPOLI: 49 – 28 – 83 – 74 – 77

PALERMO: 43 – 30 – 59 – 34 – 76

ROMA: 59 – 60 – 10 – 52 – 73

TORINO: 24 – 21 – 25 – 6 – 67

VENEZIA: 31 – 34 – 79 – 15 – 18

NAZIONALE: 55 – 7 – 87 – 84 – 82

Ricapitoliamo invece quali sono stati i simboli estratti nel Simbolotto:

13 = rana ; 17 = sfortuna ; 3 = gatta ; 44 = prigione ; 37 = piano

Ricordiamo che per tutto il mese di settembre, la ruota in promozione abbinata al Simbolotto sarà quella di Palermo.

Sabato 31 luglio a Rizziconi in provincia di Reggio Calabria sono stati vinti 20 mila euro.

Lotto 7 settembre 2021, come si gioca

Facciamo ora un passo avanti e vediamo di seguito alcuni aspetti da tenere soprattutto per chi ha poca familiarità con il Million Day. Partiamo innanzitutto con le undici ruote possono essere considerate l’elemento principe di questo gioco a premi. Ciascuna ruota, dalla quale viene estratta la cinquina fortunata è ubicata in una delle tre sale estrazionali posizionate sul suolo italiano e nello specifico parliamo della storica Sala Belli di Roma, la sala estrazionale di Napoli, e la sala estrazionale di Milano.

Infine ogni ruota è legata ad una delle principali città italiane. Tra queste segnaliamo Bari, Palermo, Milano, Firenze, Genova, Torino o ancora Venezia.

Aggiungiamo infine che è possibile “scegliere le sorti su cui puntare: numero estratto, estratto determinato (ovvero sulla posizione di estrazione), sull’ambo, sull’Ambetto, sul terno, sulla quaterna e sulla cinquina” – riporta Lotto – Italia.

Infine segnaliamo che è possibile scegliere tra tre diverse opzioni di gioco:

Ricevitoria – una modalità gettonata e collaudatissima. Segnaliamo a tal proposito che è possibile scegliere tra diversi tagli di schedine disponibili presso la propria ricevitoria di fiducia.

– una modalità gettonata e collaudatissima. Segnaliamo a tal proposito che è possibile scegliere tra diversi tagli di schedine disponibili presso la propria ricevitoria di fiducia. App My Lotteries – In questo secondo caso è possibile giocare in mobilità o ancora prepare la propria giocata in tutta tranquillità grazie a pochi, semplici passi. Si può inoltre verificare lo scontrino in caso di vincita.

– In questo secondo caso è possibile giocare in mobilità o ancora prepare la propria giocata in tutta tranquillità grazie a pochi, semplici passi. Si può inoltre verificare lo scontrino in caso di vincita. Online – In questo ultimo caso è possibile visitare il portale dedicato nonché accedere ad un elenco completo di rivenditori online autorizzati.

Si consiglia infine di attendere che la commissione validi tutti i numeri prima di procedere con la verifica dello scontrino.

Lotto 7 settembre 2021, i numeri ritardatari

Ecco quali sono i numeri con i maggiori ritardatari del Lotto. Al primo posto troviamo il numero 16 (Venezia) che non esce da 114 estrazioni, seguito dal numero 48 (Torino) che manca da 113 concorsi. Il numero 90 (Milano) non esce da 99 concorsi, mentre il numero 79 (Nazionale) non appare da 97 estrazioni. I numeri 57 (Venezia) e 40 (Bari) mancano da 94 e 93 concorsi, mentre i numeri 89 (Firenze) e 87 (Roma) sono assenti da 91 e 90 concorsi. Infine i numeri 78 (Firenze) e 83 (Torino) mancano da 85 estrazioni.

Lotto 7 settembre 2021, i numeri frequenti

Terminiamo svelando quali sono i numeri più frequenti del Lotto. Il primato spetta al numero 63 (Firenze) apparso 21 volte nelle ultime estrazioni, seguito dal numero 35 (Firenze) uscito 18 volte. I numeri 77 (Napoli) e 29 (Venezia) sono apparsi 17 volte. Infine sono usciti 16 volte i numeri 46 (Firenze), 30 e 39 (Palermo) e 30 (Torino).