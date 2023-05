Stresa, 25 mag. (askanews) – Mondanità e monda a Stresa, la Maison Louis Vuitton ha scelto di sfilare con la collezione Cruise 2024 all’Isola Bella sul Lago Maggiore.

Circa 800 i vip invitati da tutto il mondo. Per la prima volta, l’isola di proprietà ed emblema della famiglia Borromeo da oltre 450 anni, si è trasformata in una passerella d’eccezione, con le modelle che hanno sfilato appartenente sui meravigliosi giardini terrazzati. Per l’occasione l’isola è stata chiusa al pubblico.