Una donna ha scoperto che il figlio che aspetta non ha nessuna possibilità di sopravvivere. Oltre al grande dolore, deve vivere l’odissea di cambiare stato per poter effettuare l’aborto, che le è stato negato.

Louisiana, aborto negato ad una donna

Nancy Davis, donna della Louisiana, si è vista negare il diritto di abortire, nonostante le fosse stato consigliato dai suoi medici, che hanno riscontrato una grave malformazione del feto, con nessuna probabilità di sopravvivenza alla nascita. Il bimbo che aspetta la donna, che è alla 14esima settimana di gravidanza, soffre di acrania, ovvero mancanza del cranio, che non gli permetterà di sopravvivere dopo il parto. Nonostante l’evidenza scientifica, facilmente dimostrabile con un’ecografia, i medici non possono procedere con l’interruzione della gravidanza per via della legge che lo vieta se non in caso di pericolo di vita per la donna.

Louisiana, aborto negato: “Porto questo bambino in grembo solo per seppellirlo”

“Porto questo bambino in grembo solo per seppellirlo” ha raccontato Nancy alla stampa locale. La donna sta subendo una violenza psicologica molto forte ed è distrutta dal lavoro. “L’orribile posizione crudele in cui lo stato della Louisiana ha posto la donna lasciandole solo due scelte: portare avanti la gravidanza fino all’inevitabile morte del feto o viaggiare in un altro Stato per ottenere l’interruzione della gravidanza che aveva così dolorosamente deciso” hanno dichiarato gli avvocati.

Nancy ha deciso di cambiare Stato.