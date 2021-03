Lotto, estrazione del 30 marzo 2021: tutti i numeri estratti

Tra i giochi a premi, il Lotto è uno dei più storici, ma anche uno dei più amati. Scopriamo quali sono i numeri dell'estrazione del 30 marzo 2021.

Il Lotto è uno dei giochi a premi più iconici e classici. Presente da ormai da decenni, questo gioco permette di scegliere, tra una rosa di 90 numeri disponibili, da uno fino ad un massimo di 10 cifre. Il gioco del Lotto come per il Million Day risulta particolarmente dinamico.

Si può infatti “scegliere le sorti su cui puntare: numero estratto, estratto determinato (ovvero sulla posizione di estrazione), sull’ambo, sull’Ambetto, sul terno, sulla quaterna e sulla cinquina” – riporta il portale del Lotto.

Particolarmente caratteristiche le 11 ruote presenti in tutto il territorio nazionale, moltissime delle quali dislocate nelle principali città italiane tra cui Bari, Milano, Venezia o ancora Firenze. Le estrazioni che hanno luogo tre volte a settimana sono diventate un appuntamento fisso per moltissimi italiani con la diretta che è fissata il martedì, il giovedì e il sabato a partire dalle ore 20.

Per ogni ruota vengono estratti 5 numeri.

Lotto, gli ultimi numeri estratti

Quali sono gli ultimi numeri estratti? Ripercorriamo insieme i risultati dell’estrazione del 27 marzo.

BARI: 2 66 86 76 79

CAGLIARI: 42 26 15 68 53

FIRENZE: 35 49 16 2 17

GENOVA: 45 1 51 65 78

MILANO: 83 80 40 30 31

NAPOLI: 15 72 29 71 38

PALERMO: 65 52 77 12 36

ROMA: 20 14 22 23 72

TORINO: 1 20 15 68 70

VENEZIA: 14 48 84 80 60

NAZIONALE: 55 24 25 3 1

Lotto, le combinazioni vincenti

Entriamo nel dettaglio di questo gioco parlando adesso del cuore del Lotto ovvero le combinazioni vincenti. Si parte dall’ambata (o estratto semplice) per arrivare alla tanto agognata cinquina. Da ricordare inoltre che la scommessa può essere effettuata su una, più o tutte le ruote. Scopriamo insieme quali sono:

Ambata detta anche estratto semplice: si verifica quando viene indovinato un numero soltanto (in questo caso non viene contato l’ordine di estrazione)



detta anche estratto semplice: si verifica quando viene indovinato un numero soltanto (in questo caso non viene contato l’ordine di estrazione) Ambetto o estratto determinato , come per il primo caso avviene quando viene indovinato una cifra soltanto con la differenza che si tiene conto della sua posizione di estrazione.



, come per il primo caso avviene quando viene indovinato una cifra soltanto con la differenza che si tiene conto della sua posizione di estrazione. Ambo : si fa ambo quando si indovinano due numeri sulla schedina.

: si fa ambo quando si indovinano due numeri sulla schedina. Terno: quando le cifre indovinate sono tre.

quando le cifre indovinate sono tre. Quaterna: i numeri individuati sono quattro

i numeri individuati sono quattro Cinquina: quando si individuano cinque le cifre.

Un aspetto che non deve essere infine sottovalutato è la tipologia di vincita di questo tipo di gioco a premi. La quota in questo caso è fissa e tutto dipende dalle cifre su cui il giocatore ha puntato e quante di queste sono state indovinate.

Lotto, dove giocare

Giocare al Lotto è diventato ormai immediato. Grazie all’App e ai portali appositi online si può tentare la fortuna tutti i giorni e in ogni momento della giornata. Descriviamo brevemente queste tre modalità:

Ricevitoria: il modo sicuramente più classico e tradizionale. Sul sito web Lotto-italia, è disponibile una mappa dove è possibile trovare la ricevitoria più vicina a te. Lì verrà rilasciato uno scontrino che rimane anonimo, pena la perdita della vincita qualora dovesse essere smarrito.

il modo sicuramente più classico e tradizionale. Sul sito web Lotto-italia, è disponibile una mappa dove è possibile trovare la ricevitoria più vicina a te. Lì verrà rilasciato uno scontrino che rimane anonimo, pena la perdita della vincita qualora dovesse essere smarrito. App My Lotteries: Parliamo adesso della modalità più immediata e alla portata di mano anche dei meno esperti. Con questa applicazione è possibile consultare non solo le statistiche dei numeri ritardatari e vincenti, ma anche verificare lo scontrino vincente e preparare la giocata che può essere effettuata anche in ricevitoria.

Parliamo adesso della modalità più immediata e alla portata di mano anche dei meno esperti. Con questa applicazione è possibile consultare non solo le statistiche dei numeri ritardatari e vincenti, ma anche verificare lo scontrino vincente e preparare la giocata che può essere effettuata anche in ricevitoria. Online: Anche in quest’ultimo caso il portale Lotto-italia segnala tutti i rivenditori autorizzati dove è possibile fare la propria puntata alcuni dei più noti sono Lottomatica, Sisal, ma anche Snai. Si può fare tutto da PC o ancora da Mobile con l’apposita App già sopracitata.

In ogni caso è fatto divieto assoluto giocare qualora si è minorenni. Molto importante giocare responsabilmente e sempre e comunque nei limiti delle proprie possibilità.

I numeri ritardatari

Quali sono i numeri che mancano all’appello dal maggior numero di estrazioni? Sono diversi i numeri che non vengono estratti da oltre 80 concorsi come ad esempio il numero 41 sulla ruota di Venezia che manca da 88 estrazioni. Stessa sorte per il numero 70 in questo caso sulla ruota nazionale. Troviamo però anche numeri che mancano addirittura da oltre 100 concorsi. Questo è il caso del numero 66 sulla ruota nazionale, assente da 104 estrazioni o ancora del 73 sulla ruota di Firenze che risulta attualmente essere il numero “impossibile” con le sue 107 assenze al Lotto.

I numeri più frequenti

Tra i numeri che compaiono più di frequente nelle estrazioni troviamo il numero 63 sulla ruota di Firenze comparso nelle ultime 18 volte. Seguono con 17 volte 15, 10 e 18 rispettivamente nelle ruote di Milano, Nazionale e Firenze.