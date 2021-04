Lotto, estrazione del primo aprile 2021: tutti i numeri

Quali saranno i numeri vincenti del Lotto dell'estrazione di giovedì primo aprile? Lo scopriremo insieme.

Un montepremi sostanzioso in palio tre volte a settimana, undici ruote dalle principali città italiane e tanti numeri da giocare… questo e molto altro è il gioco del Lotto considerato da sempre uno dei giochi a premi più noto, ma anche tra i più iconici e classici.

Scopo del gioco la possibilità di individuare fino ad un massimo di 10 cifre tra una rosa di 90 numeri disponibili. Aspetto particolarmente interessante del Lotto è quello di poter “scegliere le sorti su cui puntare: numero estratto, estratto determinato (ovvero sulla posizione di estrazione), sull’ambo, sull’Ambetto, sul terno, sulla quaterna e sulla cinquina”, riporta il sito web ufficiale del Lotto. Questo rende questo tradizionale gioco a premi particolarmente dinamico e divertente.

Torniamo invece ad un elemento tipico del Lotto ovvero le classiche ruote dislocate su tutto il territorio nazionale da nord a sud. Ogni sono ben 11 le ruote, mentre i numeri estratto da ciascuna sono 5. Alcune tra le più note sono Firenze, Bari, Genova, Venezia, Cagliari o ancora Roma. Il concorso del Lotto viene trasmesso online ogni martedì, giovedì e sabato a partire dalle ore 20.

Lotto, estrazione del primo aprile 2021

In attesa dei numeri che saranno estratti nel concorso del primo aprile 2021, vi proponiamo i numeri vincenti dell’estrazione del 30 marzo:

BARI: 72 61 88 9 86

Lotto, le combinazioni vincenti

Parliamo invece di com’è possibile vincere il montepremi più alto e quali sono le combinazioni vincenti nel gioco del Lotto. Oltre ai tradizioni terno, quaterna e cinquina troviamo anche l’ambetto o ancora l’ambata (detta anche estratto semplice). Ve li illustriamo nel dettaglio:

ambata conosciuta anche estratto semplice: si può raggiungere questa combinazione indovinando anche solo un numero. Non si tiene conto dell’ordine di estrazione.

ambetto (o estratto determinato) : a differenza del primo caso d0ve non si tiene conto del luogo di estrazione, nell'ambetto si considera e la posizione nella quale viene estratto un numero



: a differenza del primo caso d0ve non si tiene conto del luogo di estrazione, nell’ambetto si considera e la posizione nella quale viene estratto un numero ambo: si fa ambo quando si indovinano due numeri sulla schedina.

si fa ambo quando si indovinano due numeri sulla schedina. terno: quando le cifre indovinate sono tre.

quando le cifre indovinate sono tre. quaterna: i numeri individuati sono quattro

i numeri individuati sono quattro cinquina: quando si individuano cinque le cifre.

Entriamo adesso nel merito del tipo di vincita del gioco del Lotto. Mentre per il SuperEnalotto la quota varia ad ogni concorso, nel Lotto la quota di vincita rimane fissa. Può variare inoltre dalle cifre su cui il giocatore ha puntato e quante di queste sono state indovinate.

Lotto, le modalità di gioco

Non solo in ricevitoria, partecipare al gioco del Lotto è diventato semplice e a portata di click. Online sono presenti diversi rivenditori autorizzati. In alternativa si può giocare da Mobile con l’App my Lotteries. Si può partecipare all’estrazione tutti i giorni, senza limiti di orario. Entriamo quindi nel dettaglio delle modalità di gioco:

Ricevitoria: Questa modalità non ha bisogno di presentazioni. Il sito web ufficiale Lotto-Italia in particolare illustra dettagliatamente quali sono le ricevitore più vicine. Con la giocata in ricevitoria verrà rilasciato uno scontrino non nominale. Molto importante non perderla, perché altrimenti non sarà possibile riscuotere il premio.

App My Lotteries: Un'altra modalità semplice e ideale anche per i giocatori meno esperti. Si tratta di un modo estremamente divertente e dinamico. Si possono consultare le statistiche con i numeri ritardatari e vincenti. Oltre a ciò è possibile verificare lo scontrino vincente. Infine si può preparare la giocata con la massima tranquillità. Quest'ultima può essere presentata anche ricevitoria.

Online e su rivenditori autorizzati: Come nel primo caso, il sito web Lotto-Italia indica quali sono i rivenditori specializzati online. Alcuni esempi noti: Snai, Sisal o ancora Lottomatica. Si può giocare non solo dal proprio computer, ma anche con l'App My Lotteries.

Importante tenere a mente che si può giocare solo se maggiorenni. Altrettanto importante è giocare secondo le proprie possibilità, in modo responsabile.

Lotto, i numeri ritardatari

Vi presentiamo di seguito il numeri che mancano da maggior tempo nei concorsi del Lotto. Ci sono infatti numeri come il numero 66 sulla ruota nazionale e il numero 73 sulla ruota di Firenze che mancano rispettivamente da 105 e 108 estrazioni. Primato anche per il numero 80 sulla ruota di Genova che manca all’appello da ben 115 concorsi. Tra i numeri assenti da oltre 80 concorsi troviamo invece il numero 9 sulla ruota di Venezia che manca da 91 estrazioni, il numero 70 sulla ruota nazionale assente da 89 estrazioni e il numero 24 sulla ruota di Firenze che manca da 84 concorsi.

Lotto, quali sono i numeri frequenti

Quali sono invece i numeri da tenere d’occhio? Ad essere comparsi le ultime 17 volte nei concorsi del Lotto troviamo i numeri 15, 10 e 18 rispettivamente sulle ruote di Milano, Nazionale e Firenze. Sempre sulla ruota di Firenze troviamo il numero 63 comparso negli ultimi 18 concorsi.