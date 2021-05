Lotto, estrazione 8 maggio 2021: tutti i numeri fortunati

Con l’estrazione del Lotto di sabato 8 maggio 2021, la prima settimana di maggio si avvia alla conclusione. Tutti i numeri estratti.

Con il concorso del Lotto di sabato 8 maggio, ha inizio il weekend della prima settimana di maggio. Come di consueto le estrazioni del Lotto si confermano un appuntamento fisso con migliaia di italiani che ogni martedì, giovedì e sabato a partire dalle ore 20 rimangono in attesa di scoprire chi riuscirà a portare a casa ricchi premi.

Secondo i dati diffusi da Lotto – Italia e aggiornati a giovedì 6 maggio 2021, il numero di giocate vincenti dal primo gennaio 2021 ha superato le 10mila unità. Sempre dall’inizio dell’anno sono state distribuite giocate per oltre 417 milioni. La vincita più alta di martedì 4 maggio è arrivata invece in Sicilia, a Giarre in provincia di Catania dove sono stati vinti 129mila euro giocando sulla ruota di Palermo.

Parlando ancora di vincite segnaliamo che la vincita più alta del 2021 è arrivata il 4 febbraio a Erice in provincia di Trapani dove sono stati vinti 623.750 euro giocando sulla ruota Palermo.

Il 28 gennaio a Spoleto sono stati vinti 612.450 euro giocando su tutte le ruote. Infine il 23 marzo ad Ardea in provincia di Roma sono stati vinti 369.000 euro giocando sulla ruota di Roma. I numeri più giocati dell’estrazione di martedì 4 maggio sono stati i seguenti: 90 – 9 – 66 – 5 – 19.

Lotto 8 maggio 2021 – l’estrazione

Vediamo quali sono i numeri estratti del concorso numero 55 di sabato 8 maggio:

BARI: 68 – 5 – 34 – 17 – 43

CAGLIARI: 58 – 67 – 4 – 53 – 82

FIRENZE: 35 – 25 – 9 – 60 – 3

GENOVA: 30 – 52 – 41 – 78 – 83

MILANO: 65 – 37 – 45 – 70 – 42

NAPOLI: 45 – 22 – 88 – 25 – 75

PALERMO: 53 – 18 – 58 – 16 – 7

ROMA: 42 – 36 – 88 – 67 – 59

TORINO: 25 – 13 – 20 – 77 – 30

VENEZIA: 46 – 35 – 11 – 17 – 14

46 – 35 – 11 – 17 – 14 NAZIONALE: 28 – 27 – 57 – 25 – 42

Rivediamo quali sono state le combinazioni vincenti estratte giovedì 6 maggio:

BARI: 29 – 63 – 52 – 60 – 85

CAGLIARI: 81 – 1 – 26 – 41 – 70

FIRENZE: 12 – 38 – 33 – 57 – 36

GENOVA: 29 – 38 – 79 – 37 – 66

MILANO: 78 – 44 – 32 – 66 – 75

NAPOLI: 50 – 43 15 29 16

PALERMO: 72 – 70 – 5 – 53 – 50

ROMA: 1 – 69 – 57 – 36 – 47

TORINO: 26 – 69 – 63 – 68 – 42

VENEZIA: 87 – 71 – 31 – 79 – 11

87 – 71 – 31 – 79 – 11 NAZIONALE: 27 – 18 – 39 – 61 – 86

Vediamo invece per il Simbolotto qual è stata la combinazione vincente di sabato 8 maggio:

14 = baule ; 39 = forbici ; 1 = Italia ; 23 = amo ; 21 = lupo

Ultimo, ma non meno importante la ruota di Roma sarà abbinata per tutto il mese di maggio al Simbolotto, mentre il 15 aprile e Roma sono stati vinti 25 mila euro indovinando i seguenti simboli:

30 = cacio ; 34 = testa ; 5 = mano ; 35 = uccello ; 22 = balestra

Lotto 8 maggio 2021 – come si gioca

Parliamo ancora curiosità sul mondo del Lotto svelando alcuni dettagli da non perdere soprattutto per i meno esperti. Partiamo dai numeri da giocare che sono massimo 10. I numeri vengono inoltre estratti da undici ruote legate alle principali città italiane quali Roma, Firenze, Napoli, Bari, Torino o ancora Cagliari. Da ciascuna ruota i numeri estratti sono 5, mentre le ruote estrazionali sono tre e nello specifico parliamo della sala estrazionale di Napoli, la sala di Milano e naturalmente la storica sala Belli di Roma.

Da non dimenticare che è possibile “scegliere le sorti su cui puntare: numero estratto, estratto determinato (ovvero sulla posizione di estrazione), sull’ambo, sull’Ambetto, sul terno, sulla quaterna e sulla cinquina” – riporta il portale Lotto – Italia.

Si può inoltre scegliere, oltre alla classica schedina anche tra altre due opzioni:

Ricevitoria – La più classica delle modalità. Molto importante tenere a mente che la schedina rilasciata in ricevitoria non ha valore nominativo.

– La più classica delle modalità. Molto importante tenere a mente che la schedina rilasciata in ricevitoria non ha valore nominativo. App My Lotteries – Perfetta per preparare la propria giocata in tranquillità, ma anche per avere accesso a informazioni sempre aggiornate come le statistiche.

– Perfetta per preparare la propria giocata in tranquillità, ma anche per avere accesso a informazioni sempre aggiornate come le statistiche. Online – Proprio come da mobile, sul portale Lotto – Italia è possibile avere accesso alle statistiche aggiornate, assistere alla diretta o ancora verificare lo scontrino.

Infine è molto importante ricordare che giocare al Lotto deve essere prima di tutto un piacere, pertanto è importante giocare responsabilmente e comunque solo una volta raggiunto la maggiore età.

Lotto 8 maggio 2021, i numeri ritardatari

Parliamo adesso di statistiche, scoprendo quali sono i numeri ritardatari del Lotto. Il primato rimane ancora al numero 66 (Nazionale) con 121 assenze. Segue il numero 24 (Firenze) che manca ormai da 100 estrazioni. I numeri 22 (Nazionale), 9 (Genova) e 20 (Nazionale) mancano rispettivamente da 88, 87 e 86 estrazioni. Seguono i numeri 59 (Nazionale) e 77 (Torino) che non escono da 82 e 81 estrazioni. Infine i numeri 12 (Genova) e 52 (Firenze), mancano da 52 estrazioni. Il numero 35 (Roma) manca da 75 estrazioni.

Lotto 8 maggio 2021, i numeri frequenti

Chiudiamo parlando dei numeri più frequenti del Lotto ad iniziare dai numeri 63 (Firenze), 15 (Milano) e 65 (Palermo) che sono usciti 19 volte nelle ultime estrazioni. Il numero 10 (Nazionale) non esce da 18 estrazioni, mentre i numeri 31 (Napoli) e 18 (Firenze) sono usciti 17 volte nelle ultime estrazioni.