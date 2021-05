Lourdes Maria Ciccone come mamma Madonna: l’ultima provocazione

Lourdes Maria Ciccone ha conquistato i fan dei social con gli scatti bollenti della sua ultima campagna pubblicitaria.

Lourdes Maria Ciccone, primogenita di Madonna, sembra aver ereditato da sua madre il gusto per la provocazione: per la sua ultima campagna pubblicitaria ha posato con perizoma e schiena senza veli.

Lourdes Maria Ciccone: la foto bollente

Dopo aver posato con i peli sotto le ascelle ed aver simulato un’orgia durante la sua ultima performance d’alta moda, Lourdes Maria Ciccone ha sfoggiato un look a dir poco bollente per una campagna pubblicitaria del brand Barragán.

Per l’occasione la primogenita di Madonna ha sfoggiato una lunga parrucca mora, minidress con scollatura vertiginosa sulla schiena e maxi tacco con plateau.

La foto ha presto fatto il giro del web, e in tanti si sono complimentati con Lourdes per la sua straordinaria bellezza. Sulla schiena della modella è stato dipinto (con la tecnica del bodypainting) una sorta di tatuaggio temporaneo raffigurante una scala verso il paradiso. Lourdes ha posato in ginocchio mettendo in mostra il suo lato B e i suoi sguardi a dir poco sensuali.

Lourdes Maria Ciccone: i rapporti con Madonna

Nonostante un’adolescenza piuttosto travagliata sembra che Lourdes sia riuscita a recuperare un ottimo rapporto con sua madre Madonna. La stessa cantante in passato ha rivelato la sua ammirazione per la figlia ammettendo di considerare Lourdes molto più talentuosa di lei. “Lola è incredibilmente talentuosa. Sono verde d’invidia perché è fantastica in qualsiasi cosa faccia. È una ballerina bravissima, una grande attrice, suona il piano meravigliosamente, è molto meglio di me a livello di talento.

Ma non ha la mia stessa voglia di sfondare. Probabilmente perché i social media le danno il tormento inducendola a pensare: La gente mi dà delle opportunità solo perché sono la figlia di Madonna”, aveva confessato.

Lourdes Maria Ciccone: la vita privata

Oggi Lourdes è molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, e non ha annunciato pubblicamente se ci sia qualcuno di speciale nel suo cuore. Sui social la figlia di Madonna preferisce mantenere il massimo riserbo per quanto riguarda le sue amicizie e il suo tempo libero, ma in tanti tra i suoi fan sono curiosi di saperne di più. A quanto pare in passato – secondo indiscrezioni – Lourdes Maria Ciccone sarebbe stata legata all’ex compagno di scuola Timothee Chalamet, ma sulla vicenda non esistono conferme.