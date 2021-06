Lotto, estrazione 8 giugno 2021: tutti i numeri fortunati

La seconda settimana di giugno si apre con l’estrazione del Lotto di martedì 8 giugno. Quali sono i numeri estratti.

Siamo arrivati a questa seconda settimana di giugno 2021 che si apre con l’estrazione del Lotto di sabato 8 giugno. Il gioco del Lotto è da sempre uno dei più attesi. Sono in migliaia gli appassionati che per tre volte a settimana ovvero martedì, giovedì e sabato a partire dalle ore 20, rimangono in attesa di scoprire se saranno proprio loro ad ambire ai ricchi premi messi in palio.

Stando a quanto riportano i dati diffusi da “Il Lotto in diretta” aggiornati a sabato 5 giugno dal primo gennaio del 2021 sono state distribuite vincite per oltre 508 milioni di euro su un totale di oltre 12 milioni e 700 mila giocate vincenti. La vincita più alta del concorso di sabato martedì 1 gennaio è arrivata invece a Orbassano in provincia di Torino dove sono stati vinti 15.892,50 euro giocando sulla ruota di Torino.

Ricordiamo che la vincita più alta di questo 2021 è arrivata a Erice in provincia di Trapani dove il 4 febbraio sono stati vinti 623.750 euro puntando sulla ruota di Palermo. Il 28 gennaio è arrivata a Spoleto in provincia di Perugia la seconda vincita più alta con un premio vinto di 612.450 euro giocando su tutte le ruote, infine il 23 marzo ad Ardea in provincia di Roma è arrivata la terza vincita più alta con un premio di 369 mila euro giocando sulla ruota di Roma.

I numeri più giocati di giovedì 3 giugno sono: 90 – 66 – 9 – 5 – 19.

Lotto 8 giugno 2021, l’estrazione

Rivediamo quali sono stati i numeri vincenti estratti sabato 5 giugno:

BARI: 86 – 51 – 57 – 79 – 65

CAGLIARI: 65 – 89 – 46 – 54 – 68

FIRENZE: 82 – 6 – 80 – 10 – 84

GENOVA: 70 – 15 – 60 – 28 – 64

MILANO: 4 – 85 – 78 – 83 – 68

NAPOLI: 38 – 29 – 6 – 25 – 11

PALERMO: 65 – 23 – 63 – 6 – 49

ROMA: 52 – 49 – 30 – 18 – 84

TORINO: 55 – 42 – 10 – 85 – 11

VENEZIA: 73 – 71 – 23 – 49 – 88

NAZIONALE: 62 – 71 – 54 – 2 – 67

Ricapitoliamo invece quali sono stati i simboli estratti nel Simbolotto:

40 = quadro ; 27 = scala ; 42 = caffé ; 14 = baule ; 19 = risata

Ricordiamo altresì che per tutto il mese di giugno la ruota in promozione abbinata al gioco del Simbolotto sarà quella di Napoli. Lo scorso 27 maggio invece a Gussago in provincia di Brescia il 27 maggio sono stati vinti 25 mila euro indovinando i seguenti simboli:

25 = Natale ; 8 = braghe ; 13 = rana ; 40 = quadro ; 14 = baule

Lotto 8 giugno 2021, come si gioca

Abbiamo parlato approfonditamente di alcuni aspetti che riguardano il gioco del Lotto come ad esempio i numeri le vincite. Scopriamo ora altre curiosità legate a questo gioco a premi ad iniziare dall’elemento che più caratterizza questo gioco a premi ovvero le undici ruote che sono legate alle principali città italiane tra cui vale la pena citare Roma, Milano, Bari, Cagliari, Genova, Firenze, ma Palermo e Venezia e naturalmente la ruota Nazionale. Da ciascuna ruota vengono estratti 5 numeri con le urne invece che sono posizionate in tre sale estrazionali ovvero la storica Sala Belli di Roma, la sala estrazionale di Napoli, e la sala estrazionale di Milano.

Infine i numeri totali presenti sulla schedina sono in tutto 90 proprio come accade per il SuperEnalotto. Da ricordare anche che è possibile “scegliere le sorti su cui puntare: numero estratto, estratto determinato (ovvero sulla posizione di estrazione), sull’ambo, sull’Ambetto, sul terno, sulla quaterna e sulla cinquina” – spiega Lotto – Italia.

Aggiungiamo inoltre che il Lotto offre la possibilità di poter scegliere tra diverse modalità di gioco che nello specifico sono:

Ricevitoria – Una modalità conosciuta e amata che non ha bisogno di presentazioni. Le schedine del Lotto sono disponibili inoltre in vari tagli.

– Una modalità conosciuta e amata che non ha bisogno di presentazioni. Le schedine del Lotto sono disponibili inoltre in vari tagli. App My Lotteries – Preparare la propria giocata da effettuare in ricevitoria, verificare lo scontrino vincente o consultare le statistiche. Sono queste alcune delle possibilità proposte da App My Lotteries.

– Preparare la propria giocata da effettuare in ricevitoria, verificare lo scontrino vincente o consultare le statistiche. Sono queste alcune delle possibilità proposte da App My Lotteries. Online – Proprio come da mobile è possibile accedere dal portale a moltissime funzionalità. Disponibile infine un elenco di rivenditori online autorizzati.

Ricordiamo infine che è consigliato verificare solo scontrino solo dopo che i numeri estratti sono stati validati dalla commissione.

Lotto 8 giugno 2021, i numeri ritardatari

Ecco quali sono i numeri con i maggiori ritardatari del Lotto. Al primo posto troviamo il numero 66 (Nazionale) che manca da 134 estrazioni. Lo segue il numero 24 (Firenze) che manca all’appello da 113 estrazioni. I numeri 22, 20 e 59 sulla ruota Nazionale mancano rispettivamente da 101, 99 e 95 estrazioni, mentre il numero 12 sulla ruota di Genova è assente da 91 concorsi. I numeri 19 (Roma) e 34 (Napoli) mancano da 88 e 86 estrazioni, mentre i numeri 49 (Torino) e 60 (Nazionale) mancano da 84 concorsi.

Lotto 8 giugno 2021, i numeri frequenti

Terminiamo svelando quali sono i numeri più frequenti del Lotto. Il primato spetta al numero 63 (Firenze) apparso 20 volte nelle ultime estrazioni. Segue il numero 35 sempre sulla ruota di Firenze e il numero 65 (Palermo) sono stati estratti 19 volte. Il numero 15 (Milano) è stato presente 18 volte. Mentre chiudono con 17 presenze i numeri 81 (Cagliari), 47 (Firenze), 31 (Napoli) e 29 (Venezia).