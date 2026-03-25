Louvre, al via il restauro del ciclo di Rubens su Maria de' Medici

Parigi, 25 mar. (askanews) – Il Louvre si prepara a restaurare il ciclo di Maria de’ Medici, i 24 dipinti realizzati da Rubens all’inizio del Seicento e conservati nella Galleria Medici del museo parigino. I lavori partiranno in autunno e dureranno quattro anni. In corso la selezione di due squadre di restauratori che lavoreranno contemporaneamente sulle opere.”Il ciclo di Maria de’ Medici di Rubens, uno dei grandi capolavori delle collezioni del Louvre – spiega Sébastien Allard, direttore del dipartimento dipinti del Louvre – si trova oggi in uno stato di conservazione problematico su due piani: da una parte le vernici sono molto, molto ossidate, quindi c’è questa sorta di strato giallo che nasconde la forza del cromatismo di Rubens e che bisogna alleggerire”.”Ma ci sono anche problemi strutturali – aggiunge – che abbiamo individuato già una decina di anni fa: su alcune opere lo strato pittorico non aderisce più al supporto e rischia quindi di cadere. Era assolutamente necessario intervenire”.”Vista l’ampiezza del lavoro, e per ridurre i tempi del restauro, perché quattro anni sono già lunghi, abbiamo deciso di chiudere completamente la sala e i dipinti saranno staccati e restaurati in situ, perché nelle condizioni attuali non possiamo farli passare dalle porte e non possiamo arrotolarli. Più quadri saranno restaurati contemporaneamente, quindi bisogna immaginare questa sala occupata da opere smontate in corso di restauro, con molti restauratori, registrar e conservatori al lavoro”, conclude Allard.