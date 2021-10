Lourdes Leon Ciccone travolta dagli insulti, la replica: “Pensate prima di parlare”

Lourdes Leon Ciccone è stata travolta dagli insulti per la sua sfilata al Met Gala. La figlia di Madonna ha replicato personalmente.

Lourdes Leon Ciccone, figlia maggiore di Madonna, ha replicato contro gli insulti a lei rivolti dopo il suo ultimo red carpet al Met Gala.

Lourdes Leon Ciccone: la replica

Lourdes Leon Ciccone ha replicato contro alcuni degli insulti che le sono stati rivolti in seguito alla sua sfilata sul red carpet del Met Gala, dove ha sfoggiato degli evidenti peli sotto le ascelle.

Più volte Lourdes si è espressa sul normalizzare il corpo femminile e sulla body positivity.

“Normalizza senza discutere del ciclo del corpo di una donna! PENSA prima di fare commenti insensibili e misogini!”, ha scritto la modella nella didascalia a un suo post sui social, dove in tanti l’hanno attaccata per la sua sfilata con i peli in bella vista. Oltre ai commenti negativi in tanti hanno invece espresso il loro supporto a Lourdes: “Stai togliendo potere al patriarcato”, ha scritto un fan sui social, mentre un altro utente ha aggiunto: “Quando donne forti come te prendono l’iniziativa, ispira tantissime persone a seguirla! Per favore, continua! Sei la regina”.

Lourdes Leon Ciccone: il rapporto con Madonna

Più volte anche la madre di Lourdes, la pop star Madonna, ha lodato le battaglie della figlia e le sue performance. “Maria Lourdes è incredibilmente talentuosa. E’ davvero incredibile quello che fa. Suona magnificamente il pianoforte, è una ballerina incredibile, sa recitare molto bene ed è molto più brava di me. Non ha però la mia stessa tenacia e ogni volta che la tormentano sui social network perché è mia figlia le dico di guardare altri figli di celebrità come Zoe Kravitz che ha lavorato a lungo per non essere considerato il figlio di..

“, aveva dichiarato la celebre cantante in merito a sua figlia.

Lourdes Leon Ciccone: i genitori

Lourdes è la prima figlia che Madonna ha avuto insieme al personal trainer Carlos Leon. In seguito la cantante ha avuto il secondo figlio, Rocco, dalla sua relazione con Guy Ritchie. La cantante ha anche adottato quattro bambini: David, Esther, Stelle e Mercy. Madonna è molto legata ai suoi figli ma non ha fatto segreto di aver vissuto con loro momenti d’alti e bassi.

In particolare i suoi figli biologici avrebbero avuto con lei dei momenti di vera e propria crisi, ma oggi sembra che i rapporti siano finalmente distesi.