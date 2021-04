Lotto, estrazione 8 aprile 2021: tutti i numeri estratti

Secondo appuntamento della settimana per il gioco del Lotto. Ecco quali sono i numeri vincenti dell’estrazione dell’8 aprile 2021.

Proseguono le estrazioni del Lotto con il concorso del giovedì per questa seconda settimana di aprile. Sono moltissimi infatti gli italiani che per tre volte a settimana ovvero il martedì, il giovedì e il sabato, si collegano alle ore 20 per scoprire chi sarà il prossimo fortunato che si porterà a casa l’intero jackpot.

Le regole per giocare al Lotto sono quelle che ormai tutti conoscono: undici ruote legate alla principali città italiane come Roma, Genova, Palermo, Napoli, Venezia o ancora Torino, cinque numeri estratti per ciascuna ruota e naturalmente il montepremi messo in palio “importante”. I numeri totali presenti sulla schedina, come per il SuperEnalotto sono 90. Si possono giocare inoltre fino ad un massimo di 10 numeri.

Ricordiamo inoltre che si può altresì “scegliere le sorti su cui puntare: numero estratto, estratto determinato (ovvero sulla posizione di estrazione), sull’ambo, sull’Ambetto, sul terno, sulla quaterna e sulla cinquina” (dal sito di Lotto – Italia).

Un gioco senza tempo dunque, coinvolgente e dinamico nonostante il passare degli anni.

Lotto, estrazione dell’8 aprile 2021

Ricordiamo adesso quali sono i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto del 6 aprile 2021, nell’attesa di sapere quali saranno i prossimi ad essere estratti nel concorso dell’8 aprile:

BARI: 53 – 28 – 38 – 56 – 87

CAGLIARI: 51 – 75 – 21 – 39 – 41

FIRENZE: 19 – 8 – 22 – 86 – 48

GENOVA: 80 – 40 – 2 – 24 – 72

MILANO: 77 – 21 – 14 – 27 – 11

NAPOLI: 55 – 41 – 42 – 59 – 77

PALERMO: 5 – 82 – 84 – 29 – 28

ROMA: 59 – 41 – 79 – 24 – 84

TORINO: 68 – 74 – 29 – 25 – 73

VENEZIA: 1 – 21 – 44 – 11 – 40

1 – 21 – 44 – 11 – 40 NAZIONALE: 86 – 12 – 89 – 62 – 15

Vediamo quali sono i numeri estratti nel simbolotto.

Per tutto il mese di aprile saranno abbinati alla ruota di Genova:

32 = disco ; 29 = diamante ; 6 = luna ; 45 = buffone

Parliamo adesso di vincite al Lotto. Dall’inizio del 2021, la vincita più alta mai totalizzata è stata a Erice dove il 4 febbraio è stata vinta una somma di 623.750 euro, Seguono Spoleto (Perugia) e Ardea (Roma) dove il 28 gennaio e il 23 marzo sono stati vinti rispettivamente 612.450 euro e 369.000 euro.

Come si gioca Lotto

Ricapitoliamo adesso soprattutto per chi è alle prime esperienze con il Lotto, quali sono le modalità di gioco per poter partecipare:

Ricevitoria ovvero la classica schedina. In ricevitoria ne viene rilasciata una che non è nominativa. Massima attenzione quindi. Se la si perde non si può riscuotere la vincita.

ovvero la classica schedina. In ricevitoria ne viene rilasciata una che non è nominativa. Massima attenzione quindi. Se la si perde non si può riscuotere la vincita. App My Lotteries: Sei seduto comodamente sul divano? sei in giro per lavoro o studio? Grazie all’App My Lotteries si può giocare in qualsiasi momento e non solo. Si può assistere alla diretta, consultare le statistiche e molto altro.

Sei seduto comodamente sul divano? sei in giro per lavoro o studio? Grazie all’App My Lotteries si può giocare in qualsiasi momento e non solo. Si può assistere alla diretta, consultare le statistiche e molto altro. Online: Oltre all’App My Lotteries si può consultare direttamente il portale Lotto – Italia dove sono segnalati rivenditori autorizzati come Sisal, Snai o ancora Lottomatica. Come con la App si possono consultare statistiche e altro ancora.

Ricordiamo adesso la regola prima per giocare al Lotto ovvero l’aver raggiunto la maggiore età. Raccomandiamo inoltre di giocare in modo responsabile.

Lotto, i numeri ritardatari

Vediamo quali sono i numeri assenti da maggior tempo nel gioco del Lotto. In cima troviamo il numero 73 (Firenze) che manca da 111 estrazioni. Lo segue il numero 66 (Nazionale) che si avvicina con un’assenza di 108 estrazioni. Con un’assenza maggiore o uguale a 80 estrazioni troviamo i numero 9 (Venezia) che manca da 94 estrazioni, il 24 (Firenze) che manca da 87 estrazioni e i numeri di 4 (Bari) e 4 (Cagliari) assenti rispettivamente da 83 e 80 estrazioni.

Lotto, i numeri frequenti

Chiudiamo infine con i numeri apparsi più frequentemente nelle estrazioni del Lotto. Con 18 presenze troviamo i numeri 63 (Firenze), il 15 (Milano), 65 (Palermo) e il 10 Nazionale. Infine con 17 presenze segnaliamo il 31 (Napoli) e il 18 (Firenze).